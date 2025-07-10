Экскурсия предлагает погрузиться в контрасты Дюссельдорфа: от смелых построек Медиа-гавани до древних улочек Альтштадта.
Участники узнают о местном пиве, прогуляются вдоль самой длинной барной стойки и услышат легенды о призраках. Маршрут охватывает телебашню, архитектурный зоопарк и платановую набережную. В программе также знакомство с японским кварталом и местными традициями. Подходит для тех, кто впервые в городе и хочет увидеть все самое интересное
Участники узнают о местном пиве, прогуляются вдоль самой длинной барной стойки и услышат легенды о призраках. Маршрут охватывает телебашню, архитектурный зоопарк и платановую набережную. В программе также знакомство с японским кварталом и местными традициями. Подходит для тех, кто впервые в городе и хочет увидеть все самое интересное
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Контрасты старого и нового города
- 🍺 Дегустация местного пива
- 👻 Легенды и городские мифы
- 🏯 Японский квартал и культура
- 🍽️ Советы по лучшим ресторанам
Что можно увидеть
- Медиа-гавань
- Альтштадт
- Телебашня
- Платановая набережная
- Японский квартал
Описание экскурсии
Наше знакомство со столицей на Рейне начнётся с одной из главных достопримечательностей — телевизионной башни и её мирового рекорда.
Мы увидим архитектурный зоопарк в медиа гавани, воплощённый самыми дерзкими архитекторами современности, платановую набережную, Дворцовую площадь, базилику Святого Ламберта.
Узнаем историю основания Дюссельдорфа, изложенную в скульптурном триптихе великого Герресхайма, конечно, поговорим о пиве и традициях коренных жителей, о тех людях, судьбы которых были тесно связанны со столицей на Рейне и навсегда останутся в летописи Дюссельдорфа.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
- Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Дюссельдорфе.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножья телебашни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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