1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLyudmila5 июня 2024Понравилось всё: встреча с Нелли, нескучные рассказы о достопримечательных местах Мюнхена, разнообразие тем и комфортное времяпрепровождение. После экскурсии Нелли написала мне,
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ЕЕвгений27 мая 2024Нелли, отличный гид. Все было содержательно, весело и с чувством юмора. Узнали много интересных деталей, получили хорошие рекомендации по ресторанам. Смело рекомендуем.
- ООльга25 мая 2024Прекрасная экскурсовод, было просто замечательно. Очень интересно и познавательно; мы были в Мюнхене недолго и как раз решили воспользоваться услугами
- ММария7 апреля 2024Замечательная экскурсия!
- ТТатьяна7 февраля 2024Очень приятно провели экскурсию по самым важным достопримечательностям города. Что понравилось, что Юлия может подстроится под ваши желания, например, мы
- ККарен23 января 2024Юлия, отличный гид, мастер своего дела. Всем рекомендую довериться этому человеку
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Впервые в Мюнхене»
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