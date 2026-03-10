Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу вечернего Мюнхена, когда площади затихают, а пивные сады оживают под светом фонарей.



Узнайте тайны ночного города, лучшие места для фото и забронируйте столик в легендарном пивном ресторане. Это Мюнхен для местных — живой, душевный и полный баварского шарма.

Описание экскурсии Мюнхен без дневной суеты Отправьтесь на вечернюю прогулку по Мюнхену, когда площади уже пустеют, а горожане направляются в любимые пивные и уютные рестораны. Вы увидите город в тёплых лучах заката, узнаете его атмосферу и получите помощь с бронированием столика в лучшем пивном ресторане. Во время экскурсии вы посетите самый большой пивной сад Мюнхена, квартал кафе и ночной жизни, музей пивоварения и самый маленький бар города. Мы покажем культовый пивной ресторан, популярные места встреч влюблённых и изысканный ажурный дворик, где получаются особенно красивые фотографии ночного Мюнхена. Легенды и живая атмосфера Вы прогуляетесь по районам, где после 21:00 собирается молодой и студенческий Мюнхен, и услышите захватывающие городские легенды и мистические истории. Эта прогулка поможет вам по-настоящему прочувствовать вечерний ритм города.

