Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Откройте для себя архитектурные шедевры Гамбурга, включая Чилихаус и Шпринкенхоф. Прогуляйтесь по историческим и современным районам города
Начало: У метро U-1 Meßberg
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€170 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Прогулка по Эльбе в Гамбурге подарит незабываемые впечатления. Вас ждут индустриальные пейзажи, вкусные фишбретхен и увлекательные истории
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
23 июн в 08:00
24 июн в 08:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная утопия Гамбурга: район Сити Норд
Более 60 лет градостроительных идей - на прогулке по заброшенному «городу-саду»
Начало: У станции Sengelmannstraße
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММагомед14 июня 2025Молодец! Знает и любит свое дело)
- IIrina9 декабря 2024Прекрасная экскурсия! Женя очень интересный собеседник, великолепный экскурсовод, тонкий знаток архитектуры с широким кругозором и обширными познаниями. Гамбург, показанный нам Женей, нас еще больше очаровал своей неповторимостью и тем, что в нем встречаются такие замечательные люди, как Женя!
- TTatiana18 августа 2024Отличная экскурсия для знакомства с Гамбургом "с воды". Ирина - замечательный профессиональный экскурсовод. Во многом благодаря ей у нас остались самый теплые впечатления от первой нашей первой поездки в прекрасный Гамбург
- ААлександр21 мая 2024Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
- ККирилл28 апреля 2024Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Необычные дома»
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