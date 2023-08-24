3 часа
Индивидуальная
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
от €54 за человека
3 часа
Индивидуальная
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
от €54 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Былая трагедия и вечная красота долины реки Ар (экскурсия с винной дегустацией)
Понять, как природа может одновременно разрушать, созидать прекрасное и дарить изысканные вкусы
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия24 августа 2023Родители были в восторге от Сергия!
- ААлександра25 июня 2023Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы
- ИИрина8 декабря 2019Вчера посетила замечательную экскурсию с гидом Сергием. Экскурсия прошла в непринужденной дружеской атмосфере. Сергий легко подстраивается под клиента, так что экскурсия подходит для людей любого возраста способных пройти пару километров.
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Кёльну в сентябре 2024
Сейчас в Кёльне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 320. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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