3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
Мюнхен знаменит своими пивными традициями, и наша экскурсия «Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве» позволит вам окунуться в этот удивительный мир.
Ваш личный гид расскажет о тонкостях пивоварения, истории баварского пива читать дальшеуменьшить
и его значении для культуры Мюнхена.
Вы узнаете, почему монахи считались лучшими пивоварами, какие законы регулируют производство пива в Германии и что такое пивные сады.
В ходе тура вы посетите известные бары, где сможете попробовать различные сорта пива, включая Вайцен и Келлер-бир, а также насладиться традиционными баварскими закусками.
Возможно, вам удастся пообщаться с владельцами заведений и узнать множество интересных фактов из жизни местных пивоваров. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух Мюнхена и его пивные традиции
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по октябрь. В это время в Мюнхене проходят различные пивные фестивали, а бары и пивные сады открыты для посетителей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большая мюнхенская шестерка
Пивные сады
Описание экскурсии
Капля истории перед бочкой пива
Вы узнаете, как варили пиво в Средневековье, почему лучшими пивоварами были монахи, какой закон регулирует пивоварение в Германии и где сегодня получают профессию технологи производства пенного. Конечно, вы познакомитесь с культурой распития напитка в Мюнхене. Услышите, кто такие «штаммгасты», где разливают пиво Большой мюнхенской шестерки и что такое пивные сады. Как знаток пивоварения, я расскажу, какое пиво предпочитают на завтрак аборигены и что такое «зимнее» пиво. Вы научитесь отличать пшеничный Вайцен от нефильтрованного Келлер-бир и откроете для себя знаковые исторические события мюнхенских пивных. Мы вместе выучим баварские тосты и посмеемся над забавными пивными анекдотами.
Тур по барам
В аутентичных заведениях я посоветую самые популярные, а также необычные сорта для дегустации. С пивом вы попробуете традиционные и диковинные закуски, такие как обацда и вайсвурст. Вполне возможно, мы повстречаем владельцев пивных заведений, потолкуем по душам и узнаем, кто из известных личностей заглядывает в их ресторанчики.
Организационные детали
Это прогулка 18+
Напитки и закуски не входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Marienpaltz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6913 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
огромная благодарность экскурсоводу Владимиру и организатору Ирене за чудесно проведенное время в Мюнхене. хмельная прогулка удалась на славу. Душевно, тепло и крайне интересно было, что хочется вернуться. подача информации, внимательность со стороны экскурсовода выше похвал🍻рекомендую однозначно. к мюнхенскому пиву теперь отношусь с большим трепетом❣️спасибо огромное
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Л
Лев
Отличная! Интересная экскурсия! Всем рекомендую!
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Елена
Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ, причем во многих моментах происходит полное погружение в конкретный исторический читать дальшеуменьшить
момент, и ты как будто своими глазами видишь описываемое событие. Маршрут составлен отлично, мы совершенно не устали, а искрометный юмор Юрия заставил 4 часа пролететь в один миг. Даже если Вы в Мюнхене не в первый раз, погуляйте по городу с Юрием и Вы точно узнаете много нового. Уточнение по теме: мы совместили обзорную пешую экскурсию по городу с пивным Мюнхеном.
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С
Станислав
Спасибо Ирене за организацию, а гиду Юрию за прекрасную экскурсию.
У нас была цель совместить обзорную экскурсию по центру Мюнхена, при этом не забывая про одну из главных достопримечательностей- немецком пиве. читать дальшеуменьшить
И это было реализовано просто блестяще.
Посещение пивных позволяет понять атмосферу города, увидеть как проводят время жители и гости Мюнхена. А многие сорта пива вы не сможете попробовать больше нигда. Не стоит остерегаться того, что людям не употребляющим пиво, будет не интересно. Поверьте (говорю от их лица) - это не так. А брецель можно есть и без пива.
Мы посетили главные достепримечательности, расположенные в центре Мюнхена. В ходе прогулки Юрий рассказал много исторических деталей, которые позволяют понять, почему сегодня какие - то вещи выглядят именно так как выглядят. А старинные фотографии помогают взглянуть на то как город выглядел много лет назад.
Юрий подаёт материал крайне интересно, с юмором, добавляя интересные детали. Повествование идёт в крайне удобной для восприятия форме (нет перегруза с информацией, которые мы забудем сразу после окончания экскурсии).
Пятичасовая пешеходная экскурсия с посещением знаковых пивоварен прошла на одном дыхании и пару кружках пива.
Я рекомендую совершить такую экскурсию с Юрием, чтобы получить первое впечатление, ощущение от города Мюнхен. Гулять самим или под руководством интересного гида- это таки две большие разницы.
СПАСИБО!
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М
Максим
Отличная экскурсия, Владимир поведал много нового.
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А
Александр
Гиду Владимиру - большая благодарность за душевный (а как же еще?) рассказ о пиве!
Наш семейный пивной кругозор сильно расширился, вкусовые рецепторы порадовались, а время экскурсии пролетело совершенно незаметно.
Любителям пива - настоятельно рекомендую эту экскурсию!
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