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Экскурсия по Мюнхену на целый день

5
6 отзывов
Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
Вас ждет прогулка 👣 по историческому центру города с осмотром его главных достопримечательностей 🏛️.

Также мы доедем до Олимпийского парк 🌳, где поднимемся на олимпийскую башню, а также посети музей 🖼 БМВ.

Завершится экскурсия ⛳ в живописном парке величественного дворца Нимфенбург.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €350 за экскурсию

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Экскурсия по Мюнхену на целый день
Экскурсия по Мюнхену на целый день

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • Олимпийская деревня
  • Музеем БМВ и Мир БМВ
  • Дворец Нимфенбург с парком и музеем королевских карет
Если вы хотите посмотреть все достопримечательности 🏛️ Мюнхена за один день, то эта экскурсия ⛳ для вас.
Приглашаю погрузиться в неповторимую атмосферу Мюнхена и почувствовать шарм этого чудесного города!
Обзорная экскурсия по Мюнхену включает в себя 3 части: центр города, олимпийская деревня с музеем БМВ, Мир БМВ и дворец Нимфенбург с парком и музеем королевских карет.
Сначала мы прогуляемся по старому городу, познакомимся с историей 📖 столицы ⭐️ Баварии. Вы окунетесь в атмосферу средневекового города и взглянете на него глазами местного жителя. Вы увидите все главные достопримечательностям, с которых начинается Мюнхен, а также узнаете об образе жизни, традициях, обычаях баварцев!
Затем мы поедем в олимпийски парк 🌳, где поднимемся на олимпийскую башню, осмотрим олимпийский стадион 🏟️, посетим музей 🖼 БМВ и Мир БМВ.
В третьей части нашей экскурсии 🧭 по Мюнхену вы отправитесь в величественный замок 🏰 Нимфенбург. Мы прогуляемся по парку, посетим дворец, а также музей королевских карет.
Во время экскурсии возможны изменения программы по вашему желанию. Запланировано время на обед.
Что входит
  • Русскоговорящий профессиональный гид
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и Резиденцию
  • Питание
Начало
🚩 холл вашего отеля
Место завершения
🏁 Холл Вашего отеля или центр города
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Экскурсия по Мюнхену на целый день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
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6 отзывов оставили туристы

Елена Р. проводит ещё 5 экскурсий

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