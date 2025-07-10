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Личное свидание с Дюссельдорфом

Прогулка по Дюссельдорфу откроет перед вами его уникальные контрасты: от современных построек до древних улочек, от местного пива до легенд о привидениях
Экскурсия предлагает погрузиться в контрасты Дюссельдорфа: от смелых построек Медиа-гавани до древних улочек Альтштадта.

Участники узнают о местном пиве, прогуляются вдоль самой длинной барной стойки и услышат легенды о призраках. Маршрут охватывает телебашню, архитектурный зоопарк и платановую набережную. В программе также знакомство с японским кварталом и местными традициями. Подходит для тех, кто впервые в городе и хочет увидеть все самое интересное

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Контрасты старого и нового города
  • 🍺 Дегустация местного пива
  • 👻 Легенды и городские мифы
  • 🏯 Японский квартал и культура
  • 🍽️ Советы по лучшим ресторанам
Личное свидание с Дюссельдорфом
Личное свидание с Дюссельдорфом
Личное свидание с Дюссельдорфом
Ближайшие даты:
10
июл11
июл12
июл14
июл15
июл16
июл18
июл
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Медиа-гавань
  • Альтштадт
  • Телебашня
  • Платановая набережная
  • Японский квартал

Описание экскурсии

Наше знакомство со столицей на Рейне начнётся с одной из главных достопримечательностей — телевизионной башни и её мирового рекорда.

Мы увидим архитектурный зоопарк в медиа гавани, воплощённый самыми дерзкими архитекторами современности, платановую набережную, Дворцовую площадь, базилику Святого Ламберта.

Узнаем историю основания Дюссельдорфа, изложенную в скульптурном триптихе великого Герресхайма, конечно, поговорим о пиве и традициях коренных жителей, о тех людях, судьбы которых были тесно связанны со столицей на Рейне и навсегда останутся в летописи Дюссельдорфа.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Дюссельдорфе.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У подножья телебашни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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