Музыкальный обзорно-исторический тур в наушниках!

Помимо информации об известных достопримечательностях у вас будет уникальная возможность узнать Берлин и прочувствовать его характер через прекрасные мелодии, как известные, так и не очень, почувствовать динамику города, насладиться богатейшим диапазоном его многоголосия из разных исторических эпох.

Мы обещаем вам самые яркие эмоции: слушая «голос» этого города, вы зарядитесь энергией Берлина, а также сможете узнать невероятные факты о композиторах, исполнителях и причинах, подтолкнувших их к созданию музыкальных произведений, которые вошли в историю немецкой столицы.

Наша экскурсия создаёт эффект глубокого погружения в историю и жизнь Берлина. Такая форма знакомства с городом чрезвычайно востребована, потому что развивается параллельно с появлением тематических подкастов в интернете, виртуальных музеев, аудиокниг и онлайн спектаклей.

Организационные моменты:

Пешеходный аудиотур

Длина маршрута – 8 км. Продолжительность – 3 часа, включая перерыв 20 мин, где можно перекусить и немного отдохнуть.

Обращаем внимание туристов с маленькими детьми:

Группа движется в соответствии с треком, который нельзя остановить. Пожалуйста, оцените способность Вашего ребенка выдержать довольно длинное приключение.

Пунктуальность

Все участники экспедиции встречаются на стартовой точке маршрута и получают от гида звуковое оборудование: наушники и ресивер. Трек включается во всех наушниках одновременно, поэтому все туристы должны прийти на экскурсию без опозданий.

Погода

Мы проводим наш тур в любой день и в любую погоду. Пожалуйста, позаботьтесь об удобной одежде и обуви, в которых Вам будет комфортно на протяжении всего пути.