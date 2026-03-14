181 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Роскошные замки Баварии

Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Вы увидите романтичный рыцарский замок в баварских Альпах, вдохновивший Диснея и Чайковского, почувствуете себя аристократом в изящных средневековых интерьерах, впечатлитесь первозданной альпийской природой и красотой живописной деревни Обераммергау. После экскурсии сможете смело сказать: «Мы побывали в настоящей баварской сказке!»
4.6
213 отзывов
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии
Роскошные замки Баварии

Описание экскурсии

«Лебединый замок» Нойшванштайн

Нойшванштайн — красивейший замок Германии, спрятавшийся на скалистом склоне в тиши баварских Альп. Он стал воплощением мечты самого загадочного короля Баварии — Людвига II. Я познакомлю вас с историей жизни таинственного правителя, его мечтами, грезами, радостями и трагедиями. А ещё вы узнаете о необычной дружбе Людвига II с композитором Рихардом Вагнером и сильнейшем влиянии замка на Диснея и Чайковского. Экскурсия включает не только осмотр великолепного средневекового фасада Нойшванштайна, но и посещение его внутренних залов с мозаичными полами, многочисленными настенными полотнами и мраморными лестницами. Вы окунётесь в атмосферу 19 века и узнаете, почему вся архитектура и художественные украшения замка пронизаны лебедиными мотивами.

Королевский замок Линдерхоф и паломническая церковь Визкирхе

Во второй части экскурсии вы посетите еще один замок Людвига II — Линдерхоф. Это единственный из «сказочных» дворцов короля, строительство которого полностью завершилось при его жизни. Вас поразят великолепные интерьеры Линдерхофа, над которыми работали лучшие художники Европы. В роскошных залах удивительным образом сочетается причудливое величие барокко и сентиментальная легкость рококо. Вы также полюбуетесь утончённым убранством церкви Визкирхе, построенной в 18 веке братьями Циммерман, и прогуляетесь по самой живописной баварской деревне Обераммергау. Я расскажу об особенностях ее архитектуры, расписных домиках и популярном здесь искусстве резьбы по дереву.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С вами буду я или другой гид из моей команды
  • Если на экскурсию набирается менее 5 человек, переезд осуществляется на поезде за доплату (€44 за двух человек — Баварский билет). В этом случае мы посещаем деревню Хоэншвангау, город Фюссен, знакомимся снаружи с замками Нойшванштайн и Хоэншвангау, путешественники посещают внутренние залы замка Нойшванштайн и замка Хоэншвангау

Обратите внимание

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: замок Нойшванштайн — €23, замок Линдерхоф — €11, замок Хоэнввнгау — €23

в субботу и воскресенье в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхена
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2393 туристов
Приветствую вас из самого солнечного города Германии — Мюнхена. Меня зовут Анна, я профессиональный гид, закончила частную элитную школу гидов «Баварикум Институт Мюнхен», получила высшее историческое образование, работаю на туристическом
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рынке Мюнхена и Германии уже много лет. Предлагаю разнообразные индивидуальные экскурсии по Мюнхену. Однако в последнее время меня увлекла возможность организации вместе с небольшой командой профессиональных гидов однодневных групповых экскурсий из Мюнхена по доступным ценам, но с индивидуальным творческим отношением. Буду рада видеть вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
177
4
18
3
10
2
2
1
6
Anzhelika
Анна помогла осуществить мою мечту - увидеть Замок Нойшванштайн! замок также прекрасен внутри, как и снаружи. Такой красоты интерьеров я еще нигде ранишь не встречала 😍 Анна рассказала много интересной
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информации и ответила на все вопросы, что помогло еще большое погрузиться в историю этого прекрасного места и понять душу его создателя! Дорога на поезде была комфортной: поезда удобные и чистые. Анна также дала много рекомендаций, которые мне пригодились! благодарю Анну за невероятный день и надеюсь вернуться вновь ❤️

Анна помогла осуществить мою мечту - увидеть Замок Нойшванштайн! замок также прекрасен внутри, как и снаружи.
Анна помогла осуществить мою мечту - увидеть Замок Нойшванштайн! замок также прекрасен внутри, как и снаружи.
Анна помогла осуществить мою мечту - увидеть Замок Нойшванштайн! замок также прекрасен внутри, как и снаружи.
Анна помогла осуществить мою мечту - увидеть Замок Нойшванштайн! замок также прекрасен внутри, как и снаружи.
Анна помогла осуществить мою мечту - увидеть Замок Нойшванштайн! замок также прекрасен внутри, как и снаружи.
Анна помогла осуществить мою мечту - увидеть Замок Нойшванштайн! замок также прекрасен внутри, как и снаружи.
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Mariam
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине Mercedes. По дороге Анна нам рассказала много интересного о королях, истории Баварии. Тур был хорошо спланирован по времени. Заехали в Оберамаргаю,прогулялись по красивейшим улочкам,купили сувениры. Везле хватило времени спокойно все посмотреть,дворцы обворожительные,всем рекомендую их посмотреть! Погода была на удачу отоичная!! Осенняя Бавария особенно прекрасна!!!!
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине+2
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине
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Александра
Анна - прекрасный экскурсовод! встретила, показала и обьяснила, как правильно и быстро приобретать билеты на поезда. провела полноценную, интересную и насыщенную экскурсию. Рассказала мне много дополнительной информации из истории Бавария, которая никак не входила в нашу экскурсию. Также посоветовала мне вкусный ресторан и локации, которые обязательно необходимо посетить. Тут 100 в одном: и экскурсовод, и советчик, и помощник. Однозначно рекомендую!
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I
Время прошло быстро и интересно! Экскурсия была на поезде и автобусе. Очень хорошо было организовано по времени, успешно погуляли по городу Fussen, насладившись прекрасным кофе и выпечкой. После этого посетили два замка. Анна дала ценные рекомендации по времяпровождению в Мюнхене. Отались прекрасные воспоминания об этом дне!
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Татьяна
Отличная экскурсия. Хорошо все организовано, ездили на мини автобусе, группой из 7 человек.
Нам повезло с гидом, Анной. Спасибо Анна за незабываемый день в баварских Альпах.
Всем рекомендую такую поездку и такого гида.
Отличная экскурсия. Хорошо все организовано, ездили на мини автобусе, группой из 7 человек.
Отличная экскурсия. Хорошо все организовано, ездили на мини автобусе, группой из 7 человек.
Отличная экскурсия. Хорошо все организовано, ездили на мини автобусе, группой из 7 человек.
Отличная экскурсия. Хорошо все организовано, ездили на мини автобусе, группой из 7 человек.
Отличная экскурсия. Хорошо все организовано, ездили на мини автобусе, группой из 7 человек.
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К
Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!
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