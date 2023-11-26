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много интересного. Особенно меня поразили история и вид Хакских дворов, которые представляют собой самый настоящий Artmuseum под открытым небом. К сожалению, сильный и холодный дождь подпортил нам концовку экскурсии, но я была просто поражена нескончаемым позитивом и душевной добротой Марии, которая откликалась на все мои просьбы, за что я бесконечно ей благодарна. Еще раз спасибо, Мария! От всей души рекомендую всем эту удивительную экскурсию.