1 отзыв оставили туристы

Ротенбург на Таубер – город 🏙️ из сказок братьев Гримм. Гуляя по улицам этого города, попадаешь в сказку. Крепкие крепостные стены, башни, старинные дома, брусчатые мостовые… В этом городе Рождество и сказка круглый год. Старинный городок с неповторимым колоритом. Чудное место, которое хочется посетить снова и снова.

Время выезда из отеля около 8:00. Точное время выезда зависит от времени входа в замок 🏰. Билеты 🎫 мы заререзвируем заранее.