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Пивной тур по Берлину

5
9 отзывов
Александр Р.
Александр Р. – Гид из Берлина
Эта пешая экскурсия ⛳ понравится всем, кто интересуется пивом, историей 📖 его создания и развития.

Во время прогулки по трём частным пивоварням можно будет продегустировать уникальные сорта, сваренные по авторским рецептам в небольшом количестве.

Какое крафтовое пиво без карривурста? Вы полакомитесь фирменной немецкой закуской – острыми сосисками под соусом карри.

После рассказа гида будете разбираться в тонкостях пивной индустрии, узнаете, где в Берлине разливают самое вкусное пиво.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €44 за человека

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Пивной тур по Берлину
Пивной тур по Берлину

Что вы увидите

  • Три частные пивоварни
  • расположенные вдали от классических туристических маршрутов.
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst.
Мы посетим три частные пивоварни, расположенные вдали от классических туристических маршрутов. В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте!
В начале 20-го века Берлин был европейской столицей ⭐️ пива. Между 1850 и 1920 в городе было более 370 пивоварен. К сожалению, значительные потери среди мужского населения в ходе Первой мировой войны привели к закрытию почти всех пивоварен.
Однако в последние годы в Берлине стало появляться все больше и больше частных пивоваренных заводов. И, конечно же, лучшая закуска к пиву — это знаменитая берлинская сосиска currywurst!

Тур включает в себя:

  • 3 частные пивоварни;
  • 2 места, где готовят лучший в городе currywurst;
  • Интересные факты о двух немецких фаворитах: пиве и сосисках;
  • И, конечно, немного истории 📖 о Берлине и его жителях.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустация пива в пивоварнях (3-6 евро за кружку, стоимость currywurst — 3 евро)
Начало
🚩 Станция U8 - Gusundbrunnen
Место завершения
🏁 Wedding
Пивной тур по Берлину
Пивной тур по Берлину
Пивной тур по Берлину
Пивной тур по Берлину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Р.
Александр Р.
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9 отзывов оставили туристы

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