Одной из самых мрачных страниц в истории 📖 Берлина считается период Третьего Рейха. Экскурсия ⛳ по Берлину времён правления нацистов позволит вам разгадать военные тайны Берлина, ставшего сердцем самой кровопролитной войны 20 столетия, понять причины успеха гитлеровских проектов у немцев и узнать немало других интересных фактов из периода правления самого кровавого диктатора современности.

Военная экскурсия по Берлину пройдет по самым знаменательным в истории города местам.

Точкой отсчета путешествия по военному Берлину станет Рейхстаг, здание, ставшее свидетелем начала пути Гитлера к власти. Я проведу вас по улицам, хранящим память о факельных шествиях нацистских молодчиков, вы сможете своими глазами увидеть место расположения знаменитого бункера Гитлера, где провел свои последние часы руководитель нацистской Германии. Смерть Гитлера до сих пор вызывает сомнения у исследователей истории Третьего Рейха, и я расскажу вам основные версии, касающиеся последнего дня фюрера.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете, как проходила оборона Берлина, как освобождался от нацистской чумы этот город 🏙️ историей Берлина в период нацизма, я открыла множество интересных фактов, неизвестных широкой публике. И я обязательно поделюсь своими открытиями с вами, во время персональной экскурсии.