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Экскурсии по Старому городу в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Мюнхене на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
Увлекательная экскурсия по Мюнхену, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии по городу. Узнайте больше о его тайнах и легендах
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
€150 за экскурсию
По старому городу Мюнхен + авторская карта музеев
Пешая
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
По старому городу Мюнхен + авторская карта музеев
Увидеть достопримечательности, пройти по знаковым местам и понять город с тысячелетним характером
Начало: На Мариенплац
€80€100 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, осмотрите главные достопримечательности, посетите Олимпийский парк и музей БМВ. Завершите день в парке Нимфенбург
Начало: Холл вашего отеля
«Сначала мы прогуляемся по старому городу, познакомимся с историей столицы Баварии»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
€480 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
  2. По старому городу Мюнхен + авторская карта музеев
  3. Экскурсия по Мюнхену на целый день
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Английский сад
  9. Старая ратуша
  10. Церковь Святого Михаила
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июле 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 480 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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