Если вы хотите посмотреть все достопримечательности 🏛️ Мюнхена за один день, то эта экскурсия ⛳ для вас.

Приглашаю погрузиться в неповторимую атмосферу Мюнхена и почувствовать шарм этого чудесного города!

Обзорная экскурсия по Мюнхену включает в себя 3 части: центр города, олимпийская деревня с музеем БМВ, Мир БМВ и дворец Нимфенбург с парком и музеем королевских карет.

Сначала мы прогуляемся по старому городу, познакомимся с историей 📖 столицы ⭐️ Баварии. Вы окунетесь в атмосферу средневекового города и взглянете на него глазами местного жителя. Вы увидите все главные достопримечательностям, с которых начинается Мюнхен, а также узнаете об образе жизни, традициях, обычаях баварцев!

Затем мы поедем в олимпийски парк 🌳, где поднимемся на олимпийскую башню, осмотрим олимпийский стадион 🏟️, посетим музей 🖼 БМВ и Мир БМВ.

В третьей части нашей экскурсии 🧭 по Мюнхену вы отправитесь в величественный замок 🏰 Нимфенбург. Мы прогуляемся по парку, посетим дворец, а также музей королевских карет.

Во время экскурсии возможны изменения программы по вашему желанию. Запланировано время на обед.