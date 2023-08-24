Экскурсии Кёльна об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Кёльне на русском языке, цены от €54. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Пешая
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
от 54 за человека
Средневековый Кёльн
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
от 54 за человека
Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
Понять, как природа может одновременно разрушать, созидать прекрасное и дарить изысканные вкусы
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    24 августа 2023
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Родители были в восторге от Сергия!
  • А
    Александра
    25 июня 2023
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы
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    не подумала, что в Кельне может быть столько всего интересного, а ведь мы охватили лишь малую часть всех его культурно-исторических сокровищ. Рекомендую к посещению всем, кто интересуется историей, архитектурой, культурой и искусством в целом, кто хочет приехать в город и что-то узнать о нем.

  • И
    Ирина
    8 декабря 2019
    Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
    Вчера посетила замечательную экскурсию с гидом Сергием. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской атмосфере. Сергий легко подстраивается под клиента, так что экскурсия подходит для людей любого возраста способных пройти пару километров.

Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «История и архитектура»

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  1. Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
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  3. Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Кёльну в сентябре 2024
Сейчас в Кёльне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 320. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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