1 отзыв оставили туристы

Ещё больше можно увидеть во время трёхчасовой автомобильной экскурсии 🧭 по Гамбургу. Вы, конечно же, познакомитесь со всеми достопримечательностями 🏛️ пешеходной экскурсии, и кроме этого, мы объедем живописное искусственное озеро Внешний Альстер, на берегу которого расположились фешенебельные виллы гамбургских знаменитостей, проедем вокруг другого озера — Внутренний Альстер, откуда открывается прекрасный вид на центр города, увидим «зелёное лёгкое» Гамбурга, площадь Иоганнеса Брамса, дворцы юстиции и многое другое.

Автомобиль - комфортабельный FIAT 500L на 4 пассажирских места + 2 откидных. При необходимости - есть детское сиденье.