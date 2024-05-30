1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кёльн - первое свидание: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Кёльна, исследуя его легендарные достопримечательности и узнавая интересные факты. Откройте для себя город как местный житель
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Средневековый Кёльн: индивидуальная экскурсия
Исследуйте узкие улочки и величественные здания Средневекового Кёльна на индивидуальной экскурсии с увлекательными легендами
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический Собор и 12 романских церквей Кёльна
Погрузитесь в историю Кёльна, посетив его главные достопримечательности. Исследуйте Готический Собор и 12 романских церквей на индивидуальной экскурсии
Начало: Готический собор
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от €54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кёльн и его женщины: индивидуальная экскурсия
Узнайте удивительные истории о женщинах, которые оставили свой след в истории Кёльна. Прогулка по старому городу и посещение знаменитых достопримечательностей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёльн сквозь время: истории и легенды, застывшие в камне
Откройте для себя Кёльн через истории и легенды, застывшие в камне, на индивидуальной экскурсии по улочкам и площадям древнего города
Начало: У ратуши
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Дойцу: правобережный Кёльн и его история
Погрузитесь в атмосферу Дойца, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видами Кёльна с обзорной площадки Triangle
Начало: У вокзала Köln Messe/Deutz
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёльн и кёльш: ничто так не согревает душу, как холодное пиво
Исследуйте Кёльн через его пивные традиции и историю. Приветственная порция кёльша включена. Подходит для всех возрастов. Забронируйте сегодня
Начало: У Кёльнского собора
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от €160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Добрый день,хочу поделиться эмоциями моими лично,и наших гостей из Казахстана.. экскурсия очень интересная, много нового о Кёльне узнали,всё понятно в
- ГГаля21 мая 2024Как приятно гулять по городу и слушать увлекательный рассказ Светланы. Эта экскурсия подойдет как просто желающим познакомиться с городом, так и заинтересованным в истории и искусстве людям. Огромное спасибо Светлане!
- ААлтай12 мая 2024Экскурсия построена в необычном формате, позволяет раскрыть дух города и его жителей. Сбалансированное соотношение развлекательного и познавательного контента, с элементами
- MMarina11 мая 2024Только восторг и восхищение! Мы провели замечательный, наполненный рассказами о городе день. В дополнении к известному собору - в Кельне
- РРуслан7 мая 2024Понравилось все, особенно вовлечение ребёнка в экскурсию и историю. Очень ёмко и с фото-материалами!
- ЗЗинаида4 февраля 2024Экскурсия очень понравилась,было очень интересно. Видно что Сергей проводит экскурсию от души, очень много знает и на многие дополнительные вопросы
- LLarisa11 декабря 2023Наш экскурсовод Сергий очень приятный человек и интересный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Могу только рекомендовать.
- ДДиана20 ноября 2023Экскурсия очень содержательная с большим количеством исторических фактов. Сергей увлеченный человек, любит свое дело!
- ККатерина28 сентября 2023Кельн, который показала нам Татьяна был удивительным и очаровательным! Наш гид познакомила с городом в непринужденной, харизматичной манере с изобилием интересных фактов и забавных историй, что сделало наше путешествие еще более запоминающимся!
- ККатерина12 сентября 2023Прекрасный выбор для погружения в историю, культуру и красоту Кельна. Татьяна на подобранном специально под вас и ваш бэкграунд языке
Ответы на вопросы от путешественников по Кёльну в категории «Летние»
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