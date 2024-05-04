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и городкам. Красивые виды и одновременно история про непростые времена холодной войны. Дарья очень увеличенный экскурсовод, знает много интересных фактов, очень приятная в общении. Я рекомендую данную экскурсию тем кто интересуется историей Германию, Берлина, особенно в послевоенные годы, и тем кому понравился фильм “Шпионский мост”. На данном легендарном мосту Глиникском надо обязательно сфотографироваться!