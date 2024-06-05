Впервые в Мюнхене – экскурсии в Мюнхене

Найдено 4 экскурсии в категории «Впервые в Мюнхене» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lyudmila
    5 июня 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
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    поинтересовалась впечатлением и предложила ответить на все вопросы, которые возникнут. И у нас они возникли) на следующий день, когда мы уезжали отменили много поездов в связи с затоплением близлежащих районов и мы с сыном немного запутались в маршрутах. Написала я Нелли, так как нет знакомых в Мюнхене и она любезно помогла нам сориентироваться в поисках альтернативных маршрутов. Рекомендую Нелли, как интересного, веселого, комфортного экскурсовода.

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
  • S
    Svetlana
    28 мая 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
    Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмораНелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Главное в Мюнхене за 2 часа
    Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
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    гида, чтобы получить всю информацию в сжатое время и получить удовольствие. И не прогадали - спасибо замечательной Нелли и Вашему сервису!

  • М
    Мария
    7 апреля 2024
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Замечательная экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    7 февраля 2024
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Очень приятно провели экскурсию по самым важным достопримечательностям города. Что понравилось, что Юлия может подстроится под ваши желания, например, мы
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    были с детьми, соответственно надо было их заинтересовать, что и было сделано, если бы были взрослые, то акцент делается на других моментах. Это очень хорошо, когда экскурсовод может быстро сориентироваться. Сама экскурсия была интересной и познавательной,всё очень чётко.

  • К
    Карен
    23 января 2024
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Юлия, отличный гид, мастер своего дела. Всем рекомендую довериться этому человеку

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Впервые в Мюнхене»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мюнхен - любовь с первого взгляда
  2. Главное в Мюнхене за 2 часа
  3. Тайны и шарм Мюнхена
  4. Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Впервые в Мюнхене" можно забронировать 4 экскурсии от 94 до 160. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Впервые в Мюнхене», 153 ⭐ отзыва, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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