7 отзывов оставили туристы

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Велосипедная экскурсия по Берлину

5
7 отзывов
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Берлин – город 🏙️, который очень дружелюбно настроен по отношению к велосипедистам.

Велосипед в Берлине считается одним из наиболее распространенных видов транспорта, а пересекающие весь город специальные дорожки создают особый комфорт и безопасные условия для исследования города на велосипеде 🚲.

Я предлагаю вам посетить увлекательную велосипедную экскурсию ⛳ по Берлину с обзором всех его достопримечательностей 🏛️.

Так давайте же прокатимся?
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Велосипедная экскурсия по Берлину
Велосипедная экскурсия по Берлину
Берлин, как ни одна европейская столица ⭐️, очень дружелюбно настроен по отношению к велосипедистам. Велосипед в Берлине считается одним из наиболее распространенных видов транспорта. Пересекающие весь город 🏙️ специальные дорожки позволят провести увлекательную велосипедную экскурсию ⛳ по Берлину с обзором всех его достопримечательностей 🏛️ прогулка 👣 по Берлину Обзорная экскурсия по Берлину на велосипеде 🚲 позволит вам насладиться красотой этого уникального города, его историческими местами и архитектурными памятниками. Популярные велосипедные маршруты пролегают по самым известным местам Берлина. Неоспоримым преимуществом вело прогулки по Берлину является возможность посетить в один день огромное количество красивейших мест города, не простаивая при этом в пробках, и без проблем добираясь в самые удаленные от центра уголки.
Велоэкскурсия по Берлину на русском языке рассчитана на любознательных туристов, ведущих активный образ жизни.

Экскурсия по Берлину на велосипеде с частным гидом Заказав экскурсию на велосипедах, вы сможете близко узнать Берлин и составить для себя полную картину о его прошлом и настоящем. Возможны следующие маршруты вело-экскусии по Берлину:

    •Обзорная экскурсия по Берлину
    •Исторический Берлин
    •Еврейский Берлин
    •Третий Рейх в Берлине
    •Берлинская стена
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Аренда велосипеда (стоимость аренды зависит от того места, где туристы будут брать велосипед - от 15 до 40 евро за день)
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 По договорённости
    Велосипедная экскурсия по Берлину
    Велосипедная экскурсия по Берлину
    Велосипедная экскурсия по Берлину
    Велосипедная экскурсия по Берлину

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Lidia M.
    Lidia M.
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    7 отзывов оставили туристы

    Lidia M. проводит ещё 6 экскурсий

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