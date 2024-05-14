1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
Далем и охотничий замок Груневальд
Начало: На площади Bundesplatz
«Всего в 25 минутах неспешной езды на велосипеде от центра Берлина непокорная община крошечного Далема долго сопротивлялась объединению с разросшейся столицей империи и противилась колонизации берлинскими знаменитостями»
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
от 150€90 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 82€70 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
«Доверьтесь мне, и мы вместе успешно решим эту задачу на велосипеде за несколько часов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 82€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
«Велосипедное путешествие начнётся в сердце города, где кипит деловая жизнь»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
«Пересекая на велосипеде Музейный остров и знаменитую улицу Унтер-ден-Линден, вы узнаете, где сжигали книги нацисты, и увидите самую красивую городскую площадь Жандарменмаркт»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены
Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten
«Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
«Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл14 мая 2024Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
- ППавел17 апреля 2024Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
- NNatallia14 марта 2024Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
- AAgata5 марта 2024Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
- ННаталия6 сентября 2023Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
- ИИван21 августа 2023Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это
- пполина23 июля 2023это была фантастическая экскурсия, которая абсолютно превзошла все ожидания! несмотря на жару под 40 градусов, все прошло отлично, Дима, очень
- KKilpiäinen4 июня 2023Проехав вместе с Марией по Берлину на велосипедах и послушав увлекательный рассказ об исторических местах этого интересного города, у нас
- JJekaterina8 июня 2022Отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Марии, открыла нам Берлин с совершенно необычной стороны, показала все знаковые места, посоветовала где
- NNatalja29 июня 2021Наша прогулка на велосипедах- самое насыщенное воспоминание о Берлине. Экскурсия не была расчитана на людей, впервые приехавших в Берлин, однако
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На велосипеде»
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