7 отзывов оставили туристы

Берлин, как ни одна европейская столица ⭐️, очень дружелюбно настроен по отношению к велосипедистам. Велосипед в Берлине считается одним из наиболее распространенных видов транспорта. Пересекающие весь город 🏙️ специальные дорожки позволят провести увлекательную велосипедную экскурсию ⛳ по Берлину с обзором всех его достопримечательностей 🏛️ прогулка 👣 по Берлину Обзорная экскурсия по Берлину на велосипеде 🚲 позволит вам насладиться красотой этого уникального города, его историческими местами и архитектурными памятниками. Популярные велосипедные маршруты пролегают по самым известным местам Берлина. Неоспоримым преимуществом вело прогулки по Берлину является возможность посетить в один день огромное количество красивейших мест города, не простаивая при этом в пробках, и без проблем добираясь в самые удаленные от центра уголки.
Велоэкскурсия по Берлину на русском языке рассчитана на любознательных туристов, ведущих активный образ жизни.
Экскурсия по Берлину на велосипеде с частным гидом Заказав экскурсию на велосипедах, вы сможете близко узнать Берлин и составить для себя полную картину о его прошлом и настоящем. Возможны следующие маршруты вело-экскусии по Берлину:
•Обзорная экскурсия по Берлину
•Исторический Берлин
•Еврейский Берлин
•Третий Рейх в Берлине
•Берлинская стена
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Аренда велосипеда (стоимость аренды зависит от того места, где туристы будут брать велосипед - от 15 до 40 евро за день)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.