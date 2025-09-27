Мои заказы

Экскурсии по барам Мюнхена

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Мюнхене на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
Начало: На Marienpaltz
«А в лучших барах вы продегустируете первоклассные образцы «жидкого хлеба»»
11 дек в 11:30
12 дек в 11:00
€180 за всё до 7 чел.
Волшебство немецких Рождественских ярмарок
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебство немецких Рождественских ярмарок
Открыть город с нового ракурса, увидеть Рождество на крыше и продегустировать домашнюю выпечку
Начало: Неподалеку от Придворного сада
«От старейшей ярмарки Мюнхена 14 века до Рождества на крыше и дискотеки»
4 янв в 12:00
5 янв в 12:00
€160 за всё до 6 чел.
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Старому городу Мюнхена + карта музеев
Путешествие по Старому городу Мюнхена подарит вам встречу с королями, легендами и современным искусством. Узнайте, что скрывают фасады
Начало: На Мариенплац
«Вас ждёт путешествие сквозь время, где вы встретите королей и реформаторов, пиво и барокко, легенды и современное искусство»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€125 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    27 сентября 2025
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Отличная экскурсия, Владимир поведал много нового.
  • А
    Александр
    20 августа 2025
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Гиду Владимиру - большая благодарность за душевный (а как же еще?) рассказ о пиве!

    Наш семейный пивной кругозор сильно расширился, вкусовые рецепторы порадовались, а время экскурсии пролетело совершенно незаметно.

    Любителям пива - настоятельно рекомендую эту экскурсию!
  • А
    Александр
    12 августа 2025
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Владимир прекрасно провёл экскурсию, даже не экскурсию, рассказ, беседу с друзьями, не навязывая лишних знаний (которые из него тем не
    читать дальше

    менее постоянно прорывались), раскрыл тему баварского и в частности мюнхенского пива с пивом и огромной заинтересованностью. Показал неожиданные места, дал рекомендации где-что. Огромное спасибо!

  • Д
    Дина
    10 февраля 2023
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий очень знающий, отличный рассказчик, легкий и приятный собеседник, с отличным чувством умора. Просто обладает энциклопедическими знаниями. Мы это очень
    читать дальше

    оценили. Умеет подстраивать себя под туристов, под их запросы. Провёл с нами больше 5 часов и видно, что Юрий просто любит свою работу! Честь ему и хвала!

  • С
    Софья
    16 апреля 2022
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно и очень вкусно. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
  • Е
    Елена
    3 февраля 2020
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ,
    читать дальше

    причем во многих моментах происходит полное погружение в конкретный исторический момент, и ты как будто своими глазами видишь описываемое событие. Маршрут составлен отлично, мы совершенно не устали, а искрометный юмор Юрия заставил 4 часа пролететь в один миг. Даже если Вы в Мюнхене не в первый раз, погуляйте по городу с Юрием и Вы точно узнаете много нового. Уточнение по теме: мы совместили обзорную пешую экскурсию по городу с пивным Мюнхеном.

  • Е
    Елена
    3 ноября 2019
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий, спасибо за интересную экскурсию, отличный профессионал и прекрасный собеседник. Вкусная экскурсия!
  • С
    Станислав
    26 августа 2019
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Спасибо Ирене за организацию, а гиду Юрию за прекрасную экскурсию.

    У нас была цель совместить обзорную экскурсию по центру Мюнхена, при
    читать дальше

    этом не забывая про одну из главных достопримечательностей- немецком пиве. И это было реализовано просто блестяще.

    Посещение пивных позволяет понять атмосферу города, увидеть как проводят время жители и гости Мюнхена. А многие сорта пива вы не сможете попробовать больше нигда. Не стоит остерегаться того, что людям не употребляющим пиво, будет не интересно. Поверьте (говорю от их лица) - это не так. А брецель можно есть и без пива.

    Мы посетили главные достепримечательности, расположенные в центре Мюнхена. В ходе прогулки Юрий рассказал много исторических деталей, которые позволяют понять, почему сегодня какие - то вещи выглядят именно так как выглядят. А старинные фотографии помогают взглянуть на то как город выглядел много лет назад.

    Юрий подаёт материал крайне интересно, с юмором, добавляя интересные детали. Повествование идёт в крайне удобной для восприятия форме (нет перегруза с информацией, которые мы забудем сразу после окончания экскурсии).

    Пятичасовая пешеходная экскурсия с посещением знаковых пивоварен прошла на одном дыхании и пару кружках пива.

    Я рекомендую совершить такую экскурсию с Юрием, чтобы получить первое впечатление, ощущение от города Мюнхен. Гулять самим или под руководством интересного гида- это таки две большие разницы.

    СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
  2. Волшебство немецких Рождественских ярмарок
  3. По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Новая ратуша
  2. Мариенплац
  3. Самое главное
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Английский сад
  7. Церковь Святого Михаила
  8. Рынок Виктуалиенмаркт
  9. Нойшванштайн
  10. Нимфенбург
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 180. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 20 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль