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По местам Третьего рейха с сотрудником музея

4.9
11 отзывов
Александр Р.
Александр Р. – Гид из Берлина
Мы отправимся по следам Третьего рейха в Берлине.

Наша индивидуальная прогулка 👣 пройдет по местам, непосредственно связанным с Гитлером и годами его правления Германией.

Я расскажу вам о планах по созданию здесь столицы ⭐️ мира, покажу правительственные здания и штаб-квартиры тех времен.

Мы пройдемся по мемориалу памяти жертв Холокоста, и я подробнее расскажу о Хрустальной ночи.

Поговорим и о сопротивлении жителей Гитлеру и Ночи длинных ножей, а также терроре в Третьем рейхе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €107 за экскурсию

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По местам Третьего рейха с сотрудником музея
По местам Третьего рейха с сотрудником музея

Что вы увидите

  • штаб-квартиры СС и Гестапо
  • правительственный район
  • остатки Министерства пропаганды
  • монумент жертвам Холокоста
  • информационно-выставочный центр топографии террора
  • выставка плана перестройки Берлина
  • зенитные башни Люфтваффе (по желанию)
Разобраться в истории 📖 и последствиях гитлеровского режима в Берлине.
Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы сможете ознакомиться со следами деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Данная экскурсия ⛳ понравится знатокам архитектуры Третьего Рейха, любителям покопаться в истории и подробнее узнать о подземельях Берлина.
По желанию и предварительной заявке возможно посещение зенитной башни Люфтваффэ, которая находится в парке 🌳 в 20-ти минутах от центра. Там же находится бомбоубеище времен Второй мирово войны, рассчитанное на 1300 человек.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на общественном транспорте
  • Личные расходы
Начало
🚩 S- Gesundbrunnen
Место завершения
🏁 Potsdamer Platz
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
По местам Третьего рейха с сотрудником музея

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Р.
Александр Р.
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11 отзывов оставили туристы

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