Немецкий технический музей – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Немецкий технический музей» в Берлине на русском языке, цены от €94, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
На велосипеде
3 часа
-
20%
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €94€117 за всё до 6 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€142 за экскурсию
Альтернативный Берлин
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: В любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€149 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    19 января 2025
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Девушка интересно всё рассказала. Он вообще всё время что-то рассказывала. Задавали вопросы и она на них всегда отвечала.
  • О
    Ольга
    24 сентября 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Всё очень интересно рассказал.
  • C
    Cветлана
    17 августа 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей - знающий гид, делал остановки, где требовалось. Все понравилось.
  • Н
    Наталия
    6 сентября 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
  • И
    Иван
    21 августа 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это
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    настоящий профессионал своего дела, знает все и вся, подкован во всех нюансах и вопросах, все что получили, уверен, мы не найдём ни в одном учебнике! Он знает Берлин весь, каждое здание, что с ним связано, кто там жил и интереснейшие истории. А ещё плюс этой экскурсии так это больший объём получаемой информации за то же время, пешком столько не обойдёшь! Спасибо!)

  • o
    oxishel
    4 декабря 2018
    Альтернативный Берлин
    Это была замечательная экскурсия! Она была интересна и дочери-подростку и нам взрослым. Лиза - самый душевный гид! Ее любовь к
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    Берлину, его истории, деталям и мало известным фактам побудила в нас желание погрузится в изучение и ещё посетить этот свободный город! Благодарим от души!

  • С
    Сверкунова
    12 июля 2018
    Альтернативный Берлин
    Мы очень благодарны Марине за прекрасную экскурсию. Все было очень интересно рассказано, были показаны самые интересные места Берлина. Мы с подругой остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Немецкий технический музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
  2. Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
  3. Альтернативный Берлин
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Мемориал жертвам Холокоста
  7. Берлинский кафедральный собор
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Хакские Дворы
Сколько стоит экскурсия по Берлину в апреле 2025
Сейчас в Берлине в категории "Немецкий технический музей" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 149 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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