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Прогулка по Берлину с аудиогидом

Узнать, что едят канцлеры Германии и зачем город разделила стена
Аудиогид проведёт вас по главным достопримечательностям Берлина — от Бранденбургских ворот до Берлинской стены, КПП Чарли и Александерплац.

Вы проследите историю города от прусской столицы до символа Холодной войны, разберётесь в немецких Фридрихах и узнаете, как Папа Римский решил отомстить коммунистам.
Прогулка по Берлину с аудиогидом
Прогулка по Берлину с аудиогидом
Прогулка по Берлину с аудиогидом

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

Бранденбургские ворота.
Берлинскую стену.
КПП Чарли.
заброшенную библиотеку на Бебельплац.
Музейный остров.
кафедральный собор.
Красную ратушу.
Александерплац.

И узнаете:

почему история Германии — это не только история Пруссии.
как различать королей Фридрихов и кто из них сделал больше остальных для культуры и науки страны.
что едят канцлеры Германии.
как Папа Римский отомстил коммунистам.
почему у восточного берлинца воспоминания о прошлом не такие, как у западного.
как мировые войны изменили Берлин.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили письмо — напишите нам, мы поможем
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик

    Стоимость аудиогида

    ТарифСтоимость
    Базовый билет€12
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Парижской площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Берлине
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4987 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

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