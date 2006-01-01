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Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern

5
1 отзыв
Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
Стадион 🏟️ Альянц-Арена построили к Чемпионату мира по футболку 2006 года, а после мундиаля он стал домашней ареной «Баварии».

FC-Bayern — самая титулованная команда Германии, занимающая 3-е место в рейтинге ФИФА «Лучшие клубы 20 века».

Вы посетите трибуны, раздевалки и VIP-ложи стадиона.

В музее клуба изучите 517 экспонатов, посвященных истории 📖 «Баварии» с 1900 года: от Кубка УЕФА до бутсов.

После экскурсии 🧭 загляните в магазин фанатской атрибутике или перекусите пиццей в кафе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €160 за экскурсию

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Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern

Что вы увидите

  • Стадион Альянц Арена
  • Музей клуба «Бавария» на стадионе
Всех любителей футбола приглашаю на футбольную экскурсию ⛳ на стадион 🏟️ Альянс Арена. Именно здесь с 2006 года проходят все футбольные матчи и находится музей 🖼 баварской футбольной команды FC Bayern c его фирменным магазином.

Во время нашей экскурсии 🧭 по Альянс Арена вы посетите:

  • Музей футбольной команды FC-Bayern.
  • Вы увидите все трофеи футбольной команды, узнаете всё об истории 📖 футбола и баварской футбольной команды, а также сфотографируетесь 📸 с любимыми игроками.
  • Тур по стадиону Альянц-Арена.
Вы познакомитесь с уникальной архитектурой стадиона, зайдёте в раздевалку футбольной команды, ВИП трибуну, зал пресс-конференций и пройдёте по знаменитому коридору футболистов
Фирменный магазин футбольной команды
Посещение стадиона Альянц-Арена - идеальная экскурсия для всей семьи. В музее находятся многочисленные детские игровые площадки, а также бесплатная игровая комната для детей всех возрастов.
В кафе вы можете поесть пиццу, перекусить или попить кофе.
Что входит
  • Cопровождение русскоговорящего профессионального гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей:
  • Взрослый (с 14 лет) 12 €
  • Детский (6-13 лет) 6€
  • Дети до 6 лет бесплатно
  • Комби билет: музей баварской команды с туром по стадиону Альянц-Арена 1, 5 часа:
  • Взрослый (с 14 лет) 19 €
  • Детский (6-13 лет) 11 €
  • Дети до 6 лет бесплатно
Начало
🚩 Альянц Аренa, Werner-Heisenberg-Allee 25
Место завершения
🏁 Альянц Аренa
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern
Футбольный Мюнхен: стадион Альянц Арена и музей команды FC Bayern

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
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1 отзыв оставили туристы

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