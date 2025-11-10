Мои заказы

Аудиопрогулка по Берлину+ билет в Еврейский музей

Путешествие по Берлину с аудиогидом и посещение Еврейского музея. Откройте для себя исторические места и культурные памятники столицы Германии
Вы рассмотрите величественные Бранденбургские ворота и побываете на главных площадях. Увидите знаменитое здание Рейхстага и перенесётесь во времена холодной войны у КПП «Чарли». Посетите Еврейский музей (без аудиосопровождения внутри здания).

Через скульптуры и сооружения вы познакомитесь с прошлым Берлина и станете лучше понимать его характер.

5 причин купить этот билет

  • 🎧 Аудиогид на маршруте
  • 🏛 Вход в Еврейский музей
  • 📍 Знаковые места Берлина
  • 🕰 Погружение в историю
  • 🌍 Культурное обогащение
Время начала: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00

Что можно увидеть

  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
  • Потсдамер-платц
  • Контрольно-пропускной пункт «Чарли»
  • Топография террора
  • Памятник Бетховену-Гайдну-Моцарту

Описание билета

Аудиоэкскурсия начинается около Еврейского музея — необычного здания с уникальным зигзагообразным дизайном и окружающим его Садом изгнания. Это один из крупнейших музеев еврейской культуры и истории в Европе. Вы сможете осмотреть его самостоятельно и после отправитесь на прогулку по Берлину в сопровождении аудиогида.

В нашей программе:

  • Памятник Бетховену-Гайдну-Моцарту. Монумент в парке «Большой Тиргартен», посвящённый трем великим композиторам
  • Потсдамер-платц. Одна из самых известных площадей города, ставшая символом его объединения после падения Берлинской стены
  • Рейхстаг. Здание немецкого парламента, символ демократической Германии. Вы сможете полюбоваться впечатляющим куполом и поразмышлять об историческом значении этого монументального сооружения
  • Амазонка на коне. Часть скульптурного оформления площади Бебельплац
  • «Топография террора». Музей под открытым небом, созданный на месте бывшей штаб-квартиры гестапо и имперской безопасности
  • Контрольно-пропускной пункт «Чарли». Исторический пограничный переход между восточной и западной частями Берлина во времена холодной войны. Вы увидите копию оригинальной караульной будки и пограничный знак
  • Бранденбургские ворота. Символ Берлина и Германии, построены в неоклассическом стиле в конце 18 века

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Еврейский музей
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

ежедневно в 17:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Еврейского музея
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Берлина

