1 отзыв оставили туристы

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Автомобильная экскурсия по Гамбургу

5
1 отзыв
Ирина Л.
Ирина Л. – Гид из Гамбурга
На трехчасовой автомобильной экскурсии 🧭 по Гамбургу вы познакомитесь со всеми его главными достопримечательности 🏛️.

Вы проедете вокруг живописного искусственного озера Внешний Альстер и Внутренний Альстер, полюбуетесь город 🏙️ с высоты, увидите роскошный местный парк 🌳, площадь «Битлз» и Иоганнеса Брамса, а также побываете в футуристическом районе, который вошел в список наследия ЮНЕСКО.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €220 за экскурсию

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Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Ещё больше можно увидеть во время трёхчасовой автомобильной экскурсии 🧭 по Гамбургу. Вы, конечно же, познакомитесь со всеми достопримечательностями 🏛️ пешеходной экскурсии, и кроме этого, мы объедем живописное искусственное озеро Внешний Альстер, на берегу которого расположились фешенебельные виллы гамбургских знаменитостей, проедем вокруг другого озера — Внутренний Альстер, откуда открывается прекрасный вид на центр города, увидим «зелёное лёгкое» Гамбурга, площадь Иоганнеса Брамса, дворцы юстиции и многое другое.
Автомобиль - комфортабельный FIAT 500L на 4 пассажирских места + 2 откидных. При необходимости - есть детское сиденье.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Плата за парковки
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По договорённости
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Автомобильная экскурсия по Гамбургу
Автомобильная экскурсия по Гамбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Л.
Ирина Л.
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1 отзыв оставили туристы

Ирина Л. проводит ещё 4 экскурсии

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