Западный Берлин — это исторический центр первой волны русской эмиграции. Мы расскажем, как наряду с Парижем, Стамбулом, Веной и Харбином здесь также, думая что не навсегда, обустраивались бывшие дворяне, купцы и помещики. Беглые царские офицеры укрывались здесь от смуты и потрясений царской России времен двух революций и первой мировой, а позднее уже белогвардейцы спасали здесь себя и свои семьи от красного террора.

В 20-е годы прошлого века к ним примкнула значительная часть русской интеллигенции и профессуры, а Шарлоттенбург, ставший неотъемлемой частью Западного Берлина, на многие годы приютил литературных изгнанников.

Здесь жили и творили:

Владимир Набоков,

Марина Цветаева,

Илья Эренбург,

читал свои стихи поэт Андрей Белый,

эпатировал сложными рифмами Маяковский,

пел Ф. И. Шаляпин,

Петр Лещенко записал свои первые пластинки «У самовара я и моя Маша» и «Чубчик кучерявый» именно в берлинской студии «Парлафон».

в последние годы своей жизни выступал здесь неоднократно с концертами и В. С. Высоцкий.

Жизнь после Второй мировой

«Эх, Запад — не пот, а запах», — говаривали в СССР, и это целиком и полностью относилось и к Западному Берлину, островку буржуазной цивилизации и обществу подлинной демократии посреди стран враждебного соц. лагеря. Город-анклав, почти полвека окруженный железным занавесом и 3-х метровой бетонной стеной, жил своей бурной жизнью. Я расскажу вам, что происходило с Западным Берлином после войны, как здесь жили и что осталось от тех времен.

Современная жизнь

Центральная улица Западного Берлина Курфюрстендамм (или как кратко говорят немцы — Ку-дамм) по праву считается одной из самых гламурных в Европе. Протяженностью 3. 5 км, она располагает таким количеством модных бутиков, ресторанов и ночных заведений, что ее часто сравнивают с Елисейскими полями в Париже и 5-й Авеню в Нью-Йорке.

Мы с вами также посетим знаменитый Европа-Центр и полюбуемся гигантскими водяными часами. Возможно в том же магазине игрушек отыщем надувного крокодильчика, как это сделал Валико Мизандари, герой фильма «Мимино», летчик, которого сыграл народный артист России Вахтанг Кикабидзе.

А еще — самый большой в мире Зоопарк с 13. 850 видами животных, трехэтажный Аквариум с редкими океанскими рыбами и самый огромный европейский Универмаг, которому уже более 100 лет, и еще много-много чего интересного находится именно здесь!

От вас — только хорошее настроение и желание путешествовать.

Организационные детали: