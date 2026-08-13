210 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и увидеть все достопримечательности в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Жандарменмаркт
Квартал Св. Николая
Музейный остров
Кафедральный собор
Бранденбургские ворота
Рейхстаг
Потсдамская площадь
Правительственный квартал
Описание экскурсии
Красный маршрут: Берлин старинный и королевский
Вы перенесетесь во времена основания Берлина, увидите и услышите, как город стал королевской резиденцией. На величественной площади Жандарменмаркт и в квартале Св. Николая откроете средневековые легенды и удивитесь хитростям королей. На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор; узнаете, где можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, чем знамениты музеи Берлина, как сюда заманивали бюргеров и как появилась телебашня.
Синий маршрут: Берлин имперский и современный
Эта прогулка продолжает путешествие в прошлое Берлина. Вас ждет символ города — Бранденбургские ворота, через которые мы пройдем к монументальному Рейхстагу. Поговорим о его удивительной истории, а следом окажемся в Берлине 21 века. Там, где стояла Берлинская стена, лучшие архитекторы мира сегодня воплощают свои проекты. Об этом вы узнаете на Потсдамской площади и в Правительственном квартале. А еще мы расскажем, как отдыхают берлинцы и где в городе кипит ночная жизнь.
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Нетуристические места и советы для путешественников
На обоих маршрутах мы поможем вам по-настоящему узнать город изнутри, расскажем о хитростях берлинского транспорта и научим ориентироваться в центре столицы. Вы получите множество лайфкаков: какие музеи стоит посетить в городе, где лучше делать покупки и куда идти за настоящей берлинской кухней.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
Экскурсия проводится без наушников
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Берлине, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Бебеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 93936 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 387 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
отличная экскурсия, гид Юрий молодец, все подробно рассказал, ответил на все вопросы, посоветовал куда сходить. очень рекомендую 👍🏻
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Ольга
Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию. Мы прошли синим маршрутом, который начинается в бывшей ГДР, а заканчивается в ФРГ. Узнали много интересного из непростой истории этого города, и особенно понравилось читать дальшеуменьшить
- это много информации о каких-то вроде бы незначительных моментах, на которые не каждый сам обратит внимание, но именно они в глазах туристов создают уникальный образ столицы Германии. После такой экскурсии хочется приехать в Берлин ещё раз! ❤️
+2
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Даниэль
Большое спасибо гиду Марине за увлекательные прогулки по Берлину, узнал для себя много нового, посетил локации, до которых бы навряд ли добрался самостоятельно. Отдельно хочу отметить щедрость гида на информацию и открытость к диалогу, это очень ценно. Еще раз благодарю!
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Э
Эльвира.Эдуард
Были на экскурсии с Еленой 05 мая 2026 года. Очень понравилась экскурсия! Елена очень доступно рассказала о городе, людях, исторических фактах. С любовью и большим уважением к городу, народу, стране. Очень приятной была прогулка и общение! До новых встреч!!!
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М
Максим
Отличная экскурсия. Много интересных фактов и открытий на маршруте.
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Татьяна
Большое спасибо Юрию за первую встречу с Берлином, куда я давно мечтала попасть, но не представляла, какой это многогранный и многокультурный мегаполис. Мне очень повезло, я оказалась на экскурсии одна и получила в своё распоряжение прекрасного персонального гида. Мы прошли интересный маршрут, поговорили об истории и о современности (и конечно же о личном!). Я полюбила Берлин!
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