информационно-выставочный центр топографии террора
выставка плана перестройки Берлина
зенитные башни Люфтваффе (по желанию)
Разобраться в истории 📖 и последствиях гитлеровского режима в Берлине.
Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы сможете ознакомиться со следами деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Данная экскурсия ⛳ понравится знатокам архитектуры Третьего Рейха, любителям покопаться в истории и подробнее узнать о подземельях Берлина.
По желанию и предварительной заявке возможно посещение зенитной башни Люфтваффэ, которая находится в парке 🌳 в 20-ти минутах от центра. Там же находится бомбоубеище времен Второй мирово войны, рассчитанное на 1300 человек.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Проезд на общественном транспорте
Личные расходы
Начало
🚩 S- Gesundbrunnen
Место завершения
🏁 Potsdamer Platz
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.