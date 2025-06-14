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Необычные дома в Гамбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Гамбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Откройте для себя архитектурные шедевры Гамбурга, включая Чилихаус и Шпринкенхоф. Прогуляйтесь по историческим и современным районам города
Начало: У метро U-1 Meßberg
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€170 за всё до 5 чел.
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
На пароме
2.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
Прогулка по Эльбе в Гамбурге подарит незабываемые впечатления. Вас ждут индустриальные пейзажи, вкусные фишбретхен и увлекательные истории
Начало: Рядом со станцией метро Landungsbrücken
23 июн в 08:00
24 июн в 08:30
€150 за всё до 10 чел.
Архитектурная утопия Гамбурга: район Сити Норд
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурная утопия Гамбурга: район Сити Норд
Более 60 лет градостроительных идей - на прогулке по заброшенному «городу-саду»
Начало: У станции Sengelmannstraße
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Магомед
    14 июня 2025
    Архитектурная прогулка по Гамбургу
    Молодец! Знает и любит свое дело)
    Молодец! Знает и любит свое дело)Молодец! Знает и любит свое дело)Молодец! Знает и любит свое дело)Молодец! Знает и любит свое дело)Молодец! Знает и любит свое дело)Молодец! Знает и любит свое дело)
  • I
    Irina
    9 декабря 2024
    Архитектурная прогулка по Гамбургу
    Прекрасная экскурсия! Женя очень интересный собеседник, великолепный экскурсовод, тонкий знаток архитектуры с широким кругозором и обширными познаниями. Гамбург, показанный нам Женей, нас еще больше очаровал своей неповторимостью и тем, что в нем встречаются такие замечательные люди, как Женя!
    Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!
  • T
    Tatiana
    18 августа 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Отличная экскурсия для знакомства с Гамбургом "с воды". Ирина - замечательный профессиональный экскурсовод. Во многом благодаря ей у нас остались самый теплые впечатления от первой нашей первой поездки в прекрасный Гамбург
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Гамбург - прекрасный город, очень разный и неожиданный. Но набережная Эльбы, пляж и дивные прибрежные улочки Альтоны - то, с
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    чем в Гамбурге нужно познакомиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А это знакомство вам никто не обеспечит лучше, чем Ирина. Она - исключительно позитивный, доброжелательный, творческий, энергичный человек, а главное - она действительно влюблена в Гамбург и вы после её экскурсии тоже не сможете в этот город не влюбиться!

  • К
    Кирилл
    28 апреля 2024
    Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
    Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения по реке и прогулкам.
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    Гамбург не простой город для прогулки без гида, это не старая Италия, которая и так красивая без комментариев. Весь интерес в мелочах и нюансах, Ирина очень хорошо их подсветила. Спасибо большое за экскурсию

    Очень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движенияОчень хорошая экскурсия, даже детям нашим было вполне интересно, а это не часто. Хорошее сочетание движения

Ответы на вопросы от путешественников по Гамбургу в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гамбурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Архитектурная прогулка по Гамбургу
  2. Вдоль Эльбы - пешком и на пароме
  3. Архитектурная утопия Гамбурга: район Сити Норд
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Гамбургу в июне 2025
Сейчас в Гамбурге в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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