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Берлин при Гитлере

4.6
5 отзывов
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Одной из самых мрачных страниц в истории 📖 Берлина считается период Третьего Рейха.

Прогулка 👣 по Берлину времён правления нацистов позволит вам разгадать военные тайны Берлина, ставшего сердцем самой кровопролитной войны 20 столетия, а также понять причины успеха гитлеровских проектов у немцев и узнать немало других интересных фактов из периода правления самого кровавого диктатора современности.

Интересуясь историей Берлина в период нацизма, я открыла множество интересных фактов, неизвестных широкой публике.

И я обязательно поделюсь своими открытиями с вами, во время персональной экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

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Берлин при Гитлере
Берлин при Гитлере

Что вы увидите

  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Памятник советскому солдату
  • Мемориал жертвам холокоста
  • Бункер Гитлера
  • Бывшее здание Гестапо и СС
  • Нацистское министерство авиации
  • и многое другое.
Одной из самых мрачных страниц в истории 📖 Берлина считается период Третьего Рейха. Экскурсия ⛳ по Берлину времён правления нацистов позволит вам разгадать военные тайны Берлина, ставшего сердцем самой кровопролитной войны 20 столетия, понять причины успеха гитлеровских проектов у немцев и узнать немало других интересных фактов из периода правления самого кровавого диктатора современности.
Военная экскурсия по Берлину пройдет по самым знаменательным в истории города местам.
Точкой отсчета путешествия по военному Берлину станет Рейхстаг, здание, ставшее свидетелем начала пути Гитлера к власти. Я проведу вас по улицам, хранящим память о факельных шествиях нацистских молодчиков, вы сможете своими глазами увидеть место расположения знаменитого бункера Гитлера, где провел свои последние часы руководитель нацистской Германии. Смерть Гитлера до сих пор вызывает сомнения у исследователей истории Третьего Рейха, и я расскажу вам основные версии, касающиеся последнего дня фюрера.
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете, как проходила оборона Берлина, как освобождался от нацистской чумы этот город 🏙️ историей Берлина в период нацизма, я открыла множество интересных фактов, неизвестных широкой публике. И я обязательно поделюсь своими открытиями с вами, во время персональной экскурсии.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Берлин при Гитлере
Берлин при Гитлере
Берлин при Гитлере
Берлин при Гитлере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lidia M.
Lidia M.
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5 отзывов оставили туристы

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