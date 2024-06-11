1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
30 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
30 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
30 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пивной тур в Берлине
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Начало: Станции метро: Gleisdreieck
3 июля в 15:00
4 июля в 15:00
€147 за всё до 2 чел.
Квест
1.5 часа
По старому Берлину - с мобильной экскурсией-квестом
Исследуйте аутентичную часть города в своём ритме, решая задания и обращая внимание на детали
Начало: У метро Rotes Rathaus
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия11 июня 2024Замечательная экскурсисия. Было интересно, познавательно. Сами бы точно не побывали в этих местах. Рекомендую❤️
- ЛЛяйля28 мая 2024В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
- РРуслан17 мая 2024Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
- ООльга2 мая 2024Спасибо за экскурсию.
- TTatjana22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
- ДДарья18 апреля 2024Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!
- ААнна31 марта 2024Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!
- ККирилл5 ноября 2023Дарья,благодарю! Рекомендую всем кто будет выбирать гида по Берлину.
- оольга4 августа 2023Интересная прогулка, отличный человеческий контакт, гид много знает и умеет преподносить свои знания в увлекательной форме.
- KKilpiäinen4 июня 2023Проехав вместе с Марией по Берлину на велосипедах и послушав увлекательный рассказ об исторических местах этого интересного города, у нас
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «От метро»
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