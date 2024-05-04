скидка
14%
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
12 авг в 11:30
13 авг в 11:30
от 98€84 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
16 авг в 09:00
19 авг в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
13 авг в 14:00
14 авг в 10:00
от €174 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина
Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида
Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €134 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
€45 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: На Potsdamer Platz, 2
28 авг в 09:00
29 авг в 09:30
€183 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖан4 мая 2024Просто отличный гид. Как говорится - гид от Бога! С прекрасными знаниями, с чувством юмора. Время пролетело невероятно быстро. Время не засекает, от себя добавила не мало времени. Огромное СПАСИБО! Всем рекомендуем!
- SSkakun27 февраля 2024Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод, знает ответы на все вопросы и даже больше) Время пролетело незаметно, настоятельно рекомендую посетить!
- ДДмитрий20 января 2024Лиза великолепна!!! Спасибо!!!
- ММария22 мая 2023Прекрасная экскурсия на машине, очень удобно, комфортно, интересно и полезно. Маршрут оригинальный, с прогулками по “незаезженным” местам, по живописным паркам
- ВВиктор7 мая 2019Понравился маршрут, необычный, с прогулками по тихим живописным паркам и посёлкам, где когда-то было далеко не так тихо и просто.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Нескучные экскурсии»
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