15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Организационные детали

Не успели посетить Октоберфест этой осенью и насладиться всей полнотой истинной баварской жизни?

Тогда у вас есть уникальная возможность посетить первые пивоварни Баварии — родины Октоберфеста. Наш путь лежит через вековые пивоваренные традиции, костюмированные выступления и баварские запеченные свиные коленки с брецелями.

Мы посетим с вами места истинной Баварии:

Löwenbräukeller

Asam-Schlössl

Augustiner

и конечно же Hofbräuhaus!

А начнем экскурсию с посещения всемирно известного луга Терезы — главной участницы Октоберфеста.

Кому подойдет экскурсия

Любителям баварских сосисок и настоящего пива.