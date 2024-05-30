Новая синагога – экскурсии в Берлине

Найдено 6 экскурсий в категории «Новая синагога» в Берлине на русском языке, цены от €98, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 15098 за всё до 6 чел.
Берлинские евреи: хроники общины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Берлин: микс старого и нового
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
190 за всё до 4 чел.
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Альтернативный Берлин: путешествие по тайным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Берлина, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и творческий дух
Начало: S-Bahnhof-Warschauerstraße или Фонтан Нептуна
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Еврейский Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    30 мая 2024
    Берлинские евреи: хроники общины
    Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
  • П
    Павел
    17 апреля 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
  • Л
    Лиза
    17 апреля 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
  • N
    Natallia
    14 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
  • A
    Agata
    5 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
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    полностью переменилось! Открыла для себя Берлин и ВЛЮБИЛАСЬ бесповоротно! Оказалось он такой разный, красивый, с кучей истории! Игорь просто дал ключ к городу! Захотелось даже прочитать какие-то книги с иллюстрациями про город. Экскурсия очень долгая, но на велосипеде всего 14 км, чистой езды 1 час и 20 минут. Скорее тут велосипед нужен чтобы охватить сразу и много. Сам Игорь роскошно эрудированный экскурсовод, знает все и даже больше. Четко поставленная речь и огромная база знаний не только прошлого, но и настоящего. Очень советую экскурсию всем, кто не понимает Берлин и хочет наконец-то его раскрыть для себя!

    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
  • j
    julie
    24 сентября 2023
    Берлинские евреи: хроники общины
    Если Вам интересна тема - жизнь до войны, во время и сейчас Еврейской общины - Вы не пожалеете об этой экскурсии!!! Лиза потрясающий экскурсовод!!!
  • Н
    Настасья
    10 августа 2022
    Берлин: микс старого и нового
    Экскурсия отличная, рекомендую
  • С
    Света
    18 марта 2022
    Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
    Все было здорово
  • Р
    Роман
    28 февраля 2022
    Еврейский Берлин
    Всё было супер, Лидия провела нас по той части Берлина, которая в своё время была населена евреями. Всегда приятно приехать
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    из Израиля и послушать про «предков», про их жизнь и роды деятельности. Лидия водила нас по разным интересным закоулкам, куда бы мы никогда в жизни не попали сами. Невзрачные, на первый взгляд, места оказывались невероятно животрепещущими красотами города Берлин.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Новая синагога»

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  3. Берлин: микс старого и нового
  4. Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен
  5. Еврейский Берлин
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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Новая синагога" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 98 до 190 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Новая синагога», 69 ⭐ отзывов, цены от €98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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