расположенные вдали от классических туристических маршрутов
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst !
В ходе экскурсии 🧭 мы посетим три частные пивоварни, расположенные вдали от классических туристических маршрутов. В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта пива, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте! Передвижение во время эксурсии будет на общественном транспорте.
В начале 20-го века Берлин был европейской столицей ⭐️ пива. Между 1850 и 1920 в городе было более 370 пивоварен. К сожалению, значительные потери среди мужского населения в ходе Первой мировой войны привели к закрытию почти всех пивоварен.
Однако в последние годы в Берлине стало появляться вс больше и больше частных пивоваренных заводов. И, конечно же, лучшая закуска к пиву — это знаменитая берлинская сосиска currywurst!
Что входит
услуги гида
посещение 3 частных пивоварен и 2-х мест, где готовят лучший в городе currywurst
Что не входит
проезд на общественном транспорте (билет - 2, 70 евро)
дегустация пива (3-6 евро за кружку, currywurst — 3 евро)
Начало и место завершения
🚩 Берлинские часы мира; станция Berlin Alexanderplatz Bahnhof
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.