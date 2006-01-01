Всех любителей футбола приглашаю на футбольную экскурсию ⛳ на стадион 🏟️ Альянс Арена. Именно здесь с 2006 года проходят все футбольные матчи и находится музей 🖼 баварской футбольной команды FC Bayern c его фирменным магазином.

Во время нашей экскурсии 🧭 по Альянс Арена вы посетите:

Музей футбольной команды FC-Bayern.

Вы увидите все трофеи футбольной команды, узнаете всё об истории 📖 футбола и баварской футбольной команды, а также сфотографируетесь 📸 с любимыми игроками.

Тур по стадиону Альянц-Арена.

Вы познакомитесь с уникальной архитектурой стадиона, зайдёте в раздевалку футбольной команды, ВИП трибуну, зал пресс-конференций и пройдёте по знаменитому коридору футболистов

Фирменный магазин футбольной команды

Посещение стадиона Альянц-Арена - идеальная экскурсия для всей семьи. В музее находятся многочисленные детские игровые площадки, а также бесплатная игровая комната для детей всех возрастов.

В кафе вы можете поесть пиццу, перекусить или попить кофе.