Вы рассмотрите величественные Бранденбургские ворота и побываете на главных площадях. Увидите знаменитое здание Рейхстага и перенесётесь во времена холодной войны у КПП «Чарли». Посетите Еврейский музей (без аудиосопровождения внутри здания).
Через скульптуры и сооружения вы познакомитесь с прошлым Берлина и станете лучше понимать его характер.
5 причин купить этот билет
- 🎧 Аудиогид на маршруте
- 🏛 Вход в Еврейский музей
- 📍 Знаковые места Берлина
- 🕰 Погружение в историю
- 🌍 Культурное обогащение
Время начала: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00
Что можно увидеть
- Бранденбургские ворота
- Рейхстаг
- Потсдамер-платц
- Контрольно-пропускной пункт «Чарли»
- Топография террора
- Памятник Бетховену-Гайдну-Моцарту
Описание билета
Аудиоэкскурсия начинается около Еврейского музея — необычного здания с уникальным зигзагообразным дизайном и окружающим его Садом изгнания. Это один из крупнейших музеев еврейской культуры и истории в Европе. Вы сможете осмотреть его самостоятельно и после отправитесь на прогулку по Берлину в сопровождении аудиогида.
В нашей программе:
- Памятник Бетховену-Гайдну-Моцарту. Монумент в парке «Большой Тиргартен», посвящённый трем великим композиторам
- Потсдамер-платц. Одна из самых известных площадей города, ставшая символом его объединения после падения Берлинской стены
- Рейхстаг. Здание немецкого парламента, символ демократической Германии. Вы сможете полюбоваться впечатляющим куполом и поразмышлять об историческом значении этого монументального сооружения
- Амазонка на коне. Часть скульптурного оформления площади Бебельплац
- «Топография террора». Музей под открытым небом, созданный на месте бывшей штаб-квартиры гестапо и имперской безопасности
- Контрольно-пропускной пункт «Чарли». Исторический пограничный переход между восточной и западной частями Берлина во времена холодной войны. Вы увидите копию оригинальной караульной будки и пограничный знак
- Бранденбургские ворота. Символ Берлина и Германии, построены в неоклассическом стиле в конце 18 века
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Еврейский музей
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Еврейского музея
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Берлина
