1 отзыв оставили туристы

«Где была стена?» - один из главных вопросов, задаваемых гостями города.
В течение прогулки мы не только проложим путь вдоль Берлинской стены, но и посетим Музей 🖼 стены и Чекпойнт Чарли: единственное место
перехода из Западного Берлина в Восточный!
Что не входит
- Транспортные услуги (45 евро в час за группу до 4 человек)
- Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аксиния Ш.
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Аксиния Ш. проводит ещё 4 экскурсии
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