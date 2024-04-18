4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
«В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте»
Сегодня в 15:00
22 сен в 15:00
€147 за всё до 2 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Пивной тур по Берлину
Начало: Станция U8 - Gusundbrunnen
«После рассказа гида будете разбираться в тонкостях пивной индустрии, узнаете, где в Берлине разливают самое вкусное пиво»
Расписание: по пятницам в 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пивной рай берлинских пабов
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
«В связи с открытием в Берлине сразу нескольких исконно баварских пабов а-ля МЮНХЕН-ГАРТЕН теперь совсем необязательно за пивным раем отправляться в Баварию»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья18 апреля 2024Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!
- ННиколай13 апреля 2023Отличный “Пивной Тур” для любителей и ценителей хорошего пива.
- ММаксим4 января 2023Спасибо большое Александру, за необычную экскурсию в Берлине😉. Я была вместе с мамой, мама в восторге я тоже, подача лёгкая,
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Пивные туры»
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Сейчас в Берлине в категории "Пивные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 147. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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