1 отзыв оставили туристы

В связи с открытием в Берлине сразу нескольких исконно баварских пабов а-ля МЮНХЕН-ГАРТЕН теперь совсем необязательно за пивным раем отправляться в Баварию!

Конечно, с середины сентября и на протяжении почти целого месяца атмосфера пивного праздника обещает быть максимально приближенной к оригиналу и мы просто с вами отправимся на настоящий ОКТОБРФЕСТ на окраину Берлина и вы увидите как там все по-настоящему - с оркестром, ведущими и неизменными танцами на столах!

Но и в любой другой день года здесь в Баварском Пабе на Алексе всегда почти также весело: играет живая музыка, девушки одевают традиционный национальный костюм-платье «дирндль» и разносят литровые пивные бокалы как букеты цветов. Эта программа будет у нас запасной в оставшиеся от ОКТОБРФЕСТА 11 месяцев в году в любой день и при любой погоде!

Но прежде, чем отправится в громадный пивной зал, мы с вами заглянем в Дом «100 пив», где одновременно представлены на пробу действительно 100 и более сортов немецкого (и не только!) пива в бутылках, зайдем в баварский ресторан - Настоящую Пивоварню, где прямо там варят и подадут свежего крафтового пива по особому рецепту. Там от меня вы узнаете, что немцы пьют не только литрами, но и метрами.

А закончим наш вечер знакомством с немецкой кухней и темными сладковатыми сортами пива на десерт 🍪 в небольшом уютном ресторанчике в самом историческом центре у Музейного Острова, где почти 800 лет назад родился город 🏙️ на Шпрее.

Prost! или Zum Wohl!, как говорят немцы.