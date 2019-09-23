15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Не успели посетить Октоберфест этой осенью и насладиться всей полнотой истинной баварской жизни?
Тогда у вас есть уникальная возможность посетить первые пивоварни Баварии — родины Октоберфеста. Наш путь лежит через вековые пивоваренные традиции, костюмированные выступления и баварские запеченные свиные коленки с брецелями.
Мы посетим с вами места истинной Баварии:
А начнем экскурсию с посещения всемирно известного луга Терезы — главной участницы Октоберфеста.
Любителям баварских сосисок и настоящего пива.