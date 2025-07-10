Экскурсия предлагает погрузиться в контрасты Дюссельдорфа: от смелых построек Медиа-гавани до древних улочек Альтштадта. Участники узнают о местном пиве, прогуляются вдоль самой длинной барной стойки и услышат легенды о призраках. Маршрут охватывает телебашню, архитектурный зоопарк и платановую набережную. В программе также знакомство с японским кварталом и местными традициями. Подходит для тех, кто впервые в городе и хочет увидеть все самое интересное

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

от €150 за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Наше знакомство со столицей на Рейне начнётся с одной из главных достопримечательностей — телевизионной башни и её мирового рекорда.

Мы увидим архитектурный зоопарк в медиа гавани, воплощённый самыми дерзкими архитекторами современности, платановую набережную, Дворцовую площадь, базилику Святого Ламберта.

Узнаем историю основания Дюссельдорфа, изложенную в скульптурном триптихе великого Герресхайма, конечно, поговорим о пиве и традициях коренных жителей, о тех людях, судьбы которых были тесно связанны со столицей на Рейне и навсегда останутся в летописи Дюссельдорфа.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Дюссельдорфе.

Организационные детали