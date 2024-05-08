Экскурсии Мюнхена об истории и архитектуре

Найдено 9 экскурсий в категории «История и архитектура» в Мюнхене на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Историческая экскурсия Мюнхена: следы Третьего Рейха
Погрузитесь в историю Мюнхена, место зарождения нацистской идеологии и ключевые события Третьего Рейха
Начало: У Isartor
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
В гостях у баварских герцогов и королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Модерн в Мюнхене: путешествие по архитектуре югендштиля
Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Начало: Ludwigstrasse
10 июня в 08:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Рождественская сказка в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
118 за всё до 4 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:00
480 за всё до 4 чел.
Очарование баварских замков
Групповая
10 часов
95 отзывов
Очарование баварских замков
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
120 за человека
Замки Баварии: Нойшванштайн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Замки Баварии: Нойшванштайн
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении профессионального гида
Расписание: Ежедневно в 08:00
688 за экскурсию
Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен в коричневом: эпоха Третьего Рейха
Пройти по местам, связанным с деятельностью нацистов, и поразмышлять о страшных событиях XX века
Начало: На Мариенплатц
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
134 за всё до 5 чел.
Кто на новенького: мюнхенская архитектура XXI века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Кто на новенького: мюнхенская архитектура XXI века
Знакомство с современными постройками города и особенностями их симбиоза с исторической основой
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
182 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lev
    8 мая 2024
    Очарование баварских замков
    Так получилось, что на экскурсию "Очарование баварских замков" кроме меня никто не записался, т. е. групповая экскурсия превратилась в индивидуальную.
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    Могу только пожалеть тех, кто по каким-то причинам на эту экскурсию и с этим гидом не поехали. Экскурсия была очень интересная, познавательная и красивая. Что касается гида Анны, то она была выше всех похвал. Мало знать материал, надо ведь ещё уметь его подать. Всё было отлично. Очень рекомендую этого гида, что превратит любую экскурсию в большое удовольствие

  • O
    Oleg
    1 апреля 2024
    Очарование баварских замков
    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в этот день, она не
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    отказалась от экскурсии, а добросовестно провела ее полностью. Знание истории, логика повествования и просто приятные беседы в дороге, всё отлично. Нойшванштайн с окрестностями великолепен в любую погоду, даже в снег. Стоит ли идти на экскурсию внутрь замка, решайте сами, ее проводят по аудиогиду и весьма скомкано, плюс, на момент написания отзыва, внутри идёт реставрация и многое недоступно. Спасибо за сервис и желаю пережить этот трудный для русскоязычного туризма в Германии период и удержать таких профессионалов как Анна.

    Я в восторге. Анна профессионал, достойный уважение. Несмотря на то, что я был единственным туристом в
  • М
    Мария
    2 марта 2024
    Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
    Благодарим Елену и Даяна за Супер экскурсию! Идеальная организация. Все учтено. Была возможность скорректировать маршрут под наши пожелания - это
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    очень круто🤗 Даян чудесный гид! Очень начитан, интеллектуален. Слушать, общаться, вести диалог - одно удовольствие! Могу с чистой совестью рекомендовать Вам провести время в компании этой команды. От нас Благодарность и Почтение за Вашу работу❤️

  • Н
    Нина
    7 января 2024
    Очарование баварских замков
    Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной, было много интересной информации,
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    достаточно времени и на осмотр достопримечательностей и на покупку сувениров, было свободное время, чтобы сделать красивейшие фотографии великолепных мест. Были в замке Ношванштайн, внутри экскурсия проходит с русским аудиогидом, эту экскурсию проводят сотрудники замка, экскурсия небольшая, 35 минут. К сожалению не были внутри замка Хоэшванга, осмотрели только снаружи. В последней части экскурсии прогулялись по улочкам Фюссена. В целом экскурсией очень довольна, рекомендую экскурсии с Анной.

    Прекрасная экскурсия с гидом Анной. Анна настоящий профессионал своего дела, очень приятный человек, экскурсия получилась насыщенной
  • Е
    Екатерина
    11 декабря 2023
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Наша поездка в Мюнхен была запланирована как семейные выходные с детьми и подарок всем нам на Рождество. Поэтому тщательно подходили
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    к планированию и выбору маршрутов и мероприятий. Читала отзывы о Татьяне и могу твердо сказать что ДА, мы однозначно рекомендуем Татьяну как высококлассного специалиста. Очень интересный и увлекательный рассказ, интересно было всем и родителям и детям! Мы задавали миллион вопросов🙈, и Татьяна на все отвечала очень интересно и с огромным терпением☺️!!! 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно. Классный специалист, который любит и знает свое дело!!! Для себя решили, в следующее посещение нами этого замечательного города мы обязательно попросим Татьяну рассказать и показать нам ещё что-нибудь интересное в этих краях!

  • А
    Алексей
    9 октября 2023
    Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
    К сожалению, большинство исторических фактов я и так знал, но рассказ был структурирован, понятен и когда имеешь возможность воочию увидеть
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    те места, где происходили исторические события, это усиливает впечатление в несколько раз. Не знаю, на сколько этически корректно такое глубокое погружение в эту историческую личность, пусть это каждый для себя решит, но для интересующихся эта экскурсия определенно будет крайне полезна.

  • O
    Olga
    11 сентября 2023
    Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
    Очень понравилось, познавательно, динамично, советуем всем!!!
  • Л
    Людмила
    27 августа 2023
    Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
    Мне очень понравился тур с гидом Виктором по местам и событиям Третьего Рейха! Очень подготовленный,профессиональный гид с глубокими знаниями и
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    отличными иллюстрациями! Я думаю экскурсия подойдёт всем любителям истории, а город с помощью Виктора раскроет ещё одну тайну появления здесь такого неординарного и такого жестокого дьявола как Гитлер!

  • Л
    Людмила
    23 декабря 2022
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что примерно через 1,5 часа
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    небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, что-нибудь выпить и согреться. Учитывает все пожелания, показывает не только известные туристические места, но и излюбленные рождественские ярмарки, куда любят ходить мюнхенцы. Экскурсия познавательная и запоминающаяся.

    Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что
  • Л
    Лилия
    22 декабря 2022
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Приятная девушка Татьяна, знает хорошо город. Интересно рассказывает о городе, с легендами и историческими событиями.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "История и архитектура" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 118 до 688. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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