1 отзыв оставили туристы

Аксиния Ш. – Гид из Берлина

На нашей экскурсии 🧭 вас будет ждать осмотр Берлинской стены, рассказы о том, как она была построена и разрушена только спустя 28 лет.



Если вы захотите, то вместе мы посетим Музей 🖼 стены, а также дойдем до КПП «Чарли».