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Западный Берлин: места русской эмиграции и всё, что было за стеной

5
2 отзыва
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Хало и добро пожаловать в Берлин! Всего лишь за век город 🏙️ изменился кардинально.

Об этом и хочу рассказать на своей экскурсии 🧭.

В начале века в немецкую столицу бежала русская интеллигенция.

Кто был среди них? Затем пришло неспокойное время войны, а затем раздел города на две части.

Чем они отличались друг от друга и можно было попасть на другую сторону 3-х метровой стены? Какой Берлин сейчас и как это стало возможно? У нас есть 3 часа, чтобы ответить на эти вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Западный Берлин: места русской эмиграции и всё, что было за стеной
Западный Берлин: места русской эмиграции и всё, что было за стеной

Что вы увидите

  • ул. Курфюрстендамм
  • Европа-Центр
  • Водяные часы
  • Зоопарк
  • Аквариум
  • Универмаг
  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма
Западный Берлин — это исторический центр первой волны русской эмиграции. Мы расскажем, как наряду с Парижем, Стамбулом, Веной и Харбином здесь также, думая что не навсегда, обустраивались бывшие дворяне, купцы и помещики. Беглые царские офицеры укрывались здесь от смуты и потрясений царской России времен двух революций и первой мировой, а позднее уже белогвардейцы спасали здесь себя и свои семьи от красного террора.
В 20-е годы прошлого века к ним примкнула значительная часть русской интеллигенции и профессуры, а Шарлоттенбург, ставший неотъемлемой частью Западного Берлина, на многие годы приютил литературных изгнанников.

Здесь жили и творили:

  • Владимир Набоков,
  • Марина Цветаева,
  • Илья Эренбург,
  • читал свои стихи поэт Андрей Белый,
  • эпатировал сложными рифмами Маяковский,
  • пел Ф. И. Шаляпин,
  • Петр Лещенко записал свои первые пластинки «У самовара я и моя Маша» и «Чубчик кучерявый» именно в берлинской студии «Парлафон».
  • в последние годы своей жизни выступал здесь неоднократно с концертами и В. С. Высоцкий.
Жизнь после Второй мировой
«Эх, Запад — не пот, а запах», — говаривали в СССР, и это целиком и полностью относилось и к Западному Берлину, островку буржуазной цивилизации и обществу подлинной демократии посреди стран враждебного соц. лагеря. Город-анклав, почти полвека окруженный железным занавесом и 3-х метровой бетонной стеной, жил своей бурной жизнью. Я расскажу вам, что происходило с Западным Берлином после войны, как здесь жили и что осталось от тех времен.
Современная жизнь
Центральная улица Западного Берлина Курфюрстендамм (или как кратко говорят немцы — Ку-дамм) по праву считается одной из самых гламурных в Европе. Протяженностью 3. 5 км, она располагает таким количеством модных бутиков, ресторанов и ночных заведений, что ее часто сравнивают с Елисейскими полями в Париже и 5-й Авеню в Нью-Йорке.
Мы с вами также посетим знаменитый Европа-Центр и полюбуемся гигантскими водяными часами. Возможно в том же магазине игрушек отыщем надувного крокодильчика, как это сделал Валико Мизандари, герой фильма «Мимино», летчик, которого сыграл народный артист России Вахтанг Кикабидзе.
А еще — самый большой в мире Зоопарк с 13. 850 видами животных, трехэтажный Аквариум с редкими океанскими рыбами и самый огромный европейский Универмаг, которому уже более 100 лет, и еще много-много чего интересного находится именно здесь!
От вас — только хорошее настроение и желание путешествовать.

Организационные детали:

  • Возможны бесплатные консультации по тарифам и времени работы общественного транспорта, и услугам моб. связи Германии, например, звонки в Россию за 1с\мин.
  • Билеты на проезд в городском транспорте не включены в стоимость.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Расходы на проезд в городском транспорте
  • Личные расходы
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
Западный Берлин: места русской эмиграции и всё, что было за стеной
Западный Берлин: места русской эмиграции и всё, что было за стеной
Западный Берлин: места русской эмиграции и всё, что было за стеной
Западный Берлин: места русской эмиграции и всё, что было за стеной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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