В течение автобусной части экскурсии 🧭 мы осматриваем:
Бриненстрассе (Briennerstrasse), Каролиненплатц (Karolinenplatz) с монументом, посвящённым Баварцам, павшим во время наполеоновской войны с Россией 1812 года;
остановимся на Кёнигсплатц (Königsplatz) и осмотрим здания Глиптотеки, государственной археологической коллекции, а также Пропилеи. Эта площадь является архитектурным воплощением идеи баварского короля Людвига I превратить Мюнхен в «Афины на Изаре»;
направляемся к бывшей летней резиденции баварской королевской династии Виттельсбахов – дворцу Нимфенбургу (Nymphenburg), где сделаем небольшую остановку;
увидим Олимпийский парк 🌳. Олимпийскую башню, здание центрального офиса автомобильного концерна БМВ (BMW), музей 🖼 БМВ (BMW);
в историческом районе Швабинг осматриваем мюнхенские «Елисейские поля» улицы Леопольд и Людвигстрассе (LeopoldundLudwigstraßen);
на улицах Принца-регента и Максимилиана (PrinzregentundMaximilian-Straßen) мы продолжаем знакомиться со зданиями мюнхенских музеев и галерей, построенных во второй половине XIX века;
автобусная часть заканчивается на площади Одеонсплатц (Odeonsplatz).
В пешеходную экскурсию ⛳ входит подробный осмотр исторического центра города, в который входят следующие объекты:
Аркада Полководцев (Feldherrnhalle) и Театинеркирхе (Церковь Святого Каэтана) (St. Kajetan (Theatinerkirche);
Площадь Макса Йозефа (Max-JosephPlatz), на которой мы осмотрим памятник Максу Йозефу (Max-JosephMonument), здание Баварского национального оперного театра (Nationalteater), здание новой резиденции (Residenz) королевской династии Виттельсбахов, здание бывшего Главпочтамта;
затем мы увидим знаменитую на весь мир баварскую пивную Хофбройхаус (Hofbräuhaus), с которой связаны не только многовековые пивные традиции, но история 📖 самой Баварии;
выйдя на центральную городскую площадь Мариенплатц (Marienplatz) мы осмотрим колонну св. Марии (Marienseule), старую городскую ратушу (AltesRathaus), Собор св. Петра (Peterskirche), Новую городскую ратушу (NeuesRathaus) с осмотром, установленных на ней движущихся часов, Центральный собор Мюнхена Фрауенкирхе (Frauenkirche).
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Если группа больше 7 человек, то стоимость туров по запросу.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Транспортное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Ваш отель в Мюнхене
Место завершения
🏁 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.