9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулкой на свежем воздухе. В октябре и апреле также можно посетить Берлин, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Экскурсия по Берлину, которая оставит неизгладимое впечатление. Маршрут включает посещение Рейхстага, Бранденбургских ворот и мемориала жертвам Холокоста. Участники узнают о значимых событиях, изменивших ход мировой истории. Завершение на Музейном острове позволит определить дальнейшую культурную программу. Прогулка подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €130 за экскурсию

Ваш гид в Берлине

Описание экскурсии

От Рейхстага до Музейного острова

Знакомство с городом начнём в Правительственном квартале: первым делом вы увидите Рейхстаг — самый посещаемый парламент на планете! О том, как, когда и кто брал это здание штурмом, я расскажу возле исторической постройки.

Рассматривая Бранденбургские ворота, вы попробуете отыскать недостающую деталь. После чего услышите курьёзный факт об этих воротах и Наполеоне Бонапарте.

У мемориала жертвам Холокоста я изложу вам фрагменты истории Второй Мировой войны и расскажу о человеке, спроектировавшем этот монумент.

В новом Берлине на Постдамской площади, где над головами возвышаются стеклянные небоскрёбы, зайдём в музей «Топография террора» и увидим остатки зловещей Берлинской стены.

Композицию из трёх красивейших зданий — Концертного зала, а также Французского и Немецкого соборов — вы увидите на легендарной площади Жандарменмаркт.

Квартал св. Николая, или Николаифиртель, впечатлит старой застройкой. Эти восстановленные здания формируют исторический центр города и полностью отражают лик Берлина Средних веков.

Наконец, подберёмся к Берлинскому Кафедральному собору, чтобы вы оценили масштаб и монументальность сооружения.

Завершающей локацией станет Музейный остров, где собраны известнейшие музеи Берлина. Вы узнаете, что в них находится, и определите для себя дальнейшую культурную программу.

Организационные детали

Это примерный маршрут, он будет зависеть от скорости нашего перемещения и ваших пожеланий