Разобраться в истории 📖 и последствиях гитлеровского режима в Берлине.

Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы сможете ознакомиться со следами деятельности гитлеровского режима в Берлине.

Данная экскурсия ⛳ понравится знатокам архитектуры Третьего Рейха, любителям покопаться в истории и подробнее узнать о подземельях Берлина.

По желанию и предварительной заявке возможно посещение зенитной башни Люфтваффэ, которая находится в парке 🌳 в 20-ти минутах от центра. Там же находится бомбоубеище времен Второй мирово войны, рассчитанное на 1300 человек.