Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Мюнхена

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Мюнхене на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Начало: На площади Мариенплатц
«Я покажу самые важные места Мюнхена и раскрою характер старинных площадей, церквей и улиц»
Сегодня в 15:00
25 дек в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
Пешая
2 часа
226 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
«где находится «Трусливый переулок»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 7 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
На велосипеде
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Всесезонное дружеское и информативное путешествие по улицам баварской столицы
Начало: На Главном вокзале
«Навестим отчаянных серфингистов, проедем вдоль парадной улицы Принц Регент Штрассе с красивым зданием Баварского национального музея и заглянем в секретные дворики»
Завтра в 13:30
11 дек в 13:30
от €192 за всё до 10 чел.
Коричневый Мюнхен: по следам Адольфа Гитлера
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Коричневый Мюнхен: по следам Адольфа Гитлера
Индивидуальная экскурсия по ключевым местам нацистской истории в Мюнхене. Узнайте, как город стал центром пропаганды Третьего рейха
«Сначала — на Шеллингштрассе: улицу, которая сыграла ключевую роль в становлении нацистской партии»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€210 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юля
    4 ноября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
  • С
    Сергей
    28 октября 2025
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Хороший эрудированный экскурсовод. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
  • В
    Вероника
    24 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Татьяна прекрасный экскурсовод, очень эрудированный человек! Получили удовольствие от прогулки по Мюнхену, рекомендуем, с удовольствием бы обратились снова.
  • Е
    Евгений
    21 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на машине, смогли побывать во многих знаковых местах Мюнхена. Татьяна прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    6 октября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Мы были впервые в Мюнхене и экскурсовод Татьяна просто потрясающе провела нам экскурсию. Она очень интересно рассказывает, доступно, довольно подробно
    читать дальше

    отвечала на наши вопросы. Мы в восторге от экскурсии и от города. Татьяна -лучший экскурсовод, который нам попадался за все время. Большая благодарность ей за то, что влюбила нас в Мюнхен и показала очень знаковые исторические места города.

  • М
    Михаил
    23 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Нисколько не пожалел! Владимир - кладезь знаний! Давно так не было интересно на экскурсии!
  • К
    Кирилл
    16 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    👍👍👍
  • А
    Александр
    9 сентября 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсию для нашей большой семьи проводила Татьяна! Уважаемая Татьяна, благодарим за увлекательное путешествие!
    Экскурсионная программа очень интересная и познавательная, а знания
    читать дальше

    о истории и культуре восхитительны. Отдельная благодарность за внимание к деталям, непринужденную и радушную атмосферу, профессионализм и доброту!!!
    Успехов и благополучия!!! Рекомендуем с большим удовольствием!!!

  • О
    Олег
    28 августа 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Прекрасная прогулка и экскурсия одновременно. Рекомендую.
  • и
    илья
    17 августа 2025
    По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
    Отличный парень, экскурсия супер!!!
  • И
    Илья
    10 августа 2025
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Юлия - профессиональный гид и эрудированный рассказчик. Время быстро пролетело. Материал дается легко и познавательно. Настоятельно рекомендуем всей семьей!!!
  • И
    Ирина
    9 августа 2025
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Отличная экскурсия! Жалко было расставаться!
  • С
    Сергей
    7 августа 2025
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Экскурсия порнравилась, Юлия - отличный гид. Если располагаете временем, рекомендую выбрать более длительные экскурсии этого гида.
  • М
    Марина
    24 июля 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Гид Татьяна прекрасно знает историю города, подача информации интересная, даже подростки были заинтересованы) два часа пролетели незаметно!)
    Под конец Немного погода подвела с ливнем, но впечатления это не испортило
    Все гиды на Трипстере высокопрофессиональные, каждая экскурсия кладезь интересных фактов
  • A
    Alexander
    18 июля 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Просто великолепно!
  • Л
    Людмила
    23 июня 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Марина - прекрасный экскурсовод, аж было жаль, когда экскурсия закончилась. Много интересных, необычных, веселых, познавательных фактов о Мюнхене, манера ведения
    читать дальше

    - очень позитивная, с большим интересом. Я очень благодарна и рекомендую, если вы интересуетесь историей и хотите свежий взгляд даже на известные вам места и факты!

  • А
    Анна
    18 мая 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсия шикарная. Сыну, 18 лет, очень понравилось. Спасибо!
  • E
    Elena
    10 мая 2025
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории
    Было очень интересно ее слушать
  • А
    Анастасия
    10 мая 2025
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсию нам проводила Татьяна. В целом всё понравилось. Создалось полное впечатление о городе, узнали много интересной информации. Рекомендую.

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мюнхена. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод