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Мюнхен. Автомобильно-пешеходная экскурсия

Ступников Е.
Ступников Е. – Гид из Мюнхена
Во время автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 по Мюнхену, мы с вами осмотрим практически все достопримечательности 🏛️ города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €212 за экскурсию

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Мюнхен. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Мюнхен. Автомобильно-пешеходная экскурсия

Что вы увидите

  • Бриненстрассе
  • Каролиненплатц
  • Кёнигсплатц
  • Глиптотека и Пропилеи
  • Дворец Нимфенбург
  • Олимпийский парк и Олимпийская башня
  • Центральный офис BMW и музей BMW
  • район Швабинг
  • улицы Леопольд и Людвигстрассе
  • улицы Принца-регента и Максимилиана
  • площадь Одеонсплатц
  • Аркада Полководцев
  • Театинеркирхе
  • Площадь Макса Йозефа
  • Баварская государственная опера
  • Мюнхенская резиденция
  • Хофбройхаус
  • Мариенплатц
  • Колонна св. Марии
  • Старая городская ратуша
  • Церковь Святого Петра
  • Новая городская ратуша
  • Фрауэнкирхе

В течение автобусной части экскурсии 🧭 мы осматриваем:

  • Бриненстрассе (Briennerstrasse), Каролиненплатц (Karolinenplatz) с монументом, посвящённым Баварцам, павшим во время наполеоновской войны с Россией 1812 года;
  • остановимся на Кёнигсплатц (Königsplatz) и осмотрим здания Глиптотеки, государственной археологической коллекции, а также Пропилеи. Эта площадь является архитектурным воплощением идеи баварского короля Людвига I превратить Мюнхен в «Афины на Изаре»;
  • направляемся к бывшей летней резиденции баварской королевской династии Виттельсбахов – дворцу Нимфенбургу (Nymphenburg), где сделаем небольшую остановку;
  • увидим Олимпийский парк 🌳. Олимпийскую башню, здание центрального офиса автомобильного концерна БМВ (BMW), музей 🖼 БМВ (BMW);
  • в историческом районе Швабинг осматриваем мюнхенские «Елисейские поля» улицы Леопольд и Людвигстрассе (LeopoldundLudwigstraßen);
  • на улицах Принца-регента и Максимилиана (PrinzregentundMaximilian-Straßen) мы продолжаем знакомиться со зданиями мюнхенских музеев и галерей, построенных во второй половине XIX века;
  • автобусная часть заканчивается на площади Одеонсплатц (Odeonsplatz).

В пешеходную экскурсию ⛳ входит подробный осмотр исторического центра города, в который входят следующие объекты:

  • Аркада Полководцев (Feldherrnhalle) и Театинеркирхе (Церковь Святого Каэтана) (St. Kajetan (Theatinerkirche);
  • Площадь Макса Йозефа (Max-JosephPlatz), на которой мы осмотрим памятник Максу Йозефу (Max-JosephMonument), здание Баварского национального оперного театра (Nationalteater), здание новой резиденции (Residenz) королевской династии Виттельсбахов, здание бывшего Главпочтамта;
  • затем мы увидим знаменитую на весь мир баварскую пивную Хофбройхаус (Hofbräuhaus), с которой связаны не только многовековые пивные традиции, но история 📖 самой Баварии;
  • выйдя на центральную городскую площадь Мариенплатц (Marienplatz) мы осмотрим колонну св. Марии (Marienseule), старую городскую ратушу (AltesRathaus), Собор св. Петра (Peterskirche), Новую городскую ратушу (NeuesRathaus) с осмотром, установленных на ней движущихся часов, Центральный собор Мюнхена Фрауенкирхе (Frauenkirche).

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Если группа больше 7 человек, то стоимость туров по запросу.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ваш отель в Мюнхене
Место завершения
🏁 По договорённости
Мюнхен. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Мюнхен. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Мюнхен. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Мюнхен. Автомобильно-пешеходная экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ступников Е.
Ступников Е.
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Ступников Е. проводит ещё 1 экскурсию

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