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Обзорная экскурсия по Мюнхену

5
1 отзыв
Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
Мюнхен – столица ⭐️ Баварии, город 🏙️ пива, колбас, солений и традиционных пивных фестивалей.

Город средневековья, каменных мостовых, мощеных улочек и остроконечных крыш.

Мы предлагаем вам прочувствовать всю атмосферу Германии в этом небольшом, но очень значимом городе, посетить величественную площадь святой Марии, известный пивной ресторан Хофбройхаус, узнать, где баварцы хранят свои пивные кружки и потереть носы черным львам, которые исполнят ваши сокровенные желания!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €160 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Мюнхену
Обзорная экскурсия по Мюнхену

Что вы увидите

  • Во время нашей дружеской экскурсии Вы увидите:
  • cамый старый рынок Мюнхена «Виктуалиенмаркт»
  • величественную площадь святой Марии со старой и новой ратушей
  • известный пивной ресторан Хофбройхаус
  • резиденцию Мюнхена
  • площадь Одеонспалтц
  • площадь Калрсплатц
  • церковь святого Михаила
  • символ Мюнхена храм Богоматери
  • Я Вам покажу, где баварцы хранят в пивоварнях свои пивные кружки, где Гитлер основал свою партию, а потом потрём носы четырём львам, которые исполняют все желания.
В первой половине экскурсии 🧭 по Мюнхену вы прогуляетесь 👣 по старому городу, познакомитесь с историей 📖 столицы ⭐️ Баварии, окунетесь в атмосферу средневекового города и взглянете на него глазами местного жителя. Вы увидите все главные достопримечательностям, с которых начинается Мюнхен, а также узанаете об образе жизни, традициях, обычиях баварцев!
Я покажу вам резeденцию королевской семьи, придворный парк 🌳, символ Мюнхена храм Богоматери и посетим ресторан, в котором Гитлер начал свою деятельность.
Во второй половине нашей эксурсии мы проедим по Леопольдштрассе и посетим на ваш выбор Олимпийский парк с выставочным комлексом БМВ, музеем БМВ или дворец Нимфенбуг с музеем королевских карет и величественным парком.
Что входит
  • экскурсия по городу
Что не входит
  • Входные билеты в резиденцию
  • музею
  • кофе и пиво.
Начало
🚩 Мариенплатц (Marienplatz)
Место завершения
🏁 Мариенплатц или другое удобное Вам место в центре города
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Обзорная экскурсия по Мюнхену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
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1 отзыв оставили туристы

Елена Р. проводит ещё 5 экскурсий

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