9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину

Погрузитесь в историю Берлина, посетив ключевые достопримечательности. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны и узнать его тайны
Экскурсия по Берлину, которая оставит неизгладимое впечатление. Маршрут включает посещение Рейхстага, Бранденбургских ворот и мемориала жертвам Холокоста. Участники узнают о значимых событиях, изменивших ход мировой истории. Завершение на Музейном острове позволит определить дальнейшую культурную программу. Прогулка подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
5
86 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Рейхстага
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по Правительственному кварталу
  • 🕍 Посетить мемориал жертвам Холокоста
  • 🗺️ Оценить масштаб Берлинского Кафедрального собора
  • 🎨 Завершить на Музейном острове

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулкой на свежем воздухе. В октябре и апреле также можно посетить Берлин, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину

Что можно увидеть

  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Постдамская площадь
  • Берлинский Кафедральный собор
  • Музейный остров

Описание экскурсии

От Рейхстага до Музейного острова

Знакомство с городом начнём в Правительственном квартале: первым делом вы увидите Рейхстаг — самый посещаемый парламент на планете! О том, как, когда и кто брал это здание штурмом, я расскажу возле исторической постройки.

Рассматривая Бранденбургские ворота, вы попробуете отыскать недостающую деталь. После чего услышите курьёзный факт об этих воротах и Наполеоне Бонапарте.

У мемориала жертвам Холокоста я изложу вам фрагменты истории Второй Мировой войны и расскажу о человеке, спроектировавшем этот монумент.

В новом Берлине на Постдамской площади, где над головами возвышаются стеклянные небоскрёбы, зайдём в музей «Топография террора» и увидим остатки зловещей Берлинской стены.

Композицию из трёх красивейших зданий — Концертного зала, а также Французского и Немецкого соборов — вы увидите на легендарной площади Жандарменмаркт.

Квартал св. Николая, или Николаифиртель, впечатлит старой застройкой. Эти восстановленные здания формируют исторический центр города и полностью отражают лик Берлина Средних веков.

Наконец, подберёмся к Берлинскому Кафедральному собору, чтобы вы оценили масштаб и монументальность сооружения.

Завершающей локацией станет Музейный остров, где собраны известнейшие музеи Берлина. Вы узнаете, что в них находится, и определите для себя дальнейшую культурную программу.

Организационные детали

Это примерный маршрут, он будет зависеть от скорости нашего перемещения и ваших пожеланий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза
Лиза — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 15-летним стажем и лицензированный гид. Помимо права, я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Моё любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
3
2
1
Лилия
Лиза провела нам пешую экскурсию по Берлину. Прогулка была приятная, интересная. Для ознакомления с основными достопримечательностями города очень даже хорошо. Отдельное спасибо за советы по магазинам/вокзалам и локациям
Лиза провела нам пешую экскурсию по Берлину. Прогулка была приятная, интересная. Для ознакомления с основными достопримечательностями
Лиза провела нам пешую экскурсию по Берлину. Прогулка была приятная, интересная. Для ознакомления с основными достопримечательностями
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Елена
Лиза, благодарим Вас за экскурсию!
Все очень понравилось!
Удачи Вам!
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Наталья
Большое спасибо Лизе за замечательную экскурсию по Берлину!

Экскурсия прошла очень легко, интересно и познавательно. Лиза прекрасно знает историю города, умеет увлечь рассказом и подать материал так, что время пролетает совершенно
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незаметно.

Отдельное спасибо за рекомендации, что ещё посмотреть и чем заняться после экскурсии — они сделали наше знакомство с Берлином ещё более насыщенным.

Лиза — очень открытый, приятный и доброжелательный человек, с которым было легко и комфортно. Искренне рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Берлин, а лучше понять и почувствовать этот удивительный город.

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О
Экскурсия с Елизаветой прошла очень хорошо и позновательно. Она приятный собеседник, отличный гид и рассказчик. Очень позитивная и любит этот прекрасный город 🙂Мы прошлись по самым главным достопримечательностям, послушали интересную
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историю города. Маршрут продуманный, посмотрели все самое важное и даже больше. Елизавета с радостью делилась советами по интересующим нас вопросам и местам. Более того, она узнавала для нас информацию даже на следующий день, советала как лучше попасть в Потсдам и что стоит посмотреть. Это был отличный опыт. Рекомендую всем!
Большое спасибо от Елены и Ольги🩷

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Г
Мы с женой уже бывали в Берлине, и не раз. А я много раз бывал в Берлине (тогда еще только в Восточном) в 80-х и 90-х годах прошлого века. И
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в принципе неплохо знаю Берлин. Однако, увидели тему экскурсии, которую предложила Лиза, и захотелось увидеть знакомые места глазами местного жителя, и заодно и незнакомые тоже. Заказал экскурсию и не пожалел. Лиза не только много знает об особенностях и достопримечательностях Берлина, но и умеет интересно рассказывать о них. Маршрут по нашей просьбе был Лизой изменен так, чтобы нам было удобно - мы начали экскурсию от нашего отеля и сразу же погрузились в историю города, историю его возрождения после окончания второй мировой войны. Лиза использовала метро в наших передвижениях по городу во время экскурсии, за что мы ей также благодарны, так как этот опыт очень пригодился нам в следующие дни нашего пребывания в Берлине. Ставим этой экскурсии и гиду безусловные пять звёзд и рекомендуем другим туристам.

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О
Интересная подача материала как с официальными историческими фактами, так и с житейской повседневной жизни. Удобный темп передвижения. Учитываются все необходимые остановки в пути для разных нужд. Благодаря этой экскурсии мы получили полное представление какой Берлин был раньше, и есть сегодня. Лиза, огромное спасибо!!
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