Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst !

В ходе экскурсии 🧭 мы посетим три частные пивоварни, расположенные вдали от классических туристических маршрутов. В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта пива, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте! Передвижение во время эксурсии будет на общественном транспорте.

В начале 20-го века Берлин был европейской столицей ⭐️ пива. Между 1850 и 1920 в городе было более 370 пивоварен. К сожалению, значительные потери среди мужского населения в ходе Первой мировой войны привели к закрытию почти всех пивоварен.

Однако в последние годы в Берлине стало появляться вс больше и больше частных пивоваренных заводов. И, конечно же, лучшая закуска к пиву — это знаменитая берлинская сосиска currywurst!