Западный Берлин — это исторический центр первой волны русской эмиграции. Мы расскажем, как наряду с Парижем, Стамбулом, Веной и Харбином здесь также, думая что не навсегда, обустраивались бывшие дворяне, купцы и помещики. Беглые царские офицеры укрывались здесь от смуты и потрясений царской России времен двух революций и первой мировой, а позднее уже белогвардейцы спасали здесь себя и свои семьи от красного террора.
В 20-е годы прошлого века к ним примкнула значительная часть русской интеллигенции и профессуры, а Шарлоттенбург, ставший неотъемлемой частью Западного Берлина, на многие годы приютил литературных изгнанников.
Здесь жили и творили:
- Владимир Набоков,
- Марина Цветаева,
- Илья Эренбург,
- читал свои стихи поэт Андрей Белый,
- эпатировал сложными рифмами Маяковский,
- пел Ф. И. Шаляпин,
- Петр Лещенко записал свои первые пластинки «У самовара я и моя Маша» и «Чубчик кучерявый» именно в берлинской студии «Парлафон».
- в последние годы своей жизни выступал здесь неоднократно с концертами и В. С. Высоцкий.
Жизнь после Второй мировой
«Эх, Запад — не пот, а запах», — говаривали в СССР, и это целиком и полностью относилось и к Западному Берлину, островку буржуазной цивилизации и обществу подлинной демократии посреди стран враждебного соц. лагеря. Город-анклав, почти полвека окруженный железным занавесом и 3-х метровой бетонной стеной, жил своей бурной жизнью. Я расскажу вам, что происходило с Западным Берлином после войны, как здесь жили и что осталось от тех времен.
Современная жизнь
Центральная улица Западного Берлина Курфюрстендамм (или как кратко говорят немцы — Ку-дамм) по праву считается одной из самых гламурных в Европе. Протяженностью 3. 5 км, она располагает таким количеством модных бутиков, ресторанов и ночных заведений, что ее часто сравнивают с Елисейскими полями в Париже и 5-й Авеню в Нью-Йорке.
Мы с вами также посетим знаменитый Европа-Центр и полюбуемся гигантскими водяными часами. Возможно в том же магазине игрушек отыщем надувного крокодильчика, как это сделал Валико Мизандари, герой фильма «Мимино», летчик, которого сыграл народный артист России Вахтанг Кикабидзе.
А еще — самый большой в мире Зоопарк с 13. 850 видами животных, трехэтажный Аквариум с редкими океанскими рыбами и самый огромный европейский Универмаг, которому уже более 100 лет, и еще много-много чего интересного находится именно здесь!
От вас — только хорошее настроение и желание путешествовать.
Организационные детали:
- Возможны бесплатные консультации по тарифам и времени работы общественного транспорта, и услугам моб. связи Германии, например, звонки в Россию за 1с\мин.
- Билеты на проезд в городском транспорте не включены в стоимость.