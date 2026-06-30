9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Рейхстага
- 🚶♂️ Прогуляться по Правительственному кварталу
- 🕍 Посетить мемориал жертвам Холокоста
- 🗺️ Оценить масштаб Берлинского Кафедрального собора
- 🎨 Завершить на Музейном острове
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Рейхстаг
- Бранденбургские ворота
- Мемориал жертвам Холокоста
- Постдамская площадь
- Берлинский Кафедральный собор
- Музейный остров
Описание экскурсии
От Рейхстага до Музейного острова
Знакомство с городом начнём в Правительственном квартале: первым делом вы увидите Рейхстаг — самый посещаемый парламент на планете! О том, как, когда и кто брал это здание штурмом, я расскажу возле исторической постройки.
Рассматривая Бранденбургские ворота, вы попробуете отыскать недостающую деталь. После чего услышите курьёзный факт об этих воротах и Наполеоне Бонапарте.
У мемориала жертвам Холокоста я изложу вам фрагменты истории Второй Мировой войны и расскажу о человеке, спроектировавшем этот монумент.
В новом Берлине на Постдамской площади, где над головами возвышаются стеклянные небоскрёбы, зайдём в музей «Топография террора» и увидим остатки зловещей Берлинской стены.
Композицию из трёх красивейших зданий — Концертного зала, а также Французского и Немецкого соборов — вы увидите на легендарной площади Жандарменмаркт.
Квартал св. Николая, или Николаифиртель, впечатлит старой застройкой. Эти восстановленные здания формируют исторический центр города и полностью отражают лик Берлина Средних веков.
Наконец, подберёмся к Берлинскому Кафедральному собору, чтобы вы оценили масштаб и монументальность сооружения.
Завершающей локацией станет Музейный остров, где собраны известнейшие музеи Берлина. Вы узнаете, что в них находится, и определите для себя дальнейшую культурную программу.
Организационные детали
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Отзывы и рейтинг
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Удачи Вам!
Экскурсия прошла очень легко, интересно и познавательно. Лиза прекрасно знает историю города, умеет увлечь рассказом и подать материал так, что время пролетает совершенно