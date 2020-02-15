4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»

Увидеть границы города 18 века, узнать, какой статус он носил, и отделить старые постройки от новых

Lazar
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Lazar – ваш гид
Во время исторической прогулки мы пересечём весь Берлин с запада на восток: я объясню, как со временем менялось значение города и кто из государственных лиц и отдельных групп общества влиял на метаморфозы.

А вы отыщете среди заново отстроенных зданий следы старой архитектуры и пропитаетесь историей ушедших эпох.
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на Жандарменмаркт
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»

Что вас ожидает

Левый берег: от курфюрстов к канцлерам
Начнём прогулку на старой рыночной площади, вокруг которой Фридрих II поселил гонимых во Франции гугенотов. Беженцы оказали большое влияние на берлинскую культуру, а в чём именно, я обязательно с вами поделюсь. Затем вы пересечёте площадь Бебеля, её мрачная известность в том, что после прихода нацистов к власти здесь было сожжено свыше 20 000 книг авторов, не угодных режиму. Далее обогнём университет им. Гумбольдта — один из ведущих в Европе, зайдём в Новую караульню и прогуляемся по Музейному острову. Один из известнейших музеев комплекса, Новый музей, хранит бюст Нефертити. Любопытно, что напротив скульптуры могущественной женщины ушедшей эпохи живёт не менее могущественная женщина нашего времени — канцлер Германии Ангела Меркель.

Правый берег: место рождения города
На другом берегу Шпрее мы пройдём мимо главной ратуши города и старейших построек Берлина сохранившихся с 13-го века — часовни Святого Духа, церкви Святой Марии, и через Николаевские кварталы — место основания Берлина, подберёмся к руинам средневекового Францисканского монастыря. Финальной точкой станет замечательное кафе, работающее с 1621 года. Его гостями были многие известные личности. Эрнст Теодор Вильгельм Гофман писал здесь сказки, Наполеон Бонапарт пил кофе, а Макс Отто фон Штирлиц встречался с пастором Шлагом. После экскурсии вы сможете вписать своё имя в этот длинный список.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится

Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Жандарменмаркт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lazar
Lazar
Меня зовут Лазарь. В 1997 году я переехал из Петербурга в Германию, тогда ещё самостоятельное государство, не обременённое долгами Европы. Изучая в университете города Ростока историю, философию и политологию, я познакомился с людьми, участвовавшими в событиях, которые сейчас изучают в школах. Среди них были последние белые эмигранты, бывшие немецкие солдаты, пережившие советские лагеря и члены «Круглых столов» — оппозиционного движения ГДР. На моих экскурсиях я знакомлю вас с духом Берлина и его ролью и значением в истории. Мне нравится приоткрывать завесу истории над этим удивительным городом и открывать Берлин с самых неожиданных сторон. Я люблю этот город. Надеюсь, и вы его тоже полюбите.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Добрый день, Лазарь провел отличную, интересную и содержательную экскурсию, где прошлое перекликается с настоящим. История о которой можно прочитать, но никогда не доходят руки.
14 января 2020
Очень хороший и любящий город экскурсовод. Экскурсия хоть и длится 3 часа, проходит незаметно. Очень интересно и познавательно. Спасибо.
13 января 2020
Экскурсия понравилась. Рассказывал Лазарь увлекательно, со знанием дела, много исторических подробностей, интересных моментов, показал и "визитные карточки" Берлина и не такие известные, но очень милые и уютные, живописные уголки города, который он отлично знает. И закончили экскурсию мы у старинного семейного ресторана немецкой кухни "Белый слон" с историческими интерьерами, в котором, как известно, проходила встреча Штирлица с женой, всем рекомендую его посетить. Единственный минус - половина экскурсии проходила в темноте, т.к. началась она в 15-30, а закончилась 18-30. Так что берите эту экскурсию на утреннее время, останетесь довольны.
9 января 2020
Спасибо за интересную экскурсию! Не смотря на то, что с погодой в день экскурсии не повезло, экскурсия была интересной, советы о хороших ресторанах для посещения пригодились. Желаем удачи!

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