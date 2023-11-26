Истсайдская галерея – экскурсии в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «Истсайдская галерея» в Берлине на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
33 отзыва
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
45 за человека
Берлин за пределами Александерплатц
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
Другой Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 ноября 2023
    Альтернативный Берлин
    Леля - огонь! Было очень интересно и содержательно! Познакомились с отдельными арт-художниками, узнали про местные техно-вечеринки, прогулялись по местам скопления граффити. Спасибо большое! Буду рекомендавать экскурсию друзьям!
  • И
    Инесса
    10 октября 2023
    Другой Берлин
    Это была очень интересная прогулка, действительно, по Другому Берлину! Мария провела экскурсию очень легко и в то же время рассказала
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    много интересного. Особенно меня поразили история и вид Хакских дворов, которые представляют собой самый настоящий Artmuseum под открытым небом. К сожалению, сильный и холодный дождь подпортил нам концовку экскурсии, но я была просто поражена нескончаемым позитивом и душевной добротой Марии, которая откликалась на все мои просьбы, за что я бесконечно ей благодарна. Еще раз спасибо, Мария! От всей души рекомендую всем эту удивительную экскурсию.

  • A
    Andrei
    3 сентября 2023
    Альтернативный Берлин
    Замечательная экскурсия! Я был в Берлине много раз, но даже не мог представить себе, что в рисунках на стенах скрыто так
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    много смыслов, историй и юмора. Лёля легко удерживала интерес компании из 9 человек на протяжении 3х часов. Очень классно, когда тебе рассказывает о чем-то человек, не просто интересующийся, а глубоко "погруженный в тему". А её рассказ о клубно-музыкальной культуре Берлина невероятно впечатлил!

  • В
    Вадим
    7 января 2023
    Альтернативный Берлин
    Интересная экскурсия, классные локации. Хотелось бы что бы в экскурсии было больше андеграундных берлинских мест. Маловато))
  • o
    oxishel
    4 декабря 2018
    Альтернативный Берлин
    Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
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    Берлину, его истории, деталям и мало известным фактам побудила в нас желание погрузится в изучение и ещё посетить этот свободный город! Благодарим от души!

  • С
    Сверкунова
    12 июля 2018
    Альтернативный Берлин
    Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.
  • Т
    Татьяна
    15 февраля 2016
    Берлин за пределами Александерплатц
    Интересная экскурсия и замечательный экскурсовод Дарья! Советую и тем, кто первый раз в Берлине, так и тем, кто уже был в городе: особенности архитектуры Восточного Берлина - тема настолько же интересная, насколько и редкая в туристических справочниках.
  • М
    Михаил
    3 ноября 2015
    Берлин за пределами Александерплатц
    По совету гида Андрея обратились к Дарье с просьбой показать альтернативный Берлин, в результате остались очень довольны! Дарья показала нам
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    кварталы Кройцберг и Фридрихсхайн, в маршруте было много нестандартных графити, памятники панкам и мигрантам, постмодерные постройки, а также истории о культовых местах и анархистских сквотах. Сталинскую аллею тоже краем глаза посмотрели, размах впечатлил! Эскрусия очень понравилась, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Истсайдская галерея»

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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
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  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Истсайдская галерея" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 334. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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