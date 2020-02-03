3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве

Зайти в аутентичные пивные города и услышать о традициях изготовления напитка

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Мюнхен — пивная столица мира.

Здесь выпивается почти 200 литров пенного на человека в год.

Я проведу вас «пивным» маршрутом и расскажу о традициях пивоварения в Мюнхене и Баварии.

А в лучших барах вы продегустируете первоклассные образцы «жидкого хлеба».
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве

Что вас ожидает

Капля истории перед бочкой пива
Вы узнаете, как варили пиво в Средневековье, почему лучшими пивоварами были монахи, какой закон регулирует пивоварение в Германии и где сегодня получают профессию технологи производства пенного.
Конечно, вы познакомитесь с культурой распития напитка в Мюнхене. Услышите, кто такие «штаммгасты», где разливают пиво Большой мюнхенской шестерки и что такое пивные сады. Как знаток пивоварения, я расскажу, какое пиво предпочитают на завтрак аборигены и что такое «зимнее» пиво. Вы научитесь отличать пшеничный Вайцен от нефильтрованного Келлер-бир и откроете для себя знаковые исторические события мюнхенских пивных. Мы вместе выучим баварские тосты и посмеемся над забавными пивными анекдотами.

Тур по барам
В аутентичных заведениях я посоветую самые популярные, а также необычные сорта для дегустации. С пивом вы попробуете традиционные и диковинные закуски, такие как обацда и вайсвурст. Вполне возможно, мы повстречаем владельцев пивных заведений, потолкуем по душам и узнаем, кто из известных личностей заглядывает в их ресторанчики.

Организационные детали

Напитки и закуски не входят в стоимость.

Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ, причем во многих моментах происходит полное погружение в конкретный исторический момент, и ты как будто своими глазами видишь описываемое событие. Маршрут составлен отлично, мы совершенно не устали, а искрометный юмор Юрия заставил 4 часа пролететь в один миг. Даже если Вы в Мюнхене не в первый раз, погуляйте по городу с Юрием и Вы точно узнаете много нового. Уточнение по теме: мы совместили обзорную пешую экскурсию по городу с пивным Мюнхеном.
3 ноября 2019
Юрий, спасибо за интересную экскурсию, отличный профессионал и прекрасный собеседник. Вкусная экскурсия!
26 августа 2019
Спасибо Ирене за организацию, а гиду Юрию за прекрасную экскурсию.

У нас была цель совместить обзорную экскурсию по центру Мюнхена, при этом не забывая про одну из главных достопримечательностей- немецком пиве. И это было реализовано просто блестяще.

Посещение пивных позволяет понять атмосферу города, увидеть как проводят время жители и гости Мюнхена. А многие сорта пива вы не сможете попробовать больше нигда.Не стоит остерегаться того, что людям не употребляющим пиво, будет не интересно. Поверьте ( говорю от их лица) - это не так. А брецель можно есть и без пива.

Мы посетили главные достепримечательности, расположенные в центре Мюнхена. В ходе прогулки Юрий рассказал много исторических деталей, которые позволяют понять, почему сегодня какие - то вещи выглядят именно так как выглядят. А старинные фотографии помогают взглянуть на то как город выглядел много лет назад.

Юрий подаёт материал крайне интересно, с юмором, добавляя интересные детали. Повествование идёт в крайне удобной для восприятия форме (нет перегруза с информацией, которые мы забудем сразу после окончания экскурсии).

Пятичасовая пешеходная экскурсия с посещением знаковых пивоварен прошла на одном дыхании и пару кружках пива.

Я рекомендую совершить такую экскурсию с Юрием, чтобы получить первое впечатление, ощущение от города Мюнхен. Гулять самим или под руководством интересного гида- это таки две большие разницы.

СПАСИБО!

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