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Индивидуальный пивной тур в Берлине

5
9 отзывов
Александр Р.
Александр Р. – Гид из Берлина
На экскурсии 🧭 вам предстоит тур по частным пивоварням Берлина.

Вы посетите три пивных производства.

Там вы узнаете об истории 📖 производства пива в Германии и в мире.

Вы попробуете разные сорта напитка.

Затем мы посетим два места, где продегустируем берлинские сосиски currywurst.

Вы увидите места Берлина далекие от типичных туристических троп.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €170 за экскурсию

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Индивидуальный пивной тур в Берлине
Индивидуальный пивной тур в Берлине

Что вы увидите

  • три частные пивоварни
  • расположенные вдали от классических туристических маршрутов
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst !
В ходе экскурсии 🧭 мы посетим три частные пивоварни, расположенные вдали от классических туристических маршрутов. В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта пива, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте! Передвижение во время эксурсии будет на общественном транспорте.
В начале 20-го века Берлин был европейской столицей ⭐️ пива. Между 1850 и 1920 в городе было более 370 пивоварен. К сожалению, значительные потери среди мужского населения в ходе Первой мировой войны привели к закрытию почти всех пивоварен.
Однако в последние годы в Берлине стало появляться вс больше и больше частных пивоваренных заводов. И, конечно же, лучшая закуска к пиву — это знаменитая берлинская сосиска currywurst!
Что входит
  • услуги гида
  • посещение 3 частных пивоварен и 2-х мест, где готовят лучший в городе currywurst
Что не входит
  • проезд на общественном транспорте (билет - 2, 70 евро)
  • дегустация пива (3-6 евро за кружку, currywurst — 3 евро)
Начало и место завершения
🚩 Берлинские часы мира; станция Berlin Alexanderplatz Bahnhof
Индивидуальный пивной тур в Берлине
Индивидуальный пивной тур в Берлине
Индивидуальный пивной тур в Берлине
Индивидуальный пивной тур в Берлине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Р.
Александр Р.
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9 отзывов оставили туристы

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