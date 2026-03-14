181 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Вы увидите романтичный рыцарский замок в баварских Альпах, вдохновивший Диснея и Чайковского, почувствуете себя аристократом в изящных средневековых интерьерах, впечатлитесь первозданной альпийской природой и красотой живописной деревни Обераммергау. После экскурсии сможете смело сказать: «Мы побывали в настоящей баварской сказке!»
Нойшванштайн — красивейший замок Германии, спрятавшийся на скалистом склоне в тиши баварских Альп. Он стал воплощением мечты самого загадочного короля Баварии — Людвига II. Я познакомлю вас с историей жизни таинственного правителя, его мечтами, грезами, радостями и трагедиями. А ещё вы узнаете о необычной дружбе Людвига II с композитором Рихардом Вагнером и сильнейшем влиянии замка на Диснея и Чайковского. Экскурсия включает не только осмотр великолепного средневекового фасада Нойшванштайна, но и посещение его внутренних залов с мозаичными полами, многочисленными настенными полотнами и мраморными лестницами. Вы окунётесь в атмосферу 19 века и узнаете, почему вся архитектура и художественные украшения замка пронизаны лебедиными мотивами.
Королевский замок Линдерхоф и паломническая церковь Визкирхе
Во второй части экскурсии вы посетите еще один замок Людвига II — Линдерхоф. Это единственный из «сказочных» дворцов короля, строительство которого полностью завершилось при его жизни. Вас поразят великолепные интерьеры Линдерхофа, над которыми работали лучшие художники Европы. В роскошных залах удивительным образом сочетается причудливое величие барокко и сентиментальная легкость рококо. Вы также полюбуетесь утончённым убранством церкви Визкирхе, построенной в 18 веке братьями Циммерман, и прогуляетесь по самой живописной баварской деревне Обераммергау. Я расскажу об особенностях ее архитектуры, расписных домиках и популярном здесь искусстве резьбы по дереву.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
С вами буду я или другой гид из моей команды
Если на экскурсию набирается менее 5 человек, переезд осуществляется на поезде за доплату (€44 за двух человек — Баварский билет). В этом случае мы посещаем деревню Хоэншвангау, город Фюссен, знакомимся снаружи с замками Нойшванштайн и Хоэншвангау, путешественники посещают внутренние залы замка Нойшванштайн и замка Хоэншвангау
Обратите внимание
В стоимость экскурсии не включены входные билеты: замок Нойшванштайн — €23, замок Линдерхоф — €11, замок Хоэнввнгау — €23
в субботу и воскресенье в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У начала 26 перона железнодорожного вокзала Мюнхена
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2393 туристов
Приветствую вас из самого солнечного города Германии — Мюнхена. Меня зовут Анна, я профессиональный гид, закончила частную элитную школу гидов «Баварикум Институт Мюнхен», получила высшее историческое образование, работаю на туристическом читать дальшеуменьшить
рынке Мюнхена и Германии уже много лет. Предлагаю разнообразные индивидуальные экскурсии по Мюнхену. Однако в последнее время меня увлекла возможность организации вместе с небольшой командой профессиональных гидов однодневных групповых экскурсий из Мюнхена по доступным ценам, но с индивидуальным творческим отношением. Буду рада видеть вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anzhelika
Анна помогла осуществить мою мечту - увидеть Замок Нойшванштайн! замок также прекрасен внутри, как и снаружи. Такой красоты интерьеров я еще нигде ранишь не встречала 😍 Анна рассказала много интересной читать дальшеуменьшить
информации и ответила на все вопросы, что помогло еще большое погрузиться в историю этого прекрасного места и понять душу его создателя! Дорога на поезде была комфортной: поезда удобные и чистые. Анна также дала много рекомендаций, которые мне пригодились! благодарю Анну за невероятный день и надеюсь вернуться вновь ❤️
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Mariam
Отличная поездка,рекомендую всем! Самостоятельно за 10 часов нереально столько проехать и организовать. Ехали в удобной,чистой,теплой машине Mercedes. По дороге Анна нам рассказала много интересного о королях, истории Баварии. Тур был хорошо спланирован по времени. Заехали в Оберамаргаю,прогулялись по красивейшим улочкам,купили сувениры. Везле хватило времени спокойно все посмотреть,дворцы обворожительные,всем рекомендую их посмотреть! Погода была на удачу отоичная!! Осенняя Бавария особенно прекрасна!!!!
+2
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Александра
Анна - прекрасный экскурсовод! встретила, показала и обьяснила, как правильно и быстро приобретать билеты на поезда. провела полноценную, интересную и насыщенную экскурсию. Рассказала мне много дополнительной информации из истории Бавария, которая никак не входила в нашу экскурсию. Также посоветовала мне вкусный ресторан и локации, которые обязательно необходимо посетить. Тут 100 в одном: и экскурсовод, и советчик, и помощник. Однозначно рекомендую!
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I
Irina
Время прошло быстро и интересно! Экскурсия была на поезде и автобусе. Очень хорошо было организовано по времени, успешно погуляли по городу Fussen, насладившись прекрасным кофе и выпечкой. После этого посетили два замка. Анна дала ценные рекомендации по времяпровождению в Мюнхене. Отались прекрасные воспоминания об этом дне!
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Татьяна
Отличная экскурсия. Хорошо все организовано, ездили на мини автобусе, группой из 7 человек. Нам повезло с гидом, Анной. Спасибо Анна за незабываемый день в баварских Альпах. Всем рекомендую такую поездку и такого гида.
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К
Ксения
Анна прекрасный экскурсовод и человек! Получила огромное удовольствие от экскурсии! Все прошло великолепно!