210 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и увидеть все достопримечательности в комфортных условиях.

Экскурсия по Берлину предлагает уникальный шанс увидеть город с двух разных сторон: его величественное прошлое и динамичное настоящее.Участники прогулки познакомятся с историческими достопримечательностями, такими как Жандарменмаркт и Музейный остров, а

также с современными символами города, включая Бранденбургские ворота и Потсдамскую площадь. Прогулка подарит не только знания о важнейших моментах истории и архитектуры, но и полезные советы для путешественников, желающих глубже погрузиться в жизнь Берлина

Описание экскурсии

Красный маршрут: Берлин старинный и королевский

Вы перенесетесь во времена основания Берлина, увидите и услышите, как город стал королевской резиденцией. На величественной площади Жандарменмаркт и в квартале Св. Николая откроете средневековые легенды и удивитесь хитростям королей. На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор; узнаете, где можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, чем знамениты музеи Берлина, как сюда заманивали бюргеров и как появилась телебашня.

Синий маршрут: Берлин имперский и современный

Эта прогулка продолжает путешествие в прошлое Берлина. Вас ждет символ города — Бранденбургские ворота, через которые мы пройдем к монументальному Рейхстагу. Поговорим о его удивительной истории, а следом окажемся в Берлине 21 века. Там, где стояла Берлинская стена, лучшие архитекторы мира сегодня воплощают свои проекты. Об этом вы узнаете на Потсдамской площади и в Правительственном квартале. А еще мы расскажем, как отдыхают берлинцы и где в городе кипит ночная жизнь.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Нетуристические места и советы для путешественников

На обоих маршрутах мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, расскажем о хитростях берлинского транспорта и научим ориентироваться в центре столицы. Вы получите множество лайфкаков: какие музеи стоит посетить в городе, где лучше делать покупки и куда идти за настоящей берлинской кухней.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Организационные детали