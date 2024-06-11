Ю Юлия Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности Замечательная экскурсисия. Было интересно, познавательно. Сами бы точно не побывали в этих местах. Рекомендую❤️

Л Ляйля По местам Третьего Рейха с сотрудником музея В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.

Р Руслан По местам Третьего Рейха с сотрудником музея Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!

О Ольга Понять Берлин за 2 часа Спасибо за экскурсию.

T Tatjana По местам Третьего Рейха с сотрудником музея читать дальше викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍 Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на

Д Дарья Пивной тур в Берлине Были в Пивном туре с Александром, вечер прошел просто восхитительно! Узнали много нового и интересного, информация в доступном и простом виде. Пивоварни выше всяких похвал! Сами бы мы до таких не добрались:) вкусное пиво и дружелюбная атмосфера сделали наш отпуск!

А Анна Берлинские дворики Замечательный гид, очень интересная экскурсия, все легко и с юмором, рекомендую! Были компанией друзей из 6 человек, довольны остались все!

К Кирилл Понять Берлин за 2 часа Дарья,благодарю! Рекомендую всем кто будет выбирать гида по Берлину.

о ольга Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности Интересная прогулка, отличный человеческий контакт, гид много знает и умеет преподносить свои знания в увлекательной форме.