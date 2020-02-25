9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину

На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности

Lisa
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Lisa – ваш гид
Прогулка со смыслом, маршрут, который точно отложится в памяти.

Самые важные факты о Берлине и фрагменты прошлого, задавшие ход мировой истории.

Я покажу вам главное в городе и разложу по полочкам сложную хронологию событий, а вы приготовьтесь рассмотреть за постройками и памятниками непростую биографию Берлина.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину

Что вас ожидает

От Рейхстага до Музейного острова

Знакомство с городом начнём в Правительственном квартале: первым делом вы увидите Рейхстаг — самый посещаемый парламент на планете! О том, как, когда и кто брал это здание штурмом, я расскажу возле исторической постройки.

Рассматривая Бранденбургские ворота, вы попробуете отыскать недостающую деталь. После чего услышите курьёзный факт об этих воротах и Наполеоне Бонапарте.

У мемориала жертвам Холокоста я изложу вам фрагменты истории Второй Мировой войны и расскажу о человеке, спроектировавшем этот монумент.

В новом Берлине на Постдамской площади, где над головами возвышаются стеклянные небоскрёбы, зайдём в музей «Топография террора» и увидим остатки зловещей Берлинской стены.

Композицию из трёх красивейших зданий — Концертного зала, а также Французского и Немецкого соборов — вы увидите на легендарной площади Жандарменмаркт.

Квартал св. Николая, или Николаифиртель, впечатлит старой застройкой. Эти восстановленные здания формируют исторический центр города и полностью отражают лик Берлина Средних веков.

Наконец, подберёмся к Берлинскому Кафедральному собору, чтобы вы оценили масштаб и монументальность сооружения. По вашему желанию можно подняться на смотровую площадку за панорамой города.

Завершающей локацией станет Музейный остров, где собраны известнейшие музеи Берлина. Вы узнаете, что в них находится, и определите для себя дальнейшую культурную программу.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит билет на смотровую площадку Берлинского собора — 7 евро/чел., дети до 18 лет бесплатно.

По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lisa
Lisa
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 10-летним стажем и лицензированный гид. Кроме права я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Мое любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Лиза- очень приятный человек , отличный экскурсовод.
По нашей просьбе сделала экскурсию очень интересной для дочки 9 лет: интерактивный квест по Берлину. Играли все)
За 2 часа посмотрели самое интересное, Лиза по нашей просьбе поменяла маршрут
Рекомендую!
21 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Лиза - компетентный гид, уже через секунду знает, как вам нужно подавать материал. Время пронеслось незаметно, осталось приятное послевкусие.
16 января 2020
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Берлином. Благодаря общительной, жизнерадостной и обаятельной Лизе, мы чудесно провели время и влюбились в город.
8 января 2020
Однозначно рекомендуем Лизу как экскурсовода!
Мы остались в восторге от прогулки с Лизой по Берлину. Это было максимально информативно, позитивно и не скучно.
22 ноября 2019
Для знакомства с Берлином у нас было ограниченное количество времени (в 15 часов у нас уже отходил автобус в другой город).
Лиза провела для нас интересную экскурсию по городу. Мы успели не только посмотреть всё по программе, с паузой на рождественском базаре за кружечкой глинтвейна, но и успели заглянуть в Берлин Мол, посмотреть на кафедры берлинского университета, пообедать и благополучно отправиться в следующий город.
Наша группа объединила в себе три поколения. И каждый почерпнули из экскурсии что-то интересное именно для себя. Лиза прекрасно нашла подход к каждому.
Спасибо большое за интересную программу и отлично проведенное время!
20 ноября 2019
Благодарим Лизу за отлично проведенное время и познавательную экскурсию по Берлину.
С чистой совестью рекомендую всем, кто хочет увидеть Берлин интересным, современным и комфортным.
Людмила
9 октября 2019
Большое спасибо Лизе за приятное времяпровождение.Все доступно и понятно.Желаем творческих успехов и хороших туристов
21 августа 2019
Лиза, спасибо большое за отличную экскурсию по вечернему Берлину. Мне очень понравилось. Всё было прекрасно спланировано. Мы незаметно обошли весь исторический центр города в очень комфортном темпе с остановками на интересные рассказы и кофе. Всё было познавательно, легко и непринужденно. Очень рад, что попал к тебе на экскурсию! Спасибо!
6 августа 2019
Нам очень понравилось - мне и моему 14-летнему сыну. Очень информативно, отличное чувство юмора у Лизы, и у нее есть прекрасная способность - она может легко адаптировать рассказ как для взрослого, так и для подростка, и в каждом случае, не снижая высокий уровень подачи материала. Мы в восторге.

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