Название региона «Альтес Ланд» переводится как «Старая Земля». Он расположился вдоль реки Эльбы южнее Гамбурга. Здесь находятся самые большие фруктовые плантации в северной Европы. Эта местность является магнитом для туристов, особенно весной, когда цветут сады. А летом здесь проводят праздники клубники, вишни, яблок. Хотя наслаждаться этими местами можно в любое время года.

Альтес Ланд известен своими фахверковыми домами с балками белого цвета, камышовой крышей и оригинальной кирпичной кладкой. Такие дома рассказывают истории 📖 о традициях местных фермеров. А своеобразных традиций здесь очень много.

Перед домами зажиточных хозяев издавна ставили шикарные белые ворота, которые говорили о состоятельности владельца дома.

Осушали и заселяли Альтес Ланд в 12 веке голландцы, что видно и сегодня: голландские мельницы, множество каналов и белые деревянные мостики через каналы.

Проезжая через регион, можно на каждом углу купить свежие местные фрукты 🍉. Вдоль дорог находятся кафе, которые принадлежат фермерским хозяйствам, и где выпекают и подают вкуснейшие торты и пироги с ягодами и фуктами. К местным традиционным блюдам относятся альтландский свадебный суп и тёплое яичное пиво.

Экскурсию мы начнём с городка Букстехуде, который лежит на немецкой «сказочной дороге». О том, что этот город 🏙️ связан со сказками, говорят многочисленные фигуры зайца и ежа из знаменитой сказки, действие которой происходило именно здесь. Вы узнаете много интересных фактов из истории города, и почему в Букстехуде собаки лают хвостами.

Дальше мы направимся в столицу Альтес Ланд — город Йорк, посетим старую голландскую мельницу и «сердечный яблочный двор», прогуляемся по нарядным и аккуратным улицам города.

Затем на нашем пути будут живописные деревни Миттелькирхен и Штайнкирхен с оригинальными церквями. Каждая из деревень имеет свою интересную и богатую традициями историю.

Всю дорогу нас будут сопровождать бесконечные яблочные сады. Каждое третье яблоко, съедаемое в Германии, выросло именно в этом регионе.

Обязательно подкрепимся блюдами традиционной фермерской кухни 🥧 в одном из колоритных ресторанчиков по пути.

Закончим мы нашу поездку по Альтес Ланд пешеходной экскурсией по древнему городу Штаде, где можно будет выпить 🍹 чашечку кофе с необыкновенно вкусными пироженными в одном из кафе старого города.