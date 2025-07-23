Групповая
до 25 чел.
Первое свидание с Берлином
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя контрасты города, гуляя по Александерплац и старинным улочкам
Начало: На Александерплац
Завтра в 10:00
30 июл в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё о Берлине, но боялись спросить
Откройте для себя Берлин на пешей экскурсии, где вы увидите все основные символы города и узнаете о трёх значимых эпохах в истории Германии
Начало: У часов мира на Александерплац
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
€187 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 июля 2025Это была моя вторая экскурсия с Марией в Берлине. И опять 10 из 10. Интересный маршрут, простая и понятная подача материала в увлекательной форме. От экскурсий с Марией остается вдохновение и чувство влюбленности в Берлин. Очень рекомендую! Мария, спасибо! ❤️
- ВВячеслав21 июля 2025Супер! Богатый, интересный материал. Мария, наш гид, шикарно все преподнесла. Мы с женой остались довольны. Параллельно отвечала на бытовые вопросы, помогла своими советами. Дальше двигаемся в Дрезден и уже там ищем гида.
- ООльга20 апреля 2025Благодарю Марию за прекрасное знакомство с городом Берлином! Была здесь в разные годы несколько раз, но он оставался для меня
- ААлекс29 августа 2024Познавательная экскурсия, как для родителей так и для ребёнка (6 лет). В маршруте заложены места так, что-бы ребёнок, даже если отвлечётся,
- AAnastassia16 мая 2024В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
- ДДарья22 апреля 2024Отличная экскурсия! С удовольствием погуляли с Татьяной, обсудили все, что интересно, обменялись мнениями и, конечно, послушали интересные истории 🥰 Были с ребенком 2х лет, Татьяна продумала маршрут, чтобы мы все качественно провели время) Спасибо!
- ООльга13 сентября 2019Экскурсия очень понравилась! Планируем приехать в Берлин снова и обязательно свяжемся с Олегом.
- ННаталья15 декабря 2018Все хорошо!
- ggalina5 декабря 2018Большое спасибо за интересную экскурсию, которую провел Олег. очень понравилось. время пролетело быстро. маршрут был интересный. много информации. чувствуется профессиональная
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Александерплац»
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