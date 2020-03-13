181 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Вы увидите романтичный рыцарский замок в баварских Альпах, вдохновивший Диснея и Чайковского, почувствуете себя аристократом в изящных средневековых интерьерах, впечатлитесь первозданной альпийской природой и красотой живописной деревни Обераммергау.

После экскурсии сможете смело сказать: «Мы побывали в настоящей баварской сказке!»
80 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 22 человек
Можно с детьми
Встреча у начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхена
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У этой экскурсии181 отзыв
4.69
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии

Что вас ожидает

«Лебединый замок» Нойшванштайн
Нойшванштайн — красивейший замок Германии, спрятавшийся на скалистом склоне в тиши баварских Альп. Он стал воплощением мечты самого загадочного короля Баварии — Людвига II. Я познакомлю вас с историей жизни таинственного правителя, его мечтами, грезами, радостями и трагедиями. А еще вы узнаете о необычной дружбе Людвига II с композитором Рихардом Вагнером и сильнейшем влиянии замка на Диснея и Чайковского. Экскурсия включает не только осмотр великолепного средневекового фасада Нойшванштайна, но и посещение его внутренних залов с мозаичными полами, многочисленными настенными полотнами и мраморными лестницами. Вы окунетесь в атмосферу XIX века и узнаете, почему вся архитектура и художественные украшения замка пронизаны лебедиными мотивами.

Королевский замок Линдерхоф и паломническая церковь Визкирхе
Во второй части экскурсии вы посетите еще один замок Людвига II — Линдерхоф. Это единственный из «сказочных» дворцов короля, строительство которого полностью завершилось при его жизни. Вас поразят великолепные интерьеры Линдерхофа, над которыми работали лучшие художники Европы. В роскошных залах удивительным образом сочетается причудливое величие барокко и сентиментальная легкость рококо. Вы также полюбуетесь утончённым убранством церкви Визкирхе, построенной в XVIII веке братьями Циммерманн, и прогуляетесь по самой живописной баварской деревне Обераммергау. Я расскажу об особенностях ее архитектуры, расписных домиках и популярном здесь искусстве резьбы по дереву.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Если на экскурсию набирается менее 6 человек, переезд осуществляется на поезде. Более 6 человек — на микроавтобусе.

Обратите внимание

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: замок Нойшванштайн — 15 евро, замок Линдерхоф — 8,5 евро
  • В пик сезона (середина декабря — середина января) в группе может быть до 35-40 человек
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 22 человек.
  • Местов встречи для начала тура у начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхена.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Приветствую вас из самого солнечного города Германии — Мюнхена. Меня зовут Анна, я профессиональный гид, закончила частную элитную школу гидов «Баварикум Институт Мюнхен», получила высшее историческое образование, работаю на туристическом рынке Мюнхена и Германии уже много лет. Предлагаю разнообразные индивидуальные экскурсии по Мюнхену. Однако в последнее время меня увлекла возможность организации вместе с небольшой командой профессиональных гидов однодневных групповых экскурсий из Мюнхена по доступным ценам, но с индивидуальным творческим отношением. Буду рада видеть вас на наших экскурсиях!
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181 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия и гид были превосходными.
Спасибо. Удачи.
10 марта 2020
9 марта были на экскурсии "Роскошные замки Баварии". Экскурсия понравилась. Увидели очень живописные места. Экскурсовод была Анна. Она знаток своего дела. Много интересиного рассказала по замки и те врЕмена. Общее впечатление от поездки осталось отличное. Советую поехать на эту экскурсию.
9 марта 2020
Ездили 8 марта на экскурсию Роскошные замки Баварии все было замечательно.
Очень повезло с погодой — было солнечно по весеннему. Подарок погоды нам женщинам.
За день объездили все, что я хотела самостоятельно посетить, но тогда на это ушло бы минимум 3 дня.
Аня хороший рассказчик и опытный экскурсовод, все было организовано супер.
Спасибо большое за впечатление и полученное удовольствие от Альп, красот природы и замков.
Всем советую после этого кошмара с короновирусом съездить на эту экскурсию, оно того стоит.
8 марта 2020
Замечательная экскурсия!!! Гид Анна великолепной души человек!!!
8 марта 2020
Экскурсия отличная, но было очень много времени, даже слишком у замка Нойшванштайн, и совсем мало в деревне Оберамергау . Там предлагалось поесть и прогуляться по деревне, поесть с трудом успели, пока заказали, пока принесли и быстро съели, а пройтись и полюбоваться красотой деревни не получилось. Обидно. А все остальное отлично.
8 марта 2020
Мало времени при посещении деревни.
7 марта 2020
Экскурсия прошла на 5+
Всё очень грамотно организовано. Мы комфортно себя чувствовали весь день!!! Наш гид Анна интересно рассказывала на протяжении всего маршрута. Мне кажется, ничего в плане организации улучшать не надо. Всё отлично!!!
7 марта 2020
Роскошные замки Баварии - это экскурсия, которую обязательно надо посетить. Монументально, величественно, роскошно - так могут жить только короли. Экскурсовод Виктор очень хорошо владеет информацией, рассказал много интересного и познавательного. Эскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо большое!
3 марта 2020
Прекрасная экскурсия, эрудированный образованный гид. Огромная экономия времени с относительно небольшими материальными затратами. Самостоятельно добираться до замков очень долго и дорого. Кроме замков посетили очень интересную церковь и деревню с расписными домиками. Комфортное путешествие по дороге среди Альпийских гор сама по себе очень приятное времяпрепровождение. Гид очень много рассказывала интересного, ее рассказ подготовил к экскурсии по замкам. Анна имеет историческое образование и большой опыт работы. Очень рекомендую.
27 февраля 2020
Огромное спасибо за познавательную и прекрасно организованную экскурсию по замкам Баварии экскурсоводу Ирине! Интересно, комфортно, однозначно рекомендую!
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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