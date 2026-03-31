4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Во время этой индивидуальной экскурсии по Берлину вы увидите, как город трансформировался из столицы Пруссии в современный европейский мегаполис.
Прогулка начнется на старой рыночной площади, где вы узнаете о влиянии гугенотов читать дальшеуменьшить
на берлинскую культуру. Пересекая площадь Бебеля, вы окунетесь в мрачные страницы истории, связанные с нацистским режимом. Ваш путь пройдет мимо университета им. Гумбольдта, Новой караульни и Музейного острова, где вы сможете восхититься бюстом Нефертити.
На другом берегу Шпрее вас ждут старейшие постройки Берлина, включая часовню Святого Духа и церковь Святой Марии. Экскурсия завершится в замечательном кафе, история которого насчитывает не одно столетие. После этой прогулки вы сможете вписать свое имя в длинный список знаменитых гостей кафе
🚶♂️ Возможность выбрать пеший или велосипедный формат
☕ Завершение в легендарном кафе
Что можно увидеть
Рыночная площадь
Площадь Бебеля
Университет им. Гумбольдта
Новая караульня
Музейный остров
Новый музей
Главная ратуша города
Часовня Святого Духа
Церковь Святой Марии
Николаевские кварталы
Францисканский монастырь
Описание экскурсии
Левый берег: от курфюрстов к канцлерам
Начнём прогулку на старой рыночной площади, вокруг которой Фридрих II поселил гонимых во Франции гугенотов. Беженцы оказали большое влияние на берлинскую культуру, а в чём именно, я обязательно с вами поделюсь. Затем вы пересечёте площадь Бебеля, её мрачная известность в том, что после прихода нацистов к власти здесь было сожжено свыше 20 000 книг авторов, не угодных режиму. Далее обогнём университет им. Гумбольдта — один из ведущих в Европе, зайдём в Новую караульню и прогуляемся по Музейному острову. Один из известнейших музеев комплекса, Новый музей, хранит бюст Нефертити. Любопытно, что напротив скульптуры могущественной женщины ушедшей эпохи живёт не менее могущественная женщина нашего времени — канцлер Германии Ангела Меркель.
Правый берег: место рождения города
На другом берегу Шпрее мы пройдём мимо главной ратуши города и старейших построек Берлина сохранившихся с 13-го века — часовни Святого Духа, церкви Святой Марии, и через Николаевские кварталы — место основания Берлина, подберёмся к руинам средневекового Францисканского монастыря. Финальной точкой станет замечательное кафе, работающее с 1621 года. Его гостями были многие известные личности. Эрнст Теодор Вильгельм Гофман писал здесь сказки, Наполеон Бонапарт пил кофе, а Макс Отто фон Штирлиц встречался с пастором Шлагом. После экскурсии вы сможете вписать своё имя в этот длинный список.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
По желанию возможно провести экскурсию на велосипеде. Аренда велосипеда на 1 день — 15€/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Жандарменмаркт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лазарь — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 99 туристов
В 1997 году я переехал из Петербурга в Германию, тогда ещё самостоятельное государство. Изучая в университете города Ростока историю, философию и политологию, я познакомился с людьми, участвовавшими в событиях, которые читать дальшеуменьшить
сейчас изучают в школах. Среди них были последние белые эмигранты, бывшие немецкие солдаты, пережившие советские лагеря и члены «Круглых столов» — оппозиционного движения ГДР. На моих экскурсиях я знакомлю вас с духом Берлина и его ролью и значением в истории. Мне нравится приоткрывать завесу истории над этим удивительным городом и открывать Берлин с самых неожиданных сторон.
Я люблю этот город. Надеюсь, и вы его тоже полюбите.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anna
Лазарь - хороший интересный рассказчик! у нас была экскурсия на велосипедной рикше, чтоб моей маме в возрасте было удобнее. рекомендую такую опцию, кому актуально
Лазарь
Ответ организатора:
Большое спасибо! Приезжайте ещё!
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Ю
Юрий
Большое спасибо за отличную экскурсию! «Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя». Хочется отметить что: 1. Экскурсия наполнена материалом, который отлично раскрывает данную тему и даже с избытком в выделенное для читать дальшеуменьшить
экскурсии время. Представляется, что труднейшая задача выразить суть исторического развития живого города от 16 века до 21 выполнена в данном контексте отлично. 2. Речь автора - яркая, выразительная, наполненная интереснейшими и новыми для нас историческими деталями. 3. Эксурсия пронизана любовью и позитивным отношением автора к Берлину. 4. При этом адекватно отражены как негативные так и позитивные страницы истории города, как живого организма, но повторимся - в весьма в позитивном контексте. 5. Для нас это был первый и весьма позитивный опыт экскурсии с велорикшей. Велорикша с его юркостью и экологичностью очень удачно помог совершить пространственно -временное историческое путешествие с близким подходом к самым интересным и характерным достопримечательностям великого города Разбираясь как поместить данный отзыв на сайт, мы с удивлением прочитали отзыв: «Виктор 15 апреля 2023 Опыт: 4 экскурсии Берлин разделённый. Судьба поколения Автор отзыва- Виктор.» Детально полемизировать с автором данного отзыва мы не можем, т. к. на упомянутой Виктором экскурсии мы не присутствовали, и кроме того тема нашей экскурсия была другой. Однако фраза «Достаточно интересный маршрут и на этом, к сожалению, все.» вызывает недоумение по поводу объективности Виктора. Представляется сомнительным, что Лазарь (экскурсовод), продемонстрировавший на нашей экскурсии глубокую любовь к Берлину, а также отличные знания и высокий проффесионализм, мог столь бездарно потратить экскурсионное время, как утверждается в отзыве Виктора.
Уважаемый Лазарь БОЛЬШОЕ СПАСИБО за высокопроффесиональную экскурсию!
Юрий и Светлана
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J
Jekaterina
Прекрасная экскурсия от Лазаря. Не нагружая излишней информацией, мы погрузились в мир, полный интересных историй Берлина, Германии в целом и отдельных взятых людей, чьи судьбы оставили трепетать душу и сердце читать дальшеуменьшить
на несколько дней. Лазарь, будучи философом и историком по образованию, передает рассказ увлекательно, с юмором и интерактивом, заставляя участникам самостоятельно критически мыслить и пропускать все значимые события через личное восприятие. Всем сердцем советую этого гида!
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Н
Наталья
Вчера провели замечательную экскурсию с Лазарем. Его идея использовать велорикшу оказалась блестящей: мы посмотрели столько всего за время экскурсии, сколько никогда бы не осилили пешком. Берлин - прекрасный город, и Лазарь показал и рассказал про самые важные и интересные места. Спасибо!
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Наталия
Лазарь - отличный рассказчик, его знания города и истории просто поражают! Его замечательная рикша - это отличнейший вариант для такого рода экскурсии, пешком за короткое время столько не пройти. Очень рекомендую и сама непременно буду обращаться еще.
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Н
Наталья
Экскурсия понравилась. Рассказывал Лазарь увлекательно, со знанием дела, много исторических подробностей, интересных моментов, показал и "визитные карточки" Берлина и не такие известные, но очень милые и уютные, живописные уголки города, читать дальшеуменьшить
который он отлично знает. И закончили экскурсию мы у старинного семейного ресторана немецкой кухни "Белый слон" с историческими интерьерами, в котором, как известно, проходила встреча Штирлица с женой, всем рекомендую его посетить. Единственный минус - половина экскурсии проходила в темноте, т. к. началась она в 15-30, а закончилась 18-30. Так что берите эту экскурсию на утреннее время, останетесь довольны.
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