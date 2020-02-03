3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Капля истории перед бочкой пива

Вы узнаете, как варили пиво в Средневековье, почему лучшими пивоварами были монахи, какой закон регулирует пивоварение в Германии и где сегодня получают профессию технологи производства пенного.

Конечно, вы познакомитесь с культурой распития напитка в Мюнхене. Услышите, кто такие «штаммгасты», где разливают пиво Большой мюнхенской шестерки и что такое пивные сады. Как знаток пивоварения, я расскажу, какое пиво предпочитают на завтрак аборигены и что такое «зимнее» пиво. Вы научитесь отличать пшеничный Вайцен от нефильтрованного Келлер-бир и откроете для себя знаковые исторические события мюнхенских пивных. Мы вместе выучим баварские тосты и посмеемся над забавными пивными анекдотами.

Тур по барам

В аутентичных заведениях я посоветую самые популярные, а также необычные сорта для дегустации. С пивом вы попробуете традиционные и диковинные закуски, такие как обацда и вайсвурст. Вполне возможно, мы повстречаем владельцев пивных заведений, потолкуем по душам и узнаем, кто из известных личностей заглядывает в их ресторанчики.