7 отзывов оставили туристы

Берлин, как ни одна европейская столица ⭐️, очень дружелюбно настроен по отношению к велосипедистам. Велосипед в Берлине считается одним из наиболее распространенных видов транспорта. Пересекающие весь город 🏙️ специальные дорожки позволят провести увлекательную велосипедную экскурсию ⛳ по Берлину с обзором всех его достопримечательностей 🏛️ прогулка 👣 по Берлину Обзорная экскурсия по Берлину на велосипеде 🚲 позволит вам насладиться красотой этого уникального города, его историческими местами и архитектурными памятниками. Популярные велосипедные маршруты пролегают по самым известным местам Берлина. Неоспоримым преимуществом вело прогулки по Берлину является возможность посетить в один день огромное количество красивейших мест города, не простаивая при этом в пробках, и без проблем добираясь в самые удаленные от центра уголки.

Велоэкскурсия по Берлину на русском языке рассчитана на любознательных туристов, ведущих активный образ жизни.

Экскурсия по Берлину на велосипеде с частным гидом Заказав экскурсию на велосипедах, вы сможете близко узнать Берлин и составить для себя полную картину о его прошлом и настоящем. Возможны следующие маршруты вело-экскусии по Берлину:

•Обзорная экскурсия по Берлину

•Исторический Берлин

•Еврейский Берлин

•Третий Рейх в Берлине

•Берлинская стена