9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От Рейхстага до Музейного острова

Знакомство с городом начнём в Правительственном квартале: первым делом вы увидите Рейхстаг — самый посещаемый парламент на планете! О том, как, когда и кто брал это здание штурмом, я расскажу возле исторической постройки.

Рассматривая Бранденбургские ворота, вы попробуете отыскать недостающую деталь. После чего услышите курьёзный факт об этих воротах и Наполеоне Бонапарте.

У мемориала жертвам Холокоста я изложу вам фрагменты истории Второй Мировой войны и расскажу о человеке, спроектировавшем этот монумент.

В новом Берлине на Постдамской площади, где над головами возвышаются стеклянные небоскрёбы, зайдём в музей «Топография террора» и увидим остатки зловещей Берлинской стены.

Композицию из трёх красивейших зданий — Концертного зала, а также Французского и Немецкого соборов — вы увидите на легендарной площади Жандарменмаркт.

Квартал св. Николая, или Николаифиртель, впечатлит старой застройкой. Эти восстановленные здания формируют исторический центр города и полностью отражают лик Берлина Средних веков.

Наконец, подберёмся к Берлинскому Кафедральному собору, чтобы вы оценили масштаб и монументальность сооружения. По вашему желанию можно подняться на смотровую площадку за панорамой города.

Завершающей локацией станет Музейный остров, где собраны известнейшие музеи Берлина. Вы узнаете, что в них находится, и определите для себя дальнейшую культурную программу.