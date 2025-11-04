Ю Юля Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Спасибо за прекрасную экскурсию!!!

С Сергей Мюнхен - любовь с первого взгляда Хороший эрудированный экскурсовод. Рекомендую.

О Ольга Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍

В Вероника Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Татьяна прекрасный экскурсовод, очень эрудированный человек! Получили удовольствие от прогулки по Мюнхену, рекомендуем, с удовольствием бы обратились снова.

Е Евгений Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на машине, смогли побывать во многих знаковых местах Мюнхена. Татьяна прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо!

А Анастасия Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице читать дальше отвечала на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и от города. Татьяна -лучший экскурсовод, который нам попадался за все время. Большая благодарность ей за то, что влюбила нас в Мюнхен и показала очень знаковые исторические места города. Мы были впервые в Мюнхене и экскурсовод Татьяна просто потрясающе провела нам экскурсию. Она очень интересно рассказывает, доступно, довольно подробно

М Михаил Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Спасибо большое за интересную экскурсию! Нисколько не пожалел! Владимир - кладезь знаний! Давно так не было интересно на экскурсии!

Экскурсионная программа очень интересная и познавательная, а знания о истории и культуре восхитительны. Отдельная благодарность за внимание к деталям, непринужденную и радушную атмосферу, профессионализм и доброту!!!

Успехов и благополучия!!! Рекомендуем с большим удовольствием!!! Экскурсию для нашей большой семьи проводила Татьяна! Уважаемая Татьяна, благодарим за увлекательное путешествие!

О Олег Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Прекрасная прогулка и экскурсия одновременно. Рекомендую.

и илья По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов Отличный парень, экскурсия супер!!!

И Илья Мюнхен - любовь с первого взгляда Юлия - профессиональный гид и эрудированный рассказчик. Время быстро пролетело. Материал дается легко и познавательно. Настоятельно рекомендуем всей семьей!!!

И Ирина Мюнхен - любовь с первого взгляда Отличная экскурсия! Жалко было расставаться!

С Сергей Мюнхен - любовь с первого взгляда Экскурсия порнравилась, Юлия - отличный гид. Если располагаете временем, рекомендую выбрать более длительные экскурсии этого гида.

М Марина Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Гид Татьяна прекрасно знает историю города, подача информации интересная, даже подростки были заинтересованы) два часа пролетели незаметно!)

Под конец Немного погода подвела с ливнем, но впечатления это не испортило

Все гиды на Трипстере высокопрофессиональные, каждая экскурсия кладезь интересных фактов

A Alexander Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Просто великолепно!

Л Людмила Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице читать дальше - очень позитивная, с большим интересом. Я очень благодарна и рекомендую, если вы интересуетесь историей и хотите свежий взгляд даже на известные вам места и факты! Марина - прекрасный экскурсовод, аж было жаль, когда экскурсия закончилась. Много интересных, необычных, веселых, познавательных фактов о Мюнхене, манера ведения

А Анна Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице Экскурсия шикарная. Сыну, 18 лет, очень понравилось. Спасибо!

E Elena Мюнхен - любовь с первого взгляда Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории

Было очень интересно ее слушать