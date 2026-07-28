Что вас ожидает

Вы увидите:

Бранденбургские ворота.

Берлинскую стену.

КПП Чарли.

заброшенную библиотеку на Бебельплац.

Музейный остров.

кафедральный собор.

Красную ратушу.

Александерплац.

И узнаете:

почему история Германии — это не только история Пруссии.

как различать королей Фридрихов и кто из них сделал больше остальных для культуры и науки страны.

что едят канцлеры Германии.

как Папа Римский отомстил коммунистам.

почему у восточного берлинца воспоминания о прошлом не такие, как у западного.

как мировые войны изменили Берлин.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.