Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
Осталось впечатление, будто в Мюнхене у нас есть к кому вернуться
Начало: На площади Мариенплатц
«Я покажу самые важные места Мюнхена и раскрою характер старинных площадей, церквей и улиц»
Сегодня в 15:00
25 дек в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
«где находится «Трусливый переулок»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Всесезонное дружеское и информативное путешествие по улицам баварской столицы
Начало: На Главном вокзале
«Навестим отчаянных серфингистов, проедем вдоль парадной улицы Принц Регент Штрассе с красивым зданием Баварского национального музея и заглянем в секретные дворики»
Завтра в 13:30
11 дек в 13:30
от €192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Коричневый Мюнхен: по следам Адольфа Гитлера
Индивидуальная экскурсия по ключевым местам нацистской истории в Мюнхене. Узнайте, как город стал центром пропаганды Третьего рейха
«Сначала — на Шеллингштрассе: улицу, которая сыграла ключевую роль в становлении нацистской партии»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€210 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля4 ноября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
- ССергей28 октября 2025Хороший эрудированный экскурсовод. Рекомендую.
- ООльга26 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Татьяна!! Рекомендую 🙌👍
- ВВероника24 октября 2025Татьяна прекрасный экскурсовод, очень эрудированный человек! Получили удовольствие от прогулки по Мюнхену, рекомендуем, с удовольствием бы обратились снова.
- ЕЕвгений21 октября 2025Охватить Мюнхен за 3 часа практически нереально. В целом за счёт того что мы были на машине, смогли побывать во многих знаковых местах Мюнхена. Татьяна прекрасно справилась со своей задачей. Спасибо!
- ААнастасия6 октября 2025Мы были впервые в Мюнхене и экскурсовод Татьяна просто потрясающе провела нам экскурсию. Она очень интересно рассказывает, доступно, довольно подробно
- ММихаил23 сентября 2025Спасибо большое за интересную экскурсию! Нисколько не пожалел! Владимир - кладезь знаний! Давно так не было интересно на экскурсии!
- ККирилл16 сентября 2025👍👍👍
- ААлександр9 сентября 2025Экскурсию для нашей большой семьи проводила Татьяна! Уважаемая Татьяна, благодарим за увлекательное путешествие!
Экскурсионная программа очень интересная и познавательная, а знания
- ООлег28 августа 2025Прекрасная прогулка и экскурсия одновременно. Рекомендую.
- иилья17 августа 2025Отличный парень, экскурсия супер!!!
- ИИлья10 августа 2025Юлия - профессиональный гид и эрудированный рассказчик. Время быстро пролетело. Материал дается легко и познавательно. Настоятельно рекомендуем всей семьей!!!
- ИИрина9 августа 2025Отличная экскурсия! Жалко было расставаться!
- ССергей7 августа 2025Экскурсия порнравилась, Юлия - отличный гид. Если располагаете временем, рекомендую выбрать более длительные экскурсии этого гида.
- ММарина24 июля 2025Гид Татьяна прекрасно знает историю города, подача информации интересная, даже подростки были заинтересованы) два часа пролетели незаметно!)
Под конец Немного погода подвела с ливнем, но впечатления это не испортило
Все гиды на Трипстере высокопрофессиональные, каждая экскурсия кладезь интересных фактов
- AAlexander18 июля 2025Просто великолепно!
- ЛЛюдмила23 июня 2025Марина - прекрасный экскурсовод, аж было жаль, когда экскурсия закончилась. Много интересных, необычных, веселых, познавательных фактов о Мюнхене, манера ведения
- ААнна18 мая 2025Экскурсия шикарная. Сыну, 18 лет, очень понравилось. Спасибо!
- EElena10 мая 2025Юля очень интересная женщина с огромными знаниями культуры и истории
Было очень интересно ее слушать
- ААнастасия10 мая 2025Экскурсию нам проводила Татьяна. В целом всё понравилось. Создалось полное впечатление о городе, узнали много интересной информации. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 99 до 210. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мюнхена. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод