1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: У Isartor
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
€118 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
€120 за человека
Индивидуальная
10 часов
Замки Баварии: Нойшванштайн
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида
Расписание: Ежедневно в 08:00
€688 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха
Пройти по местам, связанным с деятельностью нацистов, и поразмышлять о страшных событиях XX века
Начало: На Мариенплатц
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кто на новенького: мюнхенская архитектура XXI века
Знакомство с современными постройками города и особенностями их симбиоза с исторической основой
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€182 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLev8 мая 2024Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
- OOleg1 апреля 2024Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
- ММария2 марта 2024Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
- ННина7 января 2024Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной, было много интересной информации,
- ЕЕкатерина11 декабря 2023Наша поездка в Мюнхен была запланирована как семейные выходные с детьми и подарок всем нам на Рождество. Поэтому тщательно подходили
- ААлексей9 октября 2023К сожалению, большинство исторических фактов я и так знал, но рассказ был структурирован, понятен и когда имеешь возможность воочию увидеть
- OOlga11 сентября 2023Очень понравилось, познавательно, динамично, советуем всем!!!
- ЛЛюдмила27 августа 2023Мне очень понравился тур с гидом Виктором по местам и событиям Третьего Рейха! Очень подготовленный,профессиональный гид с глубокими знаниями и
- ЛЛюдмила23 декабря 2022Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что примерно через 1,5 часа
- ЛЛилия22 декабря 2022Приятная девушка Татьяна, знает хорошо город. Интересно рассказывает о городе, с легендами и историческими событиями.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «История и архитектура»
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Сейчас в Мюнхене в категории "История и архитектура" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 118 до 688. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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