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Фотопрогулка
2 часа
Рождественская фотосессия в Берлине: праздник в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фото-прогулкой по рождественским ярмаркам Берлина
«Всё это действо мы запечатлеем во время фотосессии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€157 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
«Фотосессия ≈ 60-80 снимков, все снимки проходят цветовую коррекцию»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
«Это прекрасная локация для фотосессии, так как объединяет в себе множество известных достопримечательностей, крупнейшие государственные музеи, абсолютно разную архитектуру и природные ландшафты»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фото-экскурсия по Берлину: путешествие и фотосессия с профи
Получите яркие воспоминания от визита в Берлин, запечатленные в профессиональных фотографиях
Начало: Ваш отель или другое место по согласованию
«Фотоэкскурсия по Берлину с гидом-фотографом - идеальный формат для знакомства с городом»
Расписание: в любой удобный день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария1 мая 2024Юля, спасибо большое за прогулку и фотографии! Было очень тепло и душевно ❤️ Юля - прекрасный собеседник, а прогулка проходит в дружеской атмосфере. Однозначно рекомендую 🙌
- ККсения7 ноября 2023C Юлей было очень легко общаться с первой минуты, она водила по красивым местам Берлина, мы непринужденно болтали и смеялись,
- ННаталья7 ноября 2023Юлия провела для нас отличную фотопрогулку по центру Берлина. С ней приятно и легко общаться, поэтому и фотографироваться в дружеской
- ГГалина12 мая 2023Очень понравилась экскурсия с Алексеем, было интересно и познавательно узнать и посмотреть исторический центр Берлина. Были с подругами и мы остались очень довольны экскурсией, городом и погодой! Было здорово, спасибо большое Алексей! Ждём с нетерпением фотографий:)
- ЭЭльвира22 февраля 2020Хорошо провели время с Алексеем, который много интересного рассказал о Берлине и о жизни в нем. Ждём фото!))
- ИИрина25 декабря 2019Спасибо большое Алексею! не один вопрос, заданный нами, не остался безответным. Получили массу рекомендаций и консультаций как рационально использовать время
- ММарина6 декабря 2019Все было хорошо, красивые фотографии. Жаль погода подвела- лил дождь. Спасибо Алексею.
- ЕЕкатерина12 января 2019Добрый вечер! 5 января 2019 года ровно в 10:00 БЕЗ ОПОЗДАНИЯ ко мне подошёл Алексей. Вся прогулка была просто потрясающая. Хочу сначала
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 250. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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