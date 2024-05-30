1 чел.
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скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух
Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander30 мая 2024Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
- ВВадим19 мая 2024Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
- ППавел17 апреля 2024Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
- ЛЛиза17 апреля 2024Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
- NNatallia14 марта 2024Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
- AAgata5 марта 2024Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
- jjulie24 сентября 2023Если Вам интересна тема - жизнь до войны, во время и сейчас Еврейской общины - Вы не пожалеете об этой экскурсии!!! Лиза потрясающий экскурсовод!!!
- ННастасья10 августа 2022Экскурсия отличная, рекомендую
- ССвета18 марта 2022Все было здорово
- РРоман28 февраля 2022Всё было супер, Лидия провела нас по той части Берлина, которая в своё время была населена евреями. Всегда приятно приехать
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Новая синагога»
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