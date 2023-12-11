2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
«Во время Рождества в стенах Резиденции спрятана волшебная «деревушка» с глинтвейном, подарками и другими лакомствами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
«Рождество – время сказок и волшебства»
12 окт в 11:00
13 окт в 11:00
€118 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 декабря 2023Наша поездка в Мюнхен была запланирована как семейные выходные с детьми и подарок всем нам на Рождество. Поэтому тщательно подходили
- ЛЛюдмила23 декабря 2022Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что примерно через 1,5 часа
- ЛЛилия22 декабря 2022Приятная девушка Татьяна, знает хорошо город. Интересно рассказывает о городе, с легендами и историческими событиями.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Зимние»
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