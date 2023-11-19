Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие во времени - авто-пешеходная прогулка по Мюнхену
Увлекательная экскурсия по Мюнхену, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии по городу. Узнайте больше о его тайнах и легендах
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день в любое время
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
€150 за экскурсию
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
По старому городу Мюнхен + авторская карта музеев
Увидеть достопримечательности, пройти по знаковым местам и понять город с тысячелетним характером
Начало: На Мариенплац
€80
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Мюнхену на целый день
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена, осмотрите главные достопримечательности, посетите Олимпийский парк и музей БМВ. Завершите день в парке Нимфенбург
Начало: Холл вашего отеля
«Сначала мы прогуляемся по старому городу, познакомимся с историей столицы Баварии»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
€480 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина19 ноября 2023Экскурсия потрясающая! Конечно же благодаря гиду - Владимиру! Огромное спасибо за незабываемые впечатления и воспоминания о Мюнхене!
- ИИва22 июня 2023Замечательная экскурсия с Натальей! Мы увидели город с разных сторон, погрузились в историю, легенды и окунулись в красоту зданий. Наталья очень увлеченная, знающая и приятная. Рекомендуем от души!
- ССветлана31 января 2023Огромное спасибо организаторам! Очень интересная экскурсия! Не заметили как пролетело время! Взглянули на Мюнхен другими глазами! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Старый город»
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