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20%
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €94
€117 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€142 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€149 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija19 января 2025Очень понравилась экскурсия. Девушка интересно всё рассказала. Он вообще всё время что-то рассказывала. Задавали вопросы и она на них всегда отвечала.
- ООльга24 сентября 2024Всё очень интересно рассказал.
- CCветлана17 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей - знающий гид, делал остановки, где требовалось. Все понравилось.
- ННаталия6 сентября 2023Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
- ИИван21 августа 2023Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это
- ooxishel4 декабря 2018Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
- ССверкунова12 июля 2018Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Немецкий технический музей»
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