Индивидуальная экскурсия в Берлине предлагает погрузиться в историю средневековой крепости Кёнигштайн и насладиться природными красотами Бастая. Пройдите по арочному мосту среди скал, полюбуйтесь видами на Лилиенштайн и Эльбу. Узнайте о привидениях, узниках и легендах, связанных с этими местами. Путешествие на комфортабельном транспорте обеспечит удобство и комфорт. Не упустите шанс увидеть это великолепие своими глазами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю средневековой крепости
- 🌄 Восхитительные виды на природные ландшафты
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🧙♂️ Легенды и сказания, оживающие на экскурсии
- 📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
- Крепость Кёнигштайн
- Бастай
- Лилиенштайн
Описание экскурсии
В крепости Кёнигштайн:
- мы пройдём внутрь сквозь тоннель по брусчатке, уложенной специальным способом
- рассмотрим мощнейшие стены, охраняющие крепость — они возвышаются над холмом на 90 метров
- с высоты бруствера полюбуемся на знаменитый Лилиенштайн, Эльбу и окрестности
Затем отправимся на Бастай:
- пройдём по арочному мосту, который парит среди скал
- побродим по живописным тропинкам
- с нескольких смотровых площадок насладимся видом на горы и долину Эльбы
А ещё я расскажу:
- как Кёнигштайн переходил от Богемии к Саксонии и обратно
- как в крепости был вырыт глубочайший колодец (и причём тут Пётр I)
- про известных узников, которые томились в темнице крепости
- какое привидение бродит в Кёнигштайне
- про путешествие Ганса Христиана Андерсена по Саксонской Швейцарии
- и о многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkcwagen Passat (2-3 человека) или минивэне Mercedes (до 7 человек)
- Экскурсию можно провести на вашем авто. В нём должно быть место для гида. В таком случае я сделаю скидку в €120
- Дополнительно оплачивается входной билет в крепость — €12 за человека
- По желанию вы можете подкрепиться в кафе с панорамным видом — заказ оплачивается отдельно
- Обратите внимание: людям с ограниченной подвижностью доступны не все смотровые площадки на Бастае
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Берлине
Провела экскурсии для 60 туристов
Москвичка, понаехавшая в Берлин. Работала архитектором, с 2022 работаю гидом по Берлину и Потсдаму. Возим путешественников в Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Люнебург, Веймар, Вернигероде, Бамберг, Кведлинбург, Нюрнберг, Регенсбург и Саксонскую Швейцарию. С удовольствием делюсь с людьми своим восхищением красотой и своеобразием немецких городов, потрясающими подробностями их древней и недавней истории.Задать вопрос
