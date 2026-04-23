3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по октябрь. В это время в Мюнхене проходят различные пивные фестивали, а бары и пивные сады открыты для посетителей.

Мюнхен знаменит своими пивными традициями, и наша экскурсия «Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве» позволит вам окунуться в этот удивительный мир.Ваш личный гид расскажет о тонкостях пивоварения, истории баварского пива

и его значении для культуры Мюнхена. Вы узнаете, почему монахи считались лучшими пивоварами, какие законы регулируют производство пива в Германии и что такое пивные сады. В ходе тура вы посетите известные бары, где сможете попробовать различные сорта пива, включая Вайцен и Келлер-бир, а также насладиться традиционными баварскими закусками. Возможно, вам удастся пообщаться с владельцами заведений и узнать множество интересных фактов из жизни местных пивоваров. Присоединяйтесь к нам, чтобы в полной мере ощутить дух Мюнхена и его пивные традиции

Описание экскурсии

Капля истории перед бочкой пива

Вы узнаете, как варили пиво в Средневековье, почему лучшими пивоварами были монахи, какой закон регулирует пивоварение в Германии и где сегодня получают профессию технологи производства пенного.

Конечно, вы познакомитесь с культурой распития напитка в Мюнхене. Услышите, кто такие «штаммгасты», где разливают пиво Большой мюнхенской шестерки и что такое пивные сады. Как знаток пивоварения, я расскажу, какое пиво предпочитают на завтрак аборигены и что такое «зимнее» пиво. Вы научитесь отличать пшеничный Вайцен от нефильтрованного Келлер-бир и откроете для себя знаковые исторические события мюнхенских пивных. Мы вместе выучим баварские тосты и посмеемся над забавными пивными анекдотами.

Тур по барам

В аутентичных заведениях я посоветую самые популярные, а также необычные сорта для дегустации. С пивом вы попробуете традиционные и диковинные закуски, такие как обацда и вайсвурст. Вполне возможно, мы повстречаем владельцев пивных заведений, потолкуем по душам и узнаем, кто из известных личностей заглядывает в их ресторанчики.

Организационные детали