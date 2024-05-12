1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Бабельсберг: от Германской империи до послевоенной Германии
Погрузитесь в уникальную историю Бабельсберга, где переплетаются судьбы империй, киноиндустрии и мировых лидеров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Берлине с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Берлин - Бранденбург имени Вилли Брандта и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
€112 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga12 мая 2024Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
- TTatjana21 апреля 2024Наш первый день в Берлине и мы смогли сразу ознакомиться с максимальным количеством мест, чтобы потом выбрать - что смотреть
- TTETIANA12 апреля 2024Пользовались услугой трансфера из аэропорта до отеля. Встречал нас Сергей. Едва приземлившись, мы получили звонок от его, он сообщил что
- ААнастасия29 марта 2024Отличный экскурсовод. Показала и очень интересно рассказала про все главные достопримечательности. На машине очень комфортно в прохладную погоду
- ММария22 мая 2023Прекрасная экскурсия на машине, очень удобно, комфортно, интересно и полезно. Маршрут оригинальный, с прогулками по “незаезженным” местам, по живописным паркам
- ММила7 сентября 2022Экскурсия в Потсдам на автомобилеOur tour guide was terrific, the tour was very informative and engaging. We visited the Cecilienhof palace where the Potsdam
- ККорягина17 января 2022Экскурсия по Берлину на автомобилеЭкскурсия понравилась. Интересно и познавательно. Учитывались пожелания. Дети тоже остались довольны
- ЮЮлия12 ноября 2021Экскурсия в Потсдам на автомобилеОтличная экскурсия с Лидией и Андреем! Очень удобно и комфортно было перемещаться между городами и экскурсионными локациями. День выдался просто незабываемым!!! Только из-за Лидии хочется еще раз вернуться в Берлин! Знающий историю экскурсовод!!!
- ИИнна5 августа 2021Экскурсия по Берлину на автомобилеПрекрасная первая встреча с Берлином. Охватили все основные достопримечательности и после самостоятельно можно углубиться в наиболее интересные для нас.
- ААлексей10 июня 2019Огромное человеческое спасибо Дарье за прекрасно организованную экскурсию. Все было великолепно: и содержание, и логистика. Взаимопонимание зашкаливало, информация была структурирована и оригинальна. Опрятный автомобиль. Даша, Вы молодец, мы будем Вас рекомендовать всем нашим многочисленным знакомым и друзьям. Это очень здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На машине»
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Сейчас в Берлине в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 112 до 334. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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