O Olga Все грани Берлина за один день читать дальше удобно и комфортно перемещаться на автомобиле,в результате чего,экономится много времени на перемещение. Вера, спасибо вам огромное за эту замечательную возможность увидеть Берлин! Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень

T Tatjana Все грани Берлина за один день читать дальше подробнее. Гид учитывала наши пожелания и отвечала на любые вопросы, давала советы по питанию, шоппингу, делала прекрасные фотографии 😊 Очень рекомендую. Наш первый день в Берлине и мы смогли сразу ознакомиться с максимальным количеством мест, чтобы потом выбрать - что смотреть

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А Анастасия Все грани Берлина за один день Отличный экскурсовод. Показала и очень интересно рассказала про все главные достопримечательности. На машине очень комфортно в прохладную погоду

М Мария Совершенно секретный Берлин читать дальше и городкам. Красивые виды и одновременно история про непростые времена холодной войны. Дарья очень увеличенный экскурсовод, знает много интересных фактов, очень приятная в общении. Я рекомендую данную экскурсию тем кто интересуется историей Германию, Берлина, особенно в послевоенные годы, и тем кому понравился фильм “Шпионский мост”. На данном легендарном мосту Глиникском надо обязательно сфотографироваться! Прекрасная экскурсия на машине, очень удобно, комфортно, интересно и полезно. Маршрут оригинальный, с прогулками по “незаезженным” местам, по живописным паркам

М Мила Экскурсия в Потсдам на автомобиле читать дальше conference was held, then we visited the San Souci palace. We stood in front of the New palace built on Frederick's order and our tour guide told us how it was built. We drove past the Charlottenhof Palace and listened to the story about it. We would like to thank Lidia and Andrey for the amazing time we had in Potsdam. Our tour guide was terrific, the tour was very informative and engaging. We visited the Cecilienhof palace where the Potsdam

К Корягина Экскурсия по Берлину на автомобиле Экскурсия понравилась. Интересно и познавательно. Учитывались пожелания. Дети тоже остались довольны

Ю Юлия Экскурсия в Потсдам на автомобиле Отличная экскурсия с Лидией и Андреем! Очень удобно и комфортно было перемещаться между городами и экскурсионными локациями. День выдался просто незабываемым!!! Только из-за Лидии хочется еще раз вернуться в Берлин! Знающий историю экскурсовод!!!

И Инна Экскурсия по Берлину на автомобиле Прекрасная первая встреча с Берлином. Охватили все основные достопримечательности и после самостоятельно можно углубиться в наиболее интересные для нас.