210 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ежедневная прогулка по Берлину

Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
На нашей обзорной прогулке 👣 вы познакомитесь с историей 📖 и жизнью динамичного Берлина, за которым не поспевает ни один путеводитель.

Мы проведем вас по знаковым достопримечательностям города и поделимся советами для путешественников.

Прогулка 👣 проходит по двум маршрутам: каждый откроет вам характер, атмосферу и даже особое чувство юмора «самого не немецкого из немецких городов»!

20 за человека

У этой экскурсии210 отзывов
4.78
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину

Что вас ожидает

Красный маршрут: Берлин старинный и королевский
Вы перенесетесь во времена основания Берлина, увидите и услышите, как город стал королевской резиденцией. На величественной площади Жандарменмаркт и в квартале Св. Николая откроете средневековые легенды и удивитесь хитростям королей. На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор; узнаете, где можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, чем знамениты музеи Берлина, как сюда заманивали бюргеров и как появилась телебашня.

Синий маршрут: Берлин имперский и современный
Эта прогулка продолжает путешествие в прошлое Берлина. Вас ждет символ города — Бранденбургские ворота, через которые мы пройдем к монументальному Рейхстагу. Поговорим о его удивительной истории, а следом окажемся в Берлине 21 века. Там, где стояла Берлинская стена, лучшие архитекторы мира сегодня воплощают свои проекты. Об этом вы узнаете на Потсдамской площади и в Правительственном квартале. А еще мы расскажем, как отдыхают берлинцы и где в городе кипит ночная жизнь.

Нетуристические места и советы для путешественников
На обоих маршрутах мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, расскажем о хитростях берлинского транспорта и научим ориентироваться в центре столицы. Вы получите множество лайфкаков: какие музеи стоит посетить в городе, где лучше делать покупки и куда идти за настоящей берлинской кухней.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Берлине, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину
Ежедневная прогулка по Берлину

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Бебеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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210 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 июля 2020
Добрый день!Нам очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Михаил был и интересен, и отзывчивый, и последователей в своём рассказе. Человек действительно на своём месте, очень рекомендуем. Среди на был ребёнок 8 лет, так Михаил и его учитывал, старался, чтобы всем был доступен его рассказ. Спасибо ему большое!😀
21 января 2020
Очень интересная, познавательная и увлекательная экскурсия с Дмитрием. Влюбились в экскурсовода, посетили ещё 2 экскурсии с ним же. Не поленились встать утром первого января и начать ранним утром экскурсию по другому маршруту. С юмором, огромной любовью к своему делу и городу! Всем очень рекомендую!
4 января 2020
Спасибо! Все очень понравилось :)
31 декабря 2019
Экскурсия была супер! Роман очень крут!
30 декабря 2019
Экскурсию проводил Дмитрий, чувствуется ИИ желание донести как можно больше информации и высокий профессионализм. Спасибо, экскурсия была замечательная!!!
30 декабря 2019
Спасибо огромное Дмитрию за интересную экскурсию! Организованно, интересно, насыщенно!
24 декабря 2019
Ваша некомпетентность шокирует а вашей Орг-ции больше подходит другой созвучный термин
23 декабря 2019
Эта экскурсия - Прекрасная возможность узнать город поближе, в динамичном темпе и за короткое время. Все понравилось, могу смело рекомендовать! Спасибо.
22 декабря 2019
Здравствуйте! Наш экскурсовод, Ника, доставила удовольствие от знакомства с Берлином. Тем более, что я перепутала маршруты и тема оказалась неожиданной. Но благодаря знаниям Ники и ее желанию донести их до нас, получилось очень позновательно и интересно. Берлин в сложные, переломные моменты истории: война, время разделения Германии, берлинская стена - как появилась, как мешала жить людям и, главное, как прекратила существование, все это стало понятнее. Поразил мемориал жертвам холокоста. Очень важный маршрут. Пожалуйста, все путешествующие по Германии и конкретно по Берлину, обратите внимание на этот маршрут и, по возможности, выбирайте экскурсовода Веронику, спасибо ей. Из пожеланий только одно. Хорошо бы начало экскурсии, особенно в зимнее время, перенести на час раньше.
21 декабря 2019
Все было очень интересно и доходчиво. Желательно в зимнее время начинать экскурсию немного раньше не в 15:00
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