11 отзывов оставили туристы

Берлин, город 🏙️ комфорта и удобства.

В нём много создано для приятного проживания, работы и отдыха. К этим удобствам относятся и вело-дорожки, длина которых в Берлине насчитывает более 1500 километров. Велосипедисты Берлинa - это каста привилегированных участников движения. И я Вам предлагаю присоединится к ним!

Преимущества вело-экскурсии: мы мобильны, можем подъехать в любое место, к любой достопримечательности 🏛️. Сделать остановку, где хотим и так долго, как пожелаем. Экскурсия ⛳ на велосипеде 🚲 в Берлине доставит Вам удовольствие и особые впечатления!

В ходе этой информационной познавательной вело-экскурсии в Берлине мы познакомимся с главными достопримечательностями Берлина.

Вы узнаете историю 📖 этого города, увидите место, где Берлин зарождался. Исходя от истоков, мы постепенно проследим его историю, становление, взлёты, падения и очередные подъёмы, проедем по всем ключевым достопримечательностям и закончим велосипедную экскурсию у Рейхстага.

В процессе нашей экскурсии 🧭 мы увидим Берлинские достопримечательности, такие как: