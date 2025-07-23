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Александерплац – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Александерплац» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Первое свидание с Берлином
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Первое свидание с Берлином
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя контрасты города, гуляя по Александерплац и старинным улочкам
Начало: На Александерплац
Завтра в 10:00
30 июл в 10:00
€25 за человека
Берлин для детей
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Всё, что вы хотели знать о Берлине, но боялись спросить
Пешая
3.5 часа
99 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё о Берлине, но боялись спросить
Откройте для себя Берлин на пешей экскурсии, где вы увидите все основные символы города и узнаете о трёх значимых эпохах в истории Германии
Начало: У часов мира на Александерплац
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
€187 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Первое свидание с Берлином
    Это была моя вторая экскурсия с Марией в Берлине. И опять 10 из 10. Интересный маршрут, простая и понятная подача материала в увлекательной форме. От экскурсий с Марией остается вдохновение и чувство влюбленности в Берлин. Очень рекомендую! Мария, спасибо! ❤️
  • В
    Вячеслав
    21 июля 2025
    Первое свидание с Берлином
    Супер! Богатый, интересный материал. Мария, наш гид, шикарно все преподнесла. Мы с женой остались довольны. Параллельно отвечала на бытовые вопросы, помогла своими советами. Дальше двигаемся в Дрезден и уже там ищем гида.
  • О
    Ольга
    20 апреля 2025
    Первое свидание с Берлином
    Благодарю Марию за прекрасное знакомство с городом Берлином! Была здесь в разные годы несколько раз, но он оставался для меня
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    загадкой. Сегодня он приоткрыл свою нежную душу, древнюю историю, внимание жителей к культуре. Обязательно в следующий свой приезд запланирую новую встречу с городом с помощью Марии.

  • А
    Алекс
    29 августа 2024
    Берлин для детей
    Познавательная экскурсия, как для родителей так и для ребёнка (6 лет). В маршруте заложены места так, что-бы ребёнок, даже если отвлечётся,
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    возвращался "к теме." В нашем случае, проходя через пару дней у Berliner Dom, ребёнок вспомнил что на экскурсии говорили о том что можно подняться и полюбоваться видом. Пришлось нам карабкаться за ним 270 ступеней вверх и вниз… будьте осторожны:-)

  • A
    Anastassia
    16 мая 2024
    Берлин для детей
    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
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    наш гид. Она показала достопримечательности Берлина и рассказала много интересных фактов. В следующий раз обязательно воспользуемся услугами Татьяны, чтобы ещё больше узнать про этот интереснейший город. Спасибо большое. Наша группа- Эстония- Германия:)

    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Берлин для детей
    Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰 Были с ребенком 2х лет, Татьяна продумала маршрут, чтобы мы все качественно провели время) Спасибо!
    Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰
  • О
    Ольга
    13 сентября 2019
    Всё, что вы хотели знать о Берлине, но боялись спросить
    Экскурсия очень понравилась! Планируем приехать в Берлин снова и обязательно свяжемся с Олегом.
  • Н
    Наталья
    15 декабря 2018
    Всё, что вы хотели знать о Берлине, но боялись спросить
    Все хорошо!
  • g
    galina
    5 декабря 2018
    Всё, что вы хотели знать о Берлине, но боялись спросить
    Большое спасибо за интересную экскурсию, которую провел Олег. очень понравилось. время пролетело быстро. маршрут был интересный. много информации. чувствуется профессиональная
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    подготовка и дружеское отношение. получили много информации,не относящуюся к профессиональной деятельности, что нам очень помогло. т. к. мы с мужем не владеем немецким языком. желаем Олегу творческих удач и будем рекомендовать друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Александерплац»

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  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Музейный остров
  4. Самое главное
  5. Берлинская стена
  6. Берлинский кафедральный собор
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Хакские Дворы
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июле 2025
Сейчас в Берлине в категории "Александерплац" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 187. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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