Индивидуальная
до 7 чел.
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
Начало: На Marienpaltz
«А в лучших барах вы продегустируете первоклассные образцы «жидкого хлеба»»
11 дек в 11:30
12 дек в 11:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебство немецких Рождественских ярмарок
Открыть город с нового ракурса, увидеть Рождество на крыше и продегустировать домашнюю выпечку
Начало: Неподалеку от Придворного сада
«От старейшей ярмарки Мюнхена 14 века до Рождества на крыше и дискотеки»
4 янв в 12:00
5 янв в 12:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По Старому городу Мюнхена + карта музеев
Путешествие по Старому городу Мюнхена подарит вам встречу с королями, легендами и современным искусством. Узнайте, что скрывают фасады
Начало: На Мариенплац
«Вас ждёт путешествие сквозь время, где вы встретите королей и реформаторов, пиво и барокко, легенды и современное искусство»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€125 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим27 сентября 2025Отличная экскурсия, Владимир поведал много нового.
- ААлександр20 августа 2025Гиду Владимиру - большая благодарность за душевный (а как же еще?) рассказ о пиве!
Наш семейный пивной кругозор сильно расширился, вкусовые рецепторы порадовались, а время экскурсии пролетело совершенно незаметно.
Любителям пива - настоятельно рекомендую эту экскурсию!
- ААлександр12 августа 2025Владимир прекрасно провёл экскурсию, даже не экскурсию, рассказ, беседу с друзьями, не навязывая лишних знаний (которые из него тем не
- ДДина10 февраля 2023Юрий очень знающий, отличный рассказчик, легкий и приятный собеседник, с отличным чувством умора. Просто обладает энциклопедическими знаниями. Мы это очень
- ССофья16 апреля 2022Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно и очень вкусно. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
- ЕЕлена3 февраля 2020Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ,
- ЕЕлена3 ноября 2019Юрий, спасибо за интересную экскурсию, отличный профессионал и прекрасный собеседник. Вкусная экскурсия!
- ССтанислав26 августа 2019Спасибо Ирене за организацию, а гиду Юрию за прекрасную экскурсию.
У нас была цель совместить обзорную экскурсию по центру Мюнхена, при
