11 отзывов оставили туристы

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Велосипедная экскурсия по Берлину

5
11 отзывов
Андрей М.
Андрей М. – Гид из Берлина
Увлекательная велопрогулка по историческому центру Берлина.

Вы познакомитесь с многими интересными частями города, при этом не устанете от ходьбы.

Столица ⭐️ Германии имеет множество велодорожек, поэтому передвигаться здесь на велосипеде 🚲 очень комфортно и удобно.

Вы познакомитесь со старинным бульваром Унтер-ден-Линден, Музейным островом и восстановленным кварталом Святого Николая.

Помимо этого, вы увидите все самые важные символы Берлина: Бранденбургские ворота, площадь Александрплац и телебашню.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €165 за экскурсию

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Велосипедная экскурсия по Берлину
Велосипедная экскурсия по Берлину
Берлин, город 🏙️ комфорта и удобства.
В нём много создано для приятного проживания, работы и отдыха. К этим удобствам относятся и вело-дорожки, длина которых в Берлине насчитывает более 1500 километров. Велосипедисты Берлинa - это каста привилегированных участников движения. И я Вам предлагаю присоединится к ним!
Преимущества вело-экскурсии: мы мобильны, можем подъехать в любое место, к любой достопримечательности 🏛️. Сделать остановку, где хотим и так долго, как пожелаем. Экскурсия ⛳ на велосипеде 🚲 в Берлине доставит Вам удовольствие и особые впечатления!
В ходе этой информационной познавательной вело-экскурсии в Берлине мы познакомимся с главными достопримечательностями Берлина.
Вы узнаете историю 📖 этого города, увидите место, где Берлин зарождался. Исходя от истоков, мы постепенно проследим его историю, становление, взлёты, падения и очередные подъёмы, проедем по всем ключевым достопримечательностям и закончим велосипедную экскурсию у Рейхстага.

В процессе нашей экскурсии 🧭 мы увидим Берлинские достопримечательности, такие как:

  • центральную улицу Берлина — Унтер ден Линден,
  • Музейный остров 🏝️ плац,
  • квартал святого Николая,
  • Бранденбургские ворота
  • и другие достопримечательности Берлина.
  • Протяженность маршрутов от 7 до 30 километров.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
  • Аренда велосипедов
Начало
🚩 Karl-Liebknecht-Str.
Место завершения
🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Велосипедная экскурсия по Берлину
Велосипедная экскурсия по Берлину
Велосипедная экскурсия по Берлину
Велосипедная экскурсия по Берлину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей М.
Андрей М.
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11 отзывов оставили туристы

Андрей М. проводит ещё 5 экскурсий

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