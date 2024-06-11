Экскурсии от метро в Берлине

Найдено 7 экскурсий в категории «От метро» в Берлине на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
30 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Понять Берлин за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
30 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
Берлинские дворики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
30 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 134 за всё до 10 чел.
По Берлину на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
149 за всё до 4 чел.
Пивной тур в Берлине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
3 июля в 15:00
4 июля в 15:00
147 за всё до 2 чел.
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
Исследуйте аутентичную часть города в своём ритме, решая задания и обращая внимание на детали
Начало: У метро Rotes Rathaus
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    11 июня 2024
    Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
    Замечательная экскурсисия. Было интересно, познавательно. Сами бы точно не побывали в этих местах. Рекомендую❤️
  • Л
    Ляйля
    28 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Понять Берлин за 2 часа
    Спасибо за экскурсию.
  • T
    Tatjana
    22 апреля 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
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    викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍

    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание
  • Д
    Дарья
    18 апреля 2024
    Пивной тур в Берлине
    Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!
  • А
    Анна
    31 марта 2024
    Берлинские дворики
    Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
  • К
    Кирилл
    5 ноября 2023
    Понять Берлин за 2 часа
    Дарья,благодарю! Рекомендую всем кто будет выбирать гида по Берлину.
  • о
    ольга
    4 августа 2023
    Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
    Интересная прогулка, отличный человеческий контакт, гид много знает и умеет преподносить свои знания в увлекательной форме.
  • K
    Kilpiäinen
    4 июня 2023
    По Берлину на велосипеде
    Проехав вместе с Марией по Берлину на велосипедах и послушав увлекательный рассказ об исторических местах этого интересного города, у нас
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    сразу возникло желание повторить поездку и снова арендовать велосипеды, проехать опять по маршруту, меняя его по нашему усмотрению, и исколесить весь город, ведь пешком далеко не уйдёшь! Мария нам дала ценные советы, куда сходить, что посмотреть и что попробовать, ей огромное спасибо за экскурсию 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
  2. По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
  3. Понять Берлин за 2 часа
  4. Берлинские дворики
  5. По Берлину на велосипеде
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июле 2024
Сейчас в Берлине в категории "От метро" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 149. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 225 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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