В первой половине экскурсии 🧭 по Мюнхену вы прогуляетесь 👣 по старому городу, познакомитесь с историей 📖 столицы ⭐️ Баварии, окунетесь в атмосферу средневекового города и взглянете на него глазами местного жителя. Вы увидите все главные достопримечательностям, с которых начинается Мюнхен, а также узанаете об образе жизни, традициях, обычиях баварцев!

Я покажу вам резeденцию королевской семьи, придворный парк 🌳, символ Мюнхена храм Богоматери и посетим ресторан, в котором Гитлер начал свою деятельность.

Во второй половине нашей эксурсии мы проедим по Леопольдштрассе и посетим на ваш выбор Олимпийский парк с выставочным комлексом БМВ, музеем БМВ или дворец Нимфенбуг с музеем королевских карет и величественным парком.