Образцово-показательный лагерь Заксенхаузен считался одним из главных “воспитательно-исправительных” учреждений Третьего рейха, и я подробно познакомлю вас с его трагическим прошлым.

Территориально бывший концлагерь Заксенхаузен расположен в Ораниенбурге, отдаленном районе в северной части Берлина. Поездка туда возможна как на автомобиле 🚘, так и на общественном транспорте. Выбор остается за вами.

В первые годы своего существования лагерь Заксенхаузен являлся местом заключения политических противников гитлеровского режима. Кровавая история 📖 лагеря прервалась на два года, до момента, когда начальником управления нацистской полиции стал Гиммлер. Это произошло в 1936 году, и в течение последующих девяти лет концлагерь Заксенхаузен стал адом для сотен тысяч людей, погибших на его территории в нечеловеческих муках.

Я расскажу вам об ужасающей жизни заключенных Заксенхаузена, проведу по всей территории лагеря, настоящей фабрики смерти, переставшей существовать только после прихода советских войск.

Перед тем как предлагать гостям экскурсию ⛳ в Заксенхаузен, я подробно изучила множество документов, мемуаров и архивов, в которых смогла обнаружить факты, не успевшие стать достоянием широкой общественности. Всеми своими находками я поделюсь с вами во время экскурсии 🧭 в бывший концлагерь Заксенхаузен.