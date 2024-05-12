Экскурсии по Берлину на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Берлине на русском языке, цены от €112. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все грани Берлина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
240 за всё до 3 чел.
Берлин за пределами Александерплатц
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
Бабельсберг. История Германии в одном посёлке
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Бабельсберг: от Германской империи до послевоенной Германии
Погрузитесь в уникальную историю Бабельсберга, где переплетаются судьбы империй, киноиндустрии и мировых лидеров
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
334 за всё до 3 чел.
Совершенно секретный Берлин
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Берлине
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Берлине с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Берлин - Бранденбург имени Вилли Брандта и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
112 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Все грани Берлина за один день
    Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
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    удобно и комфортно перемещаться на автомобиле,в результате чего,экономится много времени на перемещение. Вера, спасибо вам огромное за эту замечательную возможность увидеть Берлин!

  • T
    Tatjana
    21 апреля 2024
    Все грани Берлина за один день
    Наш первый день в Берлине и мы смогли сразу ознакомиться с максимальным количеством мест, чтобы потом выбрать - что смотреть
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    подробнее. Гид учитывала наши пожелания и отвечала на любые вопросы, давала советы по питанию, шоппингу, делала прекрасные фотографии 😊 Очень рекомендую.

  • T
    TETIANA
    12 апреля 2024
    Выгодный трансфер в Берлине
    Пользовались услугой трансфера из аэропорта до отеля. Встречал нас Сергей. Едва приземлившись, мы получили звонок от его, он сообщил что
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    уже нас ожидает, что бы мы не волновались, и предложил два варианта нашей встречи,как нам будет удобнее,встретить нас внутри аэропорта или ожидать в автомобиле. Автомобиль комфортный, чистый и вместительный. Сергей тактичный человек и хороший водитель!) Однозначно рекомендую данную фирму и организаторов!

  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    Все грани Берлина за один день
    Отличный экскурсовод. Показала и очень интересно рассказала про все главные достопримечательности. На машине очень комфортно в прохладную погоду
  • М
    Мария
    22 мая 2023
    Совершенно секретный Берлин
    Прекрасная экскурсия на машине, очень удобно, комфортно, интересно и полезно. Маршрут оригинальный, с прогулками по “незаезженным” местам, по живописным паркам
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    и городкам. Красивые виды и одновременно история про непростые времена холодной войны. Дарья очень увеличенный экскурсовод, знает много интересных фактов, очень приятная в общении. Я рекомендую данную экскурсию тем кто интересуется историей Германию, Берлина, особенно в послевоенные годы, и тем кому понравился фильм “Шпионский мост”. На данном легендарном мосту Глиникском надо обязательно сфотографироваться!

  • М
    Мила
    7 сентября 2022
    Экскурсия в Потсдам на автомобиле
    Our tour guide was terrific, the tour was very informative and engaging. We visited the Cecilienhof palace where the Potsdam
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    conference was held, then we visited the San Souci palace. We stood in front of the New palace built on Frederick's order and our tour guide told us how it was built. We drove past the Charlottenhof Palace and listened to the story about it. We would like to thank Lidia and Andrey for the amazing time we had in Potsdam.

  • К
    Корягина
    17 января 2022
    Экскурсия по Берлину на автомобиле
    Экскурсия понравилась. Интересно и познавательно. Учитывались пожелания. Дети тоже остались довольны
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2021
    Экскурсия в Потсдам на автомобиле
    Отличная экскурсия с Лидией и Андреем! Очень удобно и комфортно было перемещаться между городами и экскурсионными локациями. День выдался просто незабываемым!!! Только из-за Лидии хочется еще раз вернуться в Берлин! Знающий историю экскурсовод!!!
  • И
    Инна
    5 августа 2021
    Экскурсия по Берлину на автомобиле
    Прекрасная первая встреча с Берлином. Охватили все основные достопримечательности и после самостоятельно можно углубиться в наиболее интересные для нас.
  • А
    Алексей
    10 июня 2019
    Бабельсберг. История Германии в одном посёлке
    Огромное человеческое спасибо Дарье за прекрасно организованную экскурсию. Все было великолепно: и содержание, и логистика. Взаимопонимание зашкаливало, информация была структурирована и оригинальна. Опрятный автомобиль. Даша, Вы молодец, мы будем Вас рекомендовать всем нашим многочисленным знакомым и друзьям. Это очень здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На машине»

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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
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  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 112 до 334. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на машине, 24 ⭐ отзыва, цены от €112. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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