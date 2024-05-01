Фотосессии в Берлине с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Берлине на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождественская фотосессия в Берлине
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Рождественская фотосессия в Берлине: праздник в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фото-прогулкой по рождественским ярмаркам Берлина
«Всё это действо мы запечатлеем во время фотосессии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
157 за всё до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
56 отзывов
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
«Фотосессия ≈ 60-80 снимков, все снимки проходят цветовую коррекцию»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Фотосессия в сердце Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
«Это прекрасная локация для фотосессии, так как объединяет в себе множество известных достопримечательностей, крупнейшие государственные музеи, абсолютно разную архитектуру и природные ландшафты»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 5 чел.
ФОТО-ПРОГУЛКА ПО БЕРЛИНУ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГИДОМ-ФОТОГРАФОМ
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи
Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях
Начало: Ваш отель или другое место по согласованию
«Фотоэкскурсия по Берлину с гидом-фотографом - идеальный формат для знакомства с городом»
Расписание: в любой удобный день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Фотосессия в сердце Берлина
    Юля, спасибо большое за прогулку и фотографии! Было очень тепло и душевно ❤️ Юля - прекрасный собеседник, а прогулка проходит в дружеской атмосфере. Однозначно рекомендую 🙌
  • К
    Ксения
    7 ноября 2023
    Фотосессия в сердце Берлина
    C Юлей было очень легко общаться с первой минуты, она водила по красивым местам Берлина, мы непринужденно болтали и смеялись,
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    было комфортно и совсем не страшно фотографироваться, она всегда подсказывала в какую позу встать, если я стопорилась. Прогулка заняла 2 часа, я довольна фото, кажется, что получилось супер! Советую, классный формат прогулки+фото+беседы

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  • Н
    Наталья
    7 ноября 2023
    Фотосессия в сердце Берлина
    Юлия провела для нас отличную фотопрогулку по центру Берлина. С ней приятно и легко общаться, поэтому и фотографироваться в дружеской
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    обстановке было проще — чувствовать себя более расслабленной. Теперь у меня на память о Берлине есть и воспоминания и фотографии 😁 Спасибо Юлии!

    Юлия провела для нас отличную фотопрогулку по центру Берлина. С ней приятно и легко общаться, поэтомуЮлия провела для нас отличную фотопрогулку по центру Берлина. С ней приятно и легко общаться, поэтомуЮлия провела для нас отличную фотопрогулку по центру Берлина. С ней приятно и легко общаться, поэтому
  • Г
    Галина
    12 мая 2023
    Фотосессия в центре Берлина
    Очень понравилась экскурсия с Алексеем, было интересно и познавательно узнать и посмотреть исторический центр Берлина. Были с подругами и мы остались очень довольны экскурсией, городом и погодой! Было здорово, спасибо большое Алексей! Ждём с нетерпением фотографий:)
  • Э
    Эльвира
    22 февраля 2020
    Фотосессия в центре Берлина
    Хорошо провели время с Алексеем, который много интересного рассказал о Берлине и о жизни в нем. Ждём фото!))
  • И
    Ирина
    25 декабря 2019
    Рождественская фотосессия в Берлине
    Спасибо большое Алексею! не один вопрос, заданный нами, не остался безответным. Получили массу рекомендаций и консультаций как рационально использовать время
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    и при этом минимально затратить материальный ресурс… для нас, приехавших впервые в Берлин, такое знакомство просто необходимо. Спасибо большое и дай Бог здоровья!

  • М
    Марина
    6 декабря 2019
    Рождественская фотосессия в Берлине
    Все было хорошо, красивые фотографии. Жаль погода подвела- лил дождь. Спасибо Алексею.
  • Е
    Екатерина
    12 января 2019
    Рождественская фотосессия в Берлине
    Добрый вечер! 5 января 2019 года ровно в 10:00 БЕЗ ОПОЗДАНИЯ ко мне подошёл Алексей. Вся прогулка была просто потрясающая. Хочу сначала
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    сказать просто огромнейшее спасибо. Как гид Алексей просто 5 баллов из 5, на столько интересно, на столько увлекательно, рассказал о городе, о старинных зданиях, рассказал о нынешнем поколении и жизни в Берлине в целом, параллельно фотографировал. Рассказал куда сходить (сходила на шоу vivid просто слов нет, спасибо за такую рекомендацию, сходила на смотровую и в собор и в музей, то что вы рекомендовали всё абсолютно прошла); рассказал, где вкусно покушать (все заведения и ни раз прошла). С погодой очень повезло, что не менее радует. Очень жду фотографий)))) Огромное и человеческое ВАМ спасибо!!! Остались только самые лучшие эмоции)))

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Фотопрогулки»

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  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 250. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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