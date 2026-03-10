Погрузитесь в атмосферу вечернего Мюнхена, когда площади затихают, а пивные сады оживают под светом фонарей.
Узнайте тайны ночного города, лучшие места для фото и забронируйте столик в легендарном пивном ресторане. Это Мюнхен для местных — живой, душевный и полный баварского шарма.
Описание экскурсииМюнхен без дневной суеты Отправьтесь на вечернюю прогулку по Мюнхену, когда площади уже пустеют, а горожане направляются в любимые пивные и уютные рестораны. Вы увидите город в тёплых лучах заката, узнаете его атмосферу и получите помощь с бронированием столика в лучшем пивном ресторане. Во время экскурсии вы посетите самый большой пивной сад Мюнхена, квартал кафе и ночной жизни, музей пивоварения и самый маленький бар города. Мы покажем культовый пивной ресторан, популярные места встреч влюблённых и изысканный ажурный дворик, где получаются особенно красивые фотографии ночного Мюнхена. Легенды и живая атмосфера Вы прогуляетесь по районам, где после 21:00 собирается молодой и студенческий Мюнхен, и услышите захватывающие городские легенды и мистические истории. Эта прогулка поможет вам по-настоящему прочувствовать вечерний ритм города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый большой пивной сад Мюнхена
- Квартал кафе и ночных заведений Мюнхена
- Музей пивоварения
- Самый маленький бар Мюнхена
- Самый известный пивной ресторан Мюнхена
- Места встречи влюблённых Мюнхена
- Изысканный ажурный дворик Мюнхена
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
