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сказать просто огромнейшее спасибо. Как гид Алексей просто 5 баллов из 5, на столько интересно, на столько увлекательно, рассказал о городе, о старинных зданиях, рассказал о нынешнем поколении и жизни в Берлине в целом, параллельно фотографировал. Рассказал куда сходить (сходила на шоу vivid просто слов нет, спасибо за такую рекомендацию, сходила на смотровую и в собор и в музей, то что вы рекомендовали всё абсолютно прошла); рассказал, где вкусно покушать (все заведения и ни раз прошла). С погодой очень повезло, что не менее радует. Очень жду фотографий)))) Огромное и человеческое ВАМ спасибо!!! Остались только самые лучшие эмоции)))