1 отзыв оставили туристы

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Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин

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1 отзыв
Аксиния Ш.
Аксиния Ш. – Гид из Берлина
На нашей экскурсии 🧭 вас будет ждать осмотр Берлинской стены, рассказы о том, как она была построена и разрушена только спустя 28 лет.

Если вы захотите, то вместе мы посетим Музей 🖼 стены, а также дойдем до КПП «Чарли».
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €25 за человека

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Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин
Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин
«Где была стена?» - один из главных вопросов, задаваемых гостями города.
В течение прогулки мы не только проложим путь вдоль Берлинской стены, но и посетим Музей 🖼 стены и Чекпойнт Чарли: единственное место
перехода из Западного Берлина в Восточный!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги (45 евро в час за группу до 4 человек)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин
Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин
Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин
Город, разделенный стеной: История и культура Восточного и Западного Берлин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аксиния Ш.
Аксиния Ш.
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1 отзыв оставили туристы

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