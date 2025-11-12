Прогулка по Сити Норд в Гамбурге - это возможность понять, как архитектура отражает эпоху.
Здесь можно увидеть 10 уникальных объектов, от фасадов, способных самоочищаться, до первых эскалаторов Германии. Каждый из них
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные архитектурные объекты
- 🏢 История модернизма в реальности
- 🗺️ Эксклюзивные места вне путеводителей
- 🏙️ Эволюция городского пространства
- 👨💼 Будущее офисных районов
Что можно увидеть
- Первый эскалатор Германии
- Фасады, способные самоочищаться
- Офисные комплексы
- Здания Арне Якобсена
Описание экскурсии
Гордый и одинокий район-призрак — так сейчас выглядит полузаброшенный район Сити Норд. А между тем, за ним стоит прекрасная и в чём-то утопичная архитектурная идея — построить офисный город по классическим канонам, разработанным Лё Корбюзье. Что же пошло не так? Разберёмся вместе!
Вы увидите:
- 10 архитектурных объектов, отражающих ключевые этапы развития модернизма
- Первый эскалатор Германии и фасады, способные самоочищаться
- Реализацию концепции города-сада — от идеи до реальности
- Офисные комплексы, ставшие жилыми кварталами
- Здания, о которых не пишут в путеводителях
- Объекты, созданные Арне Якобсеном — одним из главных датских архитекторов 20 века
И узнаете:
- Как менялся рабочий ритм города до и после цифровой революции
- Почему планировка Манхэттена вдохновила немецких градостроителей
- Какие архитектурные идеи оказались провальными — и почему
- Что ждёт офисные районы в эпоху удалённой работы
Организационные детали
- Перед прогулкой проверьте прогноз погоды. Если необходимо, возьмите зонтик
- Постарайтесь сходить в туалет до прогулки, на территории нет общественных туалетов
- Общая протяжённость маршрута около 3 км
- Не рекомендуется детям младшего возраста, так как тема «взрослая»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Sengelmannstraße
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Гамбурге
Провела экскурсии для 38 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Женя, я архитектор и любитель городской среды. Живу и работаю в Гамбурге уже более 6 лет. Получила образование в Европе, преподавала градостроительство в Азии и занимаюсь архитектурной практикой в Евразии. Верю, что мы можем многому научиться, наблюдая за городами и собой в них.
