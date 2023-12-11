Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Мюнхену

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тайны и шарм Мюнхена
Пешая
72 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
«Во время Рождества в стенах Резиденции спрятана волшебная «деревушка» с глинтвейном, подарками и другими лакомствами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Пешая
58 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Рождественская сказка в Мюнхене
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождественская сказка в Мюнхене: ярмарки, легенды и глинтвейн
Почувствуйте волшебство Рождества в Мюнхене: уникальные ярмарки, теплый глинтвейн и захватывающие истории
«Рождество – время сказок и волшебства»
12 окт в 11:00
13 окт в 11:00
118 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 декабря 2023
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Наша поездка в Мюнхен была запланирована как семейные выходные с детьми и подарок всем нам на Рождество. Поэтому тщательно подходили
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    к планированию и выбору маршрутов и мероприятий. Читала отзывы о Татьяне и могу твердо сказать что ДА, мы однозначно рекомендуем Татьяну как высококлассного специалиста. Очень интересный и увлекательный рассказ, интересно было всем и родителям и детям! Мы задавали миллион вопросов🙈, и Татьяна на все отвечала очень интересно и с огромным терпением☺️!!! 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно. Классный специалист, который любит и знает свое дело!!! Для себя решили, в следующее посещение нами этого замечательного города мы обязательно попросим Татьяну рассказать и показать нам ещё что-нибудь интересное в этих краях!

  • Л
    Людмила
    23 декабря 2022
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что примерно через 1,5 часа
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    небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, что-нибудь выпить и согреться. Учитывает все пожелания, показывает не только известные туристические места, но и излюбленные рождественские ярмарки, куда любят ходить мюнхенцы. Экскурсия познавательная и запоминающаяся.

    Татьяна -прекрасный гид, профессионально и интересно рассказала об истории Баварии и Мюнхена. Маршрут построен так, что
  • Л
    Лилия
    22 декабря 2022
    Рождественская сказка в Мюнхене
    Приятная девушка Татьяна, знает хорошо город. Интересно рассказывает о городе, с легендами и историческими событиями.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и шарм Мюнхена
  2. Главное в Мюнхене за 2 часа
  3. Рождественская сказка в Мюнхене
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Рынок Виктуалиенмаркт
  7. Нойшвайнштайн
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Английский сад
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 118. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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