расположенные вдали от классических туристических маршрутов.
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst.
Мы посетим три частные пивоварни, расположенные вдали от классических туристических маршрутов. В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте!
В начале 20-го века Берлин был европейской столицей ⭐️ пива. Между 1850 и 1920 в городе было более 370 пивоварен. К сожалению, значительные потери среди мужского населения в ходе Первой мировой войны привели к закрытию почти всех пивоварен.
Однако в последние годы в Берлине стало появляться все больше и больше частных пивоваренных заводов. И, конечно же, лучшая закуска к пиву — это знаменитая берлинская сосиска currywurst!
Тур включает в себя:
3 частные пивоварни;
2 места, где готовят лучший в городе currywurst;
Интересные факты о двух немецких фаворитах: пиве и сосисках;
И, конечно, немного истории 📖 о Берлине и его жителях.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дегустация пива в пивоварнях (3-6 евро за кружку, стоимость currywurst — 3 евро)
Начало
🚩 Станция U8 - Gusundbrunnen
Место завершения
🏁 Wedding
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.