Квест-экскурсия по Берлину предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города, прогуливаясь по знаменитой улице Унтер-ден-Линден.
Участники увидят такие знаковые места, как Бранденбургские ворота и Берлинскую оперу, узнают о великих архитекторах и
Участники увидят такие знаковые места, как Бранденбургские ворота и Берлинскую оперу, узнают о великих архитекторах и
5 причин купить этот квест
- 🌟 Уникальный формат квеста
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 📚 Исторические факты и тайны
- 📱 Удобство мобильного гида
- 🕒 Гибкость времени посещения
Что можно увидеть
- Бранденбургские ворота
- Конная статуя Фридриха Великого
- Берлинская опера
- Нойе Вахе
- Цейхгауз
- Берлинский кафедральный собор
Описание квеста
Знаменитая улица Унтер-ден-Линден помнит королей и солдат, философов и композиторов, разруху и возрождение. Прогуливаясь по ней, вы увидите:
- Бранденбургские ворота
- Конную статую Фридриха Великого
- Берлинскую оперу
- Нойе Вахе
- Цейхгауз
- Берлинский кафедральный собор
- И многое другое!
Вы узнаете:
- Кто из архитекторов трудился и в Берлине, и в Санкт-Петербурге
- Какой русский композитор вдохновлялся этим городом
- Почему одного прусского короля называли философом, а другого — солдатом
Как проходит экскурсия
Обратите внимание: эта программа не предполагает сопровождения гида-человека
Формат квеста — прекрасная альтернатива классической экскурсии. По объёму информации он ничуть ей не уступает, зато приглашает внимательнее всматриваться в окружающее: искать детали, сопоставлять факты и разгадывать шифры. Так информация запомнится намного лучше! А картины, гравюры и фотографии прошлых лет дополнят представление о том, как выглядел Берлин в разные эпохи своей истории.
Организационные детали
- После бронирования на сайте вам придёт ссылка или QR-код на доплату. После полной оплаты мы пришлём вам уникальную ссылку, которая открывается в любом браузере. Одновременно ссылка открывается только на одном устройстве.
- По нашим расчётам, с одного устройства квест комфортно проходить 3–4 людям. Если вас больше, стоит оплатить несколько доступов
- Возьмите с собой заряженный телефон или планшет с подключением к интернету
- Доступ к квесту будет действителен в течение полугода с момента оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Бранденбургских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 99 туристов
Здравствуйте! Мы хотим, чтобы ваше знакомство с городом стало увлекательным, осмысленным и запоминающимся. Нет монотонным экскурсам в историю с бесконечными датами, именами и терминами. Наши экскурсии-квесты живые и непринуждённые. Самое то, чтобы провести время вместе с близкими или наедине с городом!
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€238
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Розовые очки для Берлина
Уникальная экскурсия по Берлину, где история оживает. Откройте для себя архитектуру, анекдоты и скрытые уголки города в сопровождении опытного гида
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
€140 за всё до 8 чел.