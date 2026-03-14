181 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вы увидите романтичный рыцарский замок в баварских Альпах, вдохновивший Диснея и Чайковского, почувствуете себя аристократом в изящных средневековых интерьерах, впечатлитесь первозданной альпийской природой и красотой живописной деревни Обераммергау. После экскурсии сможете смело сказать: «Мы побывали в настоящей баварской сказке!»

Описание экскурсии

«Лебединый замок» Нойшванштайн

Нойшванштайн — красивейший замок Германии, спрятавшийся на скалистом склоне в тиши баварских Альп. Он стал воплощением мечты самого загадочного короля Баварии — Людвига II. Я познакомлю вас с историей жизни таинственного правителя, его мечтами, грезами, радостями и трагедиями. А ещё вы узнаете о необычной дружбе Людвига II с композитором Рихардом Вагнером и сильнейшем влиянии замка на Диснея и Чайковского. Экскурсия включает не только осмотр великолепного средневекового фасада Нойшванштайна, но и посещение его внутренних залов с мозаичными полами, многочисленными настенными полотнами и мраморными лестницами. Вы окунётесь в атмосферу 19 века и узнаете, почему вся архитектура и художественные украшения замка пронизаны лебедиными мотивами.

Королевский замок Линдерхоф и паломническая церковь Визкирхе

Во второй части экскурсии вы посетите еще один замок Людвига II — Линдерхоф. Это единственный из «сказочных» дворцов короля, строительство которого полностью завершилось при его жизни. Вас поразят великолепные интерьеры Линдерхофа, над которыми работали лучшие художники Европы. В роскошных залах удивительным образом сочетается причудливое величие барокко и сентиментальная легкость рококо. Вы также полюбуетесь утончённым убранством церкви Визкирхе, построенной в 18 веке братьями Циммерман, и прогуляетесь по самой живописной баварской деревне Обераммергау. Я расскажу об особенностях ее архитектуры, расписных домиках и популярном здесь искусстве резьбы по дереву.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

С вами буду я или другой гид из моей команды

Если на экскурсию набирается менее 5 человек, переезд осуществляется на поезде за доплату (€44 за двух человек — Баварский билет). В этом случае мы посещаем деревню Хоэншвангау, город Фюссен, знакомимся снаружи с замками Нойшванштайн и Хоэншвангау, путешественники посещают внутренние залы замка Нойшванштайн и замка Хоэншвангау

Обратите внимание