Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину

Музыкальный обзорно-исторический тур в наушниках! Вы узнаете не только интересные факты и легенды...

Музыкальный обзорно-исторический тур в наушниках! Вы узнаете не только интересные факты и легенды этого города, но и услышите музыку, которая неразрывно связана с Берлином и его историей.

Помимо информации об известных достопримечательностях у вас будет уникальная возможность узнать Берлин и прочувствовать его характер через прекрасные мелодии, как известные, так и не очень, почувствовать динамику города, насладиться богатейшим диапазоном его многоголосия из разных исторических эпох.
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину

Что вы увидите 🤩

  • 1. Музейный остров (начало)
  • 2. Люстгартен
  • 3. Университет Гумбольдта и Мемориал сожженным книгам
  • 4. Жандарменмаркт
  • 5. КПП точка Чарли и Берлинская стена
  • 6. Топография террора и Министерство авиации третьего рейса
  • 7. Потсдамская площадь и Sony Center
  • 8. Рейхсканцелярия и бункер Гитлера.
  • 9. Мемориал жертвам Холокоста.
  • 10. Парижская площадь и Бранденбурские ворота
  • 11. Рейхстаг (цель)
Музыкальный обзорно-исторический тур в наушниках!
Помимо информации об известных достопримечательностях у вас будет уникальная возможность узнать Берлин и прочувствовать его характер через прекрасные мелодии, как известные, так и не очень, почувствовать динамику города, насладиться богатейшим диапазоном его многоголосия из разных исторических эпох.
Мы обещаем вам самые яркие эмоции: слушая «голос» этого города, вы зарядитесь энергией Берлина, а также сможете узнать невероятные факты о композиторах, исполнителях и причинах, подтолкнувших их к созданию музыкальных произведений, которые вошли в историю немецкой столицы.
Наша экскурсия создаёт эффект глубокого погружения в историю и жизнь Берлина. Такая форма знакомства с городом чрезвычайно востребована, потому что развивается параллельно с появлением тематических подкастов в интернете, виртуальных музеев, аудиокниг и онлайн спектаклей.

Организационные моменты:

    Пешеходный аудиотур
    Длина маршрута – 8 км. Продолжительность – 3 часа, включая перерыв 20 мин, где можно перекусить и немного отдохнуть.

    Обращаем внимание туристов с маленькими детьми:

    • Группа движется в соответствии с треком, который нельзя остановить. Пожалуйста, оцените способность Вашего ребенка выдержать довольно длинное приключение.
    Пунктуальность
    Все участники экспедиции встречаются на стартовой точке маршрута и получают от гида звуковое оборудование: наушники и ресивер. Трек включается во всех наушниках одновременно, поэтому все туристы должны прийти на экскурсию без опозданий.
    Погода
    Мы проводим наш тур в любой день и в любую погоду. Пожалуйста, позаботьтесь об удобной одежде и обуви, в которых Вам будет комфортно на протяжении всего пути.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-20 человекДля группы 1-10 человек
    Взрослый
    €29
    Детский
    €14

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги сопровождающего
    • Прокат оборудования (наушники, ресиверы).
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Bodestraße 1, 10178 Berlin
    Завершение: Reichstagufer 4, 10117 Berlin
    Важная информация
    • Пешеходный аудиотур
    • Длина маршрута – 8 км. Продолжительность – 3 часа, включая перерыв 20 мин, где можно перекусить и немного отдохнуть.
    • Обращаем внимание туристов с маленькими детьми: группа движется в соответствии с треком, который нельзя остановить. Пожалуйста, оцените способность Вашего ребенка выдержать довольно длинное приключение.
    • Пунктуальность
    • Все участники экспедиции встречаются на стартовой точке маршрута и получают от гида звуковое оборудование: наушники и ресивер.
    • Трек включается во всех наушниках одновременно, поэтому все туристы должны прийти на экскурсию без опозданий.
    • Погода
    • Мы проводим наш тур в любой день
    • и в любую погоду.
    • Пожалуйста, позаботьтесь об удобной одежде и обуви, в которых Вам будет комфортно на протяжении всего пути.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Еженедельное
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Еженедельное

    Cityvoice B.
    Cityvoice B.
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    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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