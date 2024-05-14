Изучаем Берлин на велосипеде

Найдено 8 экскурсий в категории «На велосипеде» в Берлине на русском языке, цены от €70, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 15098 за всё до 6 чел.
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
🚲 На велосипеде
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
Далем и охотничий замок Груневальд
Начало: На площади Bundesplatz
«Всего в 25 минутах неспешной езды на велосипеде от центра Берлина непокорная община крошечного Далема долго сопротивлялась объединению с разросшейся столицей империи и противилась колонизации берлинскими знаменитостями»
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
от 15090 за всё до 5 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 8270 за всё до 8 чел.
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
«Доверьтесь мне, и мы вместе успешно решим эту задачу на велосипеде за несколько часов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 8270 за всё до 10 чел.
Такой разный Берлин
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
«Велосипедное путешествие начнётся в сердце города, где кипит деловая жизнь»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.
По Берлину на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
«Пересекая на велосипеде Музейный остров и знаменитую улицу Унтер-ден-Линден, вы узнаете, где сжигали книги нацисты, и увидите самую красивую городскую площадь Жандарменмаркт»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
149 за всё до 4 чел.
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены
Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten
«Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
«Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Такой разный Берлин
    Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
  • П
    Павел
    17 апреля 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
  • N
    Natallia
    14 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
  • A
    Agata
    5 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
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    полностью переменилось! Открыла для себя Берлин и ВЛЮБИЛАСЬ бесповоротно! Оказалось он такой разный, красивый, с кучей истории! Игорь просто дал ключ к городу! Захотелось даже прочитать какие-то книги с иллюстрациями про город. Экскурсия очень долгая, но на велосипеде всего 14 км, чистой езды 1 час и 20 минут. Скорее тут велосипед нужен чтобы охватить сразу и много. Сам Игорь роскошно эрудированный экскурсовод, знает все и даже больше. Четко поставленная речь и огромная база знаний не только прошлого, но и настоящего. Очень советую экскурсию всем, кто не понимает Берлин и хочет наконец-то его раскрыть для себя!

    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
  • Н
    Наталия
    6 сентября 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
  • И
    Иван
    21 августа 2023
    «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
    Эта экскурсия была первой, индивидуальной, которую мы заказывали в жизни!) и нам понравилось, даже очень!!! Игорь это непросто экскурсовод, это
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    настоящий профессионал своего дела, знает все и вся, подкован во всех нюансах и вопросах, все что получили, уверен, мы не найдём ни в одном учебнике! Он знает Берлин весь, каждое здание, что с ним связано, кто там жил и интереснейшие истории. А ещё плюс этой экскурсии так это больший объём получаемой информации за то же время, пешком столько не обойдёшь! Спасибо!)

  • п
    полина
    23 июля 2023
    Такой разный Берлин
    это была фантастическая экскурсия, которая абсолютно превзошла все ожидания! несмотря на жару под 40 градусов, все прошло отлично, Дима, очень
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    располгает к себе, с первой минуты было такое ощущение, что это наш старый школьный друг, и мы провели с ним незабываемый день, Дима очень помогал советами, открыл нам совершенно разные уголки огромного города, которые без него бы мы никогда не узнали. Дима терпелив, подстраивается под темп, я очень советую всем всем попасть на любую его экскурсию, это просто космическое удовольствие!

  • K
    Kilpiäinen
    4 июня 2023
    По Берлину на велосипеде
    Проехав вместе с Марией по Берлину на велосипедах и послушав увлекательный рассказ об исторических местах этого интересного города, у нас
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    сразу возникло желание повторить поездку и снова арендовать велосипеды, проехать опять по маршруту, меняя его по нашему усмотрению, и исколесить весь город, ведь пешком далеко не уйдёшь! Мария нам дала ценные советы, куда сходить, что посмотреть и что попробовать, ей огромное спасибо за экскурсию 😊

  • J
    Jekaterina
    8 июня 2022
    По Берлину на велосипеде
    Отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Марии, открыла нам Берлин с совершенно необычной стороны, показала все знаковые места, посоветовала где
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    можно поесть и провести время вечером. Экскурсия очень интересная, насыщенная, познавательная. Мы обязательно вернёмся Для поездки на велосипеде вам понадобится средний уровень подготовки, бутылка воды и солнцезащитный крем в солнечную погоду.

  • N
    Natalja
    29 июня 2021
    Такой разный Берлин
    Наша прогулка на велосипедах- самое насыщенное воспоминание о Берлине. Экскурсия не была расчитана на людей, впервые приехавших в Берлин, однако
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    мы ее выбрали из-за разнообразных локаций и очень довольны этим решением. Впечатлений много и от общения с интересным собеседником, и от знаковых мест, и от историй рассказаных с любовью к городу и его жителям. Мы действительно узнали про Берлин то, о чем многие не знают. Отличие велопрогулки с Дмитрием от обычной экскурсии, в дружеском общении, теплом отношении и заботе проявленных к нам. В чужом городе нас встретил человек отзывчивый и надежный, который стал нашим компаньоном и с которым хотелось бы встретиться снова. Рекомендую однозначно попробовать этот вариант знакомства с городом. Спасибо огромное, Дима!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На велосипеде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. «Два Берлина» на велосипеде
  2. «Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
  3. «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
  4. Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»
  5. Такой разный Берлин
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "На велосипеде" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 70 до 260 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на велосипеде, 104 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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