Аудиогид проведёт вас по главным достопримечательностям Берлина — от Бранденбургских ворот до Берлинской стены, КПП Чарли и Александерплац.
Вы проследите историю города от прусской столицы до символа Холодной войны, разберётесь в немецких Фридрихах и узнаете, как Папа Римский решил отомстить коммунистам.
Вы проследите историю города от прусской столицы до символа Холодной войны, разберётесь в немецких Фридрихах и узнаете, как Папа Римский решил отомстить коммунистам.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
Бранденбургские ворота.
Берлинскую стену.
КПП Чарли.
заброшенную библиотеку на Бебельплац.
Музейный остров.
кафедральный собор.
Красную ратушу.
Александерплац.
И узнаете:
почему история Германии — это не только история Пруссии.
как различать королей Фридрихов и кто из них сделал больше остальных для культуры и науки страны.
что едят канцлеры Германии.
как Папа Римский отомстил коммунистам.
почему у восточного берлинца воспоминания о прошлом не такие, как у западного.
как мировые войны изменили Берлин.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили письмо — напишите нам, мы поможем Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Парижской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4987 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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