15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать главный напиток родины Октоберфеста в любое время года

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Первым делом вы окажетесь на лугу Терезы, где ежегодно проходит Октоберфест.

А далее, вдохновившись этим местом, отправитесь на поиски первых баварских пивоварен, чтобы прикоснуться к вековым традициям.

Вы разберётесь в сортах пива, попробуете главные немецкие закуски и почувствуете себя настоящим бюргером, знающим толк в пенном напитке.
От 95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в фойе Вашего отеля
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У этой экскурсии15 отзывов
4.87
Пивная Бавария
Пивная Бавария

Организационные детали

Не успели посетить Октоберфест этой осенью и насладиться всей полнотой истинной баварской жизни?

Тогда у вас есть уникальная возможность посетить первые пивоварни Баварии — родины Октоберфеста. Наш путь лежит через вековые пивоваренные традиции, костюмированные выступления и баварские запеченные свиные коленки с брецелями.

Мы посетим с вами места истинной Баварии:

  • Löwenbräukeller
  • Asam-Schlössl
  • Augustiner
  • и конечно же Hofbräuhaus!

А начнем экскурсию с посещения всемирно известного луга Терезы — главной участницы Октоберфеста.

Кому подойдет экскурсия

Любителям баварских сосисок и настоящего пива.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы зависят от возможного количества поглощенных сосисок и пива.
  • Сама по себе экскурсия включает пешую ходьбу и использование транспорта. Стоимость дневного проездного составит примерно 6 евро. При группе более 3 человек стоимость будет меньшей.
Пивная Бавария
Пивная Бавария

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в фойе Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Энергичен, коммуникабелен и полон энтузиазма. С нетерпением жду новых знакомств. Проживаю в Мюнхене. Изучаю премудрости немецкого языка и активно адаптируюсь в немецком быту. С готовностью знакомлюсь с новыми людьми и готов для общений. Без каких либо дискриминаций к людям разных рас, национальностей. ориентации. Веселый и дружелюбный, но при этом остаюсь пунктуальным и ответственным. Полон энергии и люблю спонтанность. С радостью поделюсь опытом проживания в Германии за шоколадку)))
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Вы любите пиво, хотите узнать больше о пивной культуре Мюнхена. Вам надо посетить эту экскурсию.
Владимир
15 сентября 2019
Отличная экскурсия даже для тех, кто не очень любит пиво. Было интересно и весело. Спасибо Константину!
5 августа 2019
Экскурсия очень понравилась! Кирилл подробно рассказал о истории создания пива, о культуре пива, о традициях. Мы посетили самые лучшие, уютные пивные ресторанчики, попробовали несколько сортов вкусного пива. Всем любителям пива и пррсто любознательным очень рекомендую эту экскурсию.
Денис
9 июля 2019
Спасибо Кирилл
5 марта 2019
Очень приятная и вкусная экскурсия.отличный гид Кирилл, хорошо рассказывал историю пива и посещаемых пиваварен. Очень все понравилось. Ольга и Ирина.
26 января 2019
Кириллу большое спасибо ! Экскурсия очень понравилась . Без Кирилла мы вряд ли бы нашли городские пивоварни и попробовали бы в них самое вкусное пиво !
30 октября 2018
Кирилл,молодчина! Не смотря на молодой возраст,сразу вызвал у нас доверие ! Его вкус ни разу не подвел ! Все логистические ходы были верными! Мы насладились не только вкусом хлеба (в данном случае "жидким"),но и зрелищем :неспешная прогулка по Мюнхену в сопровождении Кирилла была приятным бонусом!!
7 октября 2018
Очень понравилось, рекомендую ! Главное рассчитать свои силы, все таки посетителей 6 пивных)))
18 июля 2018
Экскурсия с Кириллом по Пивной Баварии понравилась. Рассказ был интересным пиво вкусное. Спасибо Кирилл.
14 мая 2018
В Мюнхене были уже не впервые, поэтому выбрали эту экскурсию, чтобы узнать Мюнхен с другой стороны. Кирилл встретил нас в отеле и провел маршрут очень удачно по тихим улицам, рассказывая об истории пивоварения. Пиво дегустировали по его рекомендациям и были очень довольны. Экскурсия прошла очень легко и весело, зарядив нас хорошим настроением на дальнейший отдых. 6 часов пролетели незаметно. Кирилл очень коммуникабельный молодой человек, готовый ответить на любой вопрос. Экскурсию и гида рекомендуем.
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Мюнхен — пивная столица мира. Здесь выпивается почти 200 литров пенного на человека в год. Я проведу вас «пивным» маршрутом и расскажу о традициях пивоварения в Мюнхене и Баварии. А в лучших барах вы продегустируете первоклассные образцы «жидкого хлеба».

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