1 отзыв оставили туристы

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Пивной рай берлинских пабов

5
1 отзыв
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Теперь совсем не обязательно отправляться в пивной тур по Баварии, ведь и в самом Берлине для этого есть отличные заведения.

Я покажу вам лучшие пабы в традиционном стиле с девушками в платьях-дирндль, разносящими литровые пивные бокалы.

Вас ждет берлинский Октоберфест, когда бы вы ни приехали!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €105 за экскурсию

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Пивной рай берлинских пабов
Пивной рай берлинских пабов
В связи с открытием в Берлине сразу нескольких исконно баварских пабов а-ля МЮНХЕН-ГАРТЕН теперь совсем необязательно за пивным раем отправляться в Баварию!
Конечно, с середины сентября и на протяжении почти целого месяца атмосфера пивного праздника обещает быть максимально приближенной к оригиналу и мы просто с вами отправимся на настоящий ОКТОБРФЕСТ на окраину Берлина и вы увидите как там все по-настоящему - с оркестром, ведущими и неизменными танцами на столах!
Но и в любой другой день года здесь в Баварском Пабе на Алексе всегда почти также весело: играет живая музыка, девушки одевают традиционный национальный костюм-платье «дирндль» и разносят литровые пивные бокалы как букеты цветов. Эта программа будет у нас запасной в оставшиеся от ОКТОБРФЕСТА 11 месяцев в году в любой день и при любой погоде!
Но прежде, чем отправится в громадный пивной зал, мы с вами заглянем в Дом «100 пив», где одновременно представлены на пробу действительно 100 и более сортов немецкого (и не только!) пива в бутылках, зайдем в баварский ресторан - Настоящую Пивоварню, где прямо там варят и подадут свежего крафтового пива по особому рецепту. Там от меня вы узнаете, что немцы пьют не только литрами, но и метрами.
А закончим наш вечер знакомством с немецкой кухней и темными сладковатыми сортами пива на десерт 🍪 в небольшом уютном ресторанчике в самом историческом центре у Музейного Острова, где почти 800 лет назад родился город 🏙️ на Шпрее.
Prost! или Zum Wohl!, как говорят немцы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы на проезд
  • Еда и напитки
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
Пивной рай берлинских пабов
Пивной рай берлинских пабов
Пивной рай берлинских пабов
Пивной рай берлинских пабов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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