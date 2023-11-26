1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 ноября 2023Леля - огонь! Было очень интересно и содержательно! Познакомились с отдельными арт-художниками, узнали про местные техно-вечеринки, прогулялись по местам скопления граффити. Спасибо большое! Буду рекомендавать экскурсию друзьям!
- ИИнесса10 октября 2023Это была очень интересная прогулка, действительно, по Другому Берлину! Мария провела экскурсию очень легко и в то же время рассказала
- AAndrei3 сентября 2023Замечательная экскурсия! Я был в Берлине много раз, но даже не мог представить себе, что в рисунках на стенах скрыто так
- ВВадим7 января 2023Интересная экскурсия, классные локации. Хотелось бы что бы в экскурсии было больше андеграундных берлинских мест. Маловато))
- ooxishel4 декабря 2018Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
- ССверкунова12 июля 2018Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.
- ТТатьяна15 февраля 2016Интересная экскурсия и замечательный экскурсовод Дарья! Советую и тем, кто первый раз в Берлине, так и тем, кто уже был в городе: особенности архитектуры Восточного Берлина - тема настолько же интересная, насколько и редкая в туристических справочниках.
- ММихаил3 ноября 2015По совету гида Андрея обратились к Дарье с просьбой показать альтернативный Берлин, в результате остались очень довольны! Дарья показала нам
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Истсайдская галерея»
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