  1. Германия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Заксенхаузен

5
8 отзывов
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Экскурсия ⛳ в бывший концлагерь — тяжёлое эмоциональное переживание.

Но это часть истории 📖 Берлина.

На экскурсии 🧭 я познакомлю вас с трагическим прошлым одного из главных «воспитательно-исправительных» учреждений Третьего рейха — лагерем Заксенхаузен.

Бывший концлагерь расположен в Ораниенбурге.

Добраться туда мы сможем как на автомобиле 🚘, так и на общественном транспорте — выбор за вами.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €250 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Заксенхаузен
Экскурсия в Заксенхаузен

Что вы увидите

  • Заксенхаузен
Образцово-показательный лагерь Заксенхаузен считался одним из главных “воспитательно-исправительных” учреждений Третьего рейха, и я подробно познакомлю вас с его трагическим прошлым.
Территориально бывший концлагерь Заксенхаузен расположен в Ораниенбурге, отдаленном районе в северной части Берлина. Поездка туда возможна как на автомобиле 🚘, так и на общественном транспорте. Выбор остается за вами.
В первые годы своего существования лагерь Заксенхаузен являлся местом заключения политических противников гитлеровского режима. Кровавая история 📖 лагеря прервалась на два года, до момента, когда начальником управления нацистской полиции стал Гиммлер. Это произошло в 1936 году, и в течение последующих девяти лет концлагерь Заксенхаузен стал адом для сотен тысяч людей, погибших на его территории в нечеловеческих муках.
Я расскажу вам об ужасающей жизни заключенных Заксенхаузена, проведу по всей территории лагеря, настоящей фабрики смерти, переставшей существовать только после прихода советских войск.
Перед тем как предлагать гостям экскурсию ⛳ в Заксенхаузен, я подробно изучила множество документов, мемуаров и архивов, в которых смогла обнаружить факты, не успевшие стать достоянием широкой общественности. Всеми своими находками я поделюсь с вами во время экскурсии 🧭 в бывший концлагерь Заксенхаузен.
Что входит
  • Услуги гида
  • Вход на территорию музея (бесплатно)
Что не входит
  • Проездной билет на общественном транспорте
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия в Заксенхаузен
Экскурсия в Заксенхаузен
Экскурсия в Заксенхаузен
Экскурсия в Заксенхаузен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

Lidia M. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Берлину на автомобиле
187.5
3 часа
Экскурсия по Берлину на автомобиле
21 отзыв
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!
75
2 часа
Альтернативный Берлин: туристам вход воспрещен!
12 отзывов
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
313
5 часов
Экскурсия в Потсдам на автомобиле
11 отзывов
Экскурсия из Берлина в Дрезден
625
10 часов
Экскурсия из Берлина в Дрезден
11 отзывов
Дорога на Рейхстаг
110
3 часа
Дорога на Рейхстаг
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Берлине

Ежедневная прогулка по Берлину
20
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину
211 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прочувствовать характер Берлина
129
4 часа
Прочувствовать характер Берлина
154 отзыва
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Понять Берлин за 2 часа
От 99
2 часа
Понять Берлин за 2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Первый день в Берлине
129
3 часа
Первый день в Берлине
61 отзыв
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Фотосессия в центре Берлина
130
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
54 отзыва
Увидеть все знаковые достопримечательности города за 2 часа и получить теплые фотографии на память
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
130
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
45 отзывов