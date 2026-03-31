4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой индивидуальной экскурсии по Берлину вы увидите, как город трансформировался из столицы Пруссии в современный европейский мегаполис.Прогулка начнется на старой рыночной площади, где вы узнаете о влиянии гугенотов

на берлинскую культуру. Пересекая площадь Бебеля, вы окунетесь в мрачные страницы истории, связанные с нацистским режимом. Ваш путь пройдет мимо университета им. Гумбольдта, Новой караульни и Музейного острова, где вы сможете восхититься бюстом Нефертити. На другом берегу Шпрее вас ждут старейшие постройки Берлина, включая часовню Святого Духа и церковь Святой Марии. Экскурсия завершится в замечательном кафе, история которого насчитывает не одно столетие. После этой прогулки вы сможете вписать свое имя в длинный список знаменитых гостей кафе

Описание экскурсии

Левый берег: от курфюрстов к канцлерам

Начнём прогулку на старой рыночной площади, вокруг которой Фридрих II поселил гонимых во Франции гугенотов. Беженцы оказали большое влияние на берлинскую культуру, а в чём именно, я обязательно с вами поделюсь. Затем вы пересечёте площадь Бебеля, её мрачная известность в том, что после прихода нацистов к власти здесь было сожжено свыше 20 000 книг авторов, не угодных режиму. Далее обогнём университет им. Гумбольдта — один из ведущих в Европе, зайдём в Новую караульню и прогуляемся по Музейному острову. Один из известнейших музеев комплекса, Новый музей, хранит бюст Нефертити. Любопытно, что напротив скульптуры могущественной женщины ушедшей эпохи живёт не менее могущественная женщина нашего времени — канцлер Германии Ангела Меркель.

Правый берег: место рождения города

На другом берегу Шпрее мы пройдём мимо главной ратуши города и старейших построек Берлина сохранившихся с 13-го века — часовни Святого Духа, церкви Святой Марии, и через Николаевские кварталы — место основания Берлина, подберёмся к руинам средневекового Францисканского монастыря. Финальной точкой станет замечательное кафе, работающее с 1621 года. Его гостями были многие известные личности. Эрнст Теодор Вильгельм Гофман писал здесь сказки, Наполеон Бонапарт пил кофе, а Макс Отто фон Штирлиц встречался с пастором Шлагом. После экскурсии вы сможете вписать своё имя в этот длинный список.

Организационные детали