  1. Германия
  2. Экскурсии

Альтес Ланд — там, где яблони в цвету

Ирина Л.
Ирина Л. – Гид из Гамбурга
Чтобы разнообразить отдых, отправляйтесь в путешествие по региону Альтес Ланд.

Вы посетите самые большие фруктовые сады в Европе, наведаетесь в город 🏙️ сказок братьев Гримм Букстехуде, увидите знаменитые фахверковые дома, старинные голландские мельницы и деревянные мостики.

Для более близкого знакомства с традиционной культурой мы отправимся в местный ресторан, чтобы попробовать блюда фермерской кухни 🥧.
Задать вопрос
Альтес Ланд — там, где яблони в цвету
Альтес Ланд — там, где яблони в цвету

Что вы увидите

  • Букстехуде
  • город Йорк
  • деревни Миттелькирхен и Штайнкирхен
  • Штаде
Название региона «Альтес Ланд» переводится как «Старая Земля». Он расположился вдоль реки Эльбы южнее Гамбурга. Здесь находятся самые большие фруктовые плантации в северной Европы. Эта местность является магнитом для туристов, особенно весной, когда цветут сады. А летом здесь проводят праздники клубники, вишни, яблок. Хотя наслаждаться этими местами можно в любое время года.
Альтес Ланд известен своими фахверковыми домами с балками белого цвета, камышовой крышей и оригинальной кирпичной кладкой. Такие дома рассказывают истории 📖 о традициях местных фермеров. А своеобразных традиций здесь очень много.
Перед домами зажиточных хозяев издавна ставили шикарные белые ворота, которые говорили о состоятельности владельца дома.
Осушали и заселяли Альтес Ланд в 12 веке голландцы, что видно и сегодня: голландские мельницы, множество каналов и белые деревянные мостики через каналы.
Проезжая через регион, можно на каждом углу купить свежие местные фрукты 🍉. Вдоль дорог находятся кафе, которые принадлежат фермерским хозяйствам, и где выпекают и подают вкуснейшие торты и пироги с ягодами и фуктами. К местным традиционным блюдам относятся альтландский свадебный суп и тёплое яичное пиво.
Экскурсию мы начнём с городка Букстехуде, который лежит на немецкой «сказочной дороге». О том, что этот город 🏙️ связан со сказками, говорят многочисленные фигуры зайца и ежа из знаменитой сказки, действие которой происходило именно здесь. Вы узнаете много интересных фактов из истории города, и почему в Букстехуде собаки лают хвостами.
Дальше мы направимся в столицу Альтес Ланд — город Йорк, посетим старую голландскую мельницу и «сердечный яблочный двор», прогуляемся по нарядным и аккуратным улицам города.
Затем на нашем пути будут живописные деревни Миттелькирхен и Штайнкирхен с оригинальными церквями. Каждая из деревень имеет свою интересную и богатую традициями историю.
Всю дорогу нас будут сопровождать бесконечные яблочные сады. Каждое третье яблоко, съедаемое в Германии, выросло именно в этом регионе.
Обязательно подкрепимся блюдами традиционной фермерской кухни 🥧 в одном из колоритных ресторанчиков по пути.
Закончим мы нашу поездку по Альтес Ланд пешеходной экскурсией по древнему городу Штаде, где можно будет выпить 🍹 чашечку кофе с необыкновенно вкусными пироженными в одном из кафе старого города.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение и транспорт
Что не входит
  • Питание
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Гамбург
Альтес Ланд — там, где яблони в цвету
Альтес Ланд — там, где яблони в цвету
Альтес Ланд — там, где яблони в цвету

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Л.
Ирина Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

Автомобильная экскурсия по Гамбургу
220
3 часа
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
1 отзыв
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
88
1 час
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу
150
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гамбургу
Рыбный и ганзейский город Гамбург
58
4 часа
Рыбный и ганзейский город Гамбург

Еще несколько необычных экскурсий в Гамбурге

Влюбиться в Гамбург за один день!
120
4 часа
Влюбиться в Гамбург за один день!
17 отзывов
Раскрыть секреты исторического и современного города в компании журналиста и фотографа
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
156
3 часа
Гамбург — город мостов, моряков и миллионеров
17 отзывов
Погрузиться в атмосферу независимого портового города на прогулке по самым интересным местам
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
132
2 часа
Мой любимый Гамбург: от центра до окраин
17 отзывов
Самый английский город Германии, ставший стартовой площадкой для легендарных Beatles
Добро пожаловать в Гамбург!
100
3 часа
Добро пожаловать в Гамбург!
14 отзывов
Увидеть самые яркие достопримечательности и узнать их историю на обзорной экскурсии
Прогулка по эпохам Гамбурга
От 80
2 часа
Прогулка по эпохам Гамбурга
12 отзывов
Погрузиться в историю многоликого города на обзорной экскурсии
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
92
1 час
Прогулка на кораблике по портовой гавани и каналам
2 отзыва
Старинные паркгаузы, исторические корабли, доки и причалы — город-порт с необычного ракурса